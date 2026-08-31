Před třiceti lety se zrodilo auto, které se postupně stalo téměř synonymem pro českou škodovku. Octavia. Sériová výroba první novodobé generace začala 3. září 1996. Od té doby vzniklo téměř 7,9 milionu vozů.
Zrodila se v roce 1996
Veřejnosti se nová „oktávka“ poprvé představila 1. září 1996 v Praze. O dva dny později se v Mladé Boleslavi rozběhla sériová výroba. Automobilka tehdy vsadila na kombinaci prostoru, moderní techniky, bezpečnosti a rozumné ceny. A trefila se. Z Octavie se rychle stal bestseller, který pomohl Škodě prorazit na zahraničních trzích. První generace se vyráběla jako liftback a od roku 1998 také jako kombi. Právě obrovský kufr patřil mezi její největší trumfy.
Z milionů aut se stala legenda
První generace dala dohromady více než 1,4 milionu kusů. Druhá přidala zhruba 2,6 milionu a třetí překonala další hranici 2,6 milionu.
Současná čtvrtá generace se vyrábí od roku 2020 a loni překonala hranici jednoho milionu vyrobených kusů.
Octavia už dávno není jen českou záležitostí. Z Česka se vyváží do více než stovky zemí a jejím největším exportním trhem je Německo.
Bestseller pořád táhne
Ani po třiceti letech Octavia neklopýtá do historie. Naopak. V první polovině letošního roku se jí celosvětově dodalo 96 a půl tisíce kusů a zůstává nejprodávanějším modelem Škody. V Česku si za stejné období připsala 9716 prodaných vozů.
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Ještě jedno číslo ukazuje, jak silnou pozici má. V roce 2025 se jí celosvětově prodalo přes 190 tisíc kusů.
Další kapitola? Elektřina
Octavia má přitom před sebou další velkou změnu. Automobilka už ukazuje, že budoucnost řady kombi bude stále více elektrická. Jak by mohl vypadat další vývoj tohoto segmentu naznačil koncept Vision O.