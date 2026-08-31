30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
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Bateriový koncept

Bateriový koncept | foto: Škoda Auto

Bateriový koncept
Mezi kombíkové bestsellery na světě patří Škoda Octavia Combi, celosvětově je...
Bateriový koncept
Bateriový koncept
103 fotografií
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky – vzniklo už téměř 7,9 milionu Octavií ve čtyřech generacích. Bestseller, který pomohl Škodě dobýt zahraniční trhy, přitom míří do další éry. Jeho budoucnost má být stále více elektrická.

Před třiceti lety se zrodilo auto, které se postupně stalo téměř synonymem pro českou škodovku. Octavia. Sériová výroba první novodobé generace začala 3. září 1996. Od té doby vzniklo téměř 7,9 milionu vozů.

Škoda Octavia RS

Zrodila se v roce 1996

Veřejnosti se nová „oktávka“ poprvé představila 1. září 1996 v Praze. O dva dny později se v Mladé Boleslavi rozběhla sériová výroba. Automobilka tehdy vsadila na kombinaci prostoru, moderní techniky, bezpečnosti a rozumné ceny. A trefila se. Z Octavie se rychle stal bestseller, který pomohl Škodě prorazit na zahraničních trzích. První generace se vyráběla jako liftback a od roku 1998 také jako kombi. Právě obrovský kufr patřil mezi její největší trumfy.

Z milionů aut se stala legenda

První generace dala dohromady více než 1,4 milionu kusů. Druhá přidala zhruba 2,6 milionu a třetí překonala další hranici 2,6 milionu.

Bateriový koncept
Mezi kombíkové bestsellery na světě patří Škoda Octavia Combi, celosvětově je druhá.
Bateriový koncept
Bateriový koncept
103 fotografií

Současná čtvrtá generace se vyrábí od roku 2020 a loni překonala hranici jednoho milionu vyrobených kusů.

Octavia už dávno není jen českou záležitostí. Z Česka se vyváží do více než stovky zemí a jejím největším exportním trhem je Německo.

Bestseller pořád táhne

Ani po třiceti letech Octavia neklopýtá do historie. Naopak. V první polovině letošního roku se jí celosvětově dodalo 96 a půl tisíce kusů a zůstává nejprodávanějším modelem Škody. V Česku si za stejné období připsala 9716 prodaných vozů.

Obyčejná dodávka přijede prázdná, za pár týdnů odjíždí jako luxusní domov na kolech

Ještě jedno číslo ukazuje, jak silnou pozici má. V roce 2025 se jí celosvětově prodalo přes 190 tisíc kusů.

Další kapitola? Elektřina

Octavia má přitom před sebou další velkou změnu. Automobilka už ukazuje, že budoucnost řady kombi bude stále více elektrická. Jak by mohl vypadat další vývoj tohoto segmentu naznačil koncept Vision O.

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