4. den MS v hokeji 2026: Češi zvládli večerní zápas, Fini překvapivě hladce ovládli odpolední šlágr

Lukáš Karbulka
Sport   23:40
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračovalo čtvrtým hracím dnem a fanoušci se opět mohli těšit na další porci atraktivní zápasů. Kanada zvládla roli favorita, Finsko překvapivě hladce porazilo USA. Česká reprezentace pak zvládla večerní šlágr proti Švédsku.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva Filip Hronek z Česka, Luka Maver ze Slovinska, brankář Dominik Pavlát z Česka, Jakub Flek z Česka, Ken Ograjenšek ze Slovinska. | foto: ČTK

Program MS v hokeji 2026 – pondělí 18. května

Čtvrtý hrací den na MS v hokeji 2026 nabídl v prvé řadě třetí vystoupení Česka na turnaji. Ještě před tím ale kvalitní hokej obstaral duel dvou velikánů. V něm však nakonec Finsko překvapivě smetlo USA.

Finsko vs. USA (16:20, Curych – skupina A)

Finové byli před duelem stoprocentní. Porazili Maďarsko (4:1) a Německo (3:1). USA zatím zapsaly jednu prohru (1:3 se Švýcarskem) a jednu výhru (5:1 s Velkou Británií).

Vyrovnaná bitva se překvapivě nekonala. Finové totiž porazili hokejisty USA 6:2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Američané obhajující zlaté medaile si naopak připsali druhou porážku a ve skupině A mají tři body za výhru nad Velkou Británií. Dvěma góly a asistencí se finském vítězství podílel útočník Lenni Hämeenaho.

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Dánsko vs. Kanada (16:20, Fribourg – skupina B)

Pondělní program skupiny B otevřel duel Dánska s hvězdnou Kanadou. A zápas to byl překvapivě až do třetí třetiny vyrovnaný.

Hokejisté Kanady sice porazili Dánsko 5:1 a s plným počtem devíti bodů vedou skupinu B, ale gólový učet utevřeli až zkraje třetí třetiny. Čtyřmi asistencemi k výhře přispěl hvězdný útočník Sidney Crosby. Kanaďané tak oplatili soupeři loňskou senzační čtvrtfinálovou porážku ze šampionátu v Herningu (1:2). Dánové ani ve třetím duelu na turnaji nebodovali, nicméně většinu zápasů s favority již mají za sebou.

Švýcarsko vs. Německo (20:20, Curych – skupina A)

Večerní program v Curychu obstaralo domácí Švýcarsko, které vyzvalo Německo. Zatímco domácí před zápasem zvládli oba předešlé duely, Němci ani jeden.

Zápas měl nakonec velmi jednoznačný průběh. Hokejisté Švýcarska totiž jasně porazili Německo 6:1 a po třetí výhře mají devět bodů. V tabulce skupiny B se tak dělí s Finskem o první místo se shodným skóre. Němci naopak potřetí prohráli a jsou poslední. Švýcaři rozhodli ve druhé třetině, v níž se pětkrát střelecky prosadili. Třemi body za gól a dvě asistence se pod výhru obhájců stříbrných medailí podepsali Roman Josi a Denis Malgin, dvě branky vstřelil Sven Andrighetto.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Česko vs. Švédsko (20:20, Fribourg – skupina B)

Vrchol dne obstaral večerní šlágr mezi Českou republikou a Švédskem. Češi chtěli odčinit sobotní ztrátu se Slovinskem a výrazně si vylepšit pozici v boji o čtvrtfinále. Švédové ale patří mezi největší favority mistrovství a českému týmu se proti nim v poslední době příliš nedařilo.

Vzájemné statistiky však v pondělí Čeští hokejisté pozměnili ve svůj prospěch. Svěřenci Radima Rulíka totiž porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Fribourgu obhájce bronzu Švédy 4:3.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva střelec druhého gólu Lukáš Sedlák z Česka, Jan Mandát z Česka, Roman Červenka z Česka se radují z gólu.

Češi měli vynikající vystup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3:0, prosadili se Matěj Blümel, v přesilovce Dominik Kubalík a Jakub Flek. Komplikací bylo vyloučení obránce Jana Ščotky na pět minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2:3.

Náskok pak ve druhé třetině navýšil Jiří Černoch, výběr Tre kronor odpověděl dalším zásahem v početní výhodě, v čase 26:00 se trefil kapitán Oliver Ekman-Larsson, ale další gól už nepadl.

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Klíčový zápas MS v hokeji 2026 zvládnutý. Češi porazili Švédy a berou důležité tři body

Program MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

