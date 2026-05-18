Program MS v hokeji 2026 – pondělí 18. května
Čtvrtý hrací den na MS v hokeji 2026 nabídl v prvé řadě třetí vystoupení Česka na turnaji. Ještě před tím ale kvalitní hokej obstaral duel dvou velikánů. V něm však nakonec Finsko překvapivě smetlo USA.
Finsko vs. USA (16:20, Curych – skupina A)
Finové byli před duelem stoprocentní. Porazili Maďarsko (4:1) a Německo (3:1). USA zatím zapsaly jednu prohru (1:3 se Švýcarskem) a jednu výhru (5:1 s Velkou Británií).
Vyrovnaná bitva se překvapivě nekonala. Finové totiž porazili hokejisty USA 6:2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Američané obhajující zlaté medaile si naopak připsali druhou porážku a ve skupině A mají tři body za výhru nad Velkou Británií. Dvěma góly a asistencí se finském vítězství podílel útočník Lenni Hämeenaho.
Dánsko vs. Kanada (16:20, Fribourg – skupina B)
Pondělní program skupiny B otevřel duel Dánska s hvězdnou Kanadou. A zápas to byl překvapivě až do třetí třetiny vyrovnaný.
Hokejisté Kanady sice porazili Dánsko 5:1 a s plným počtem devíti bodů vedou skupinu B, ale gólový učet utevřeli až zkraje třetí třetiny. Čtyřmi asistencemi k výhře přispěl hvězdný útočník Sidney Crosby. Kanaďané tak oplatili soupeři loňskou senzační čtvrtfinálovou porážku ze šampionátu v Herningu (1:2). Dánové ani ve třetím duelu na turnaji nebodovali, nicméně většinu zápasů s favority již mají za sebou.
Švýcarsko vs. Německo (20:20, Curych – skupina A)
Večerní program v Curychu obstaralo domácí Švýcarsko, které vyzvalo Německo. Zatímco domácí před zápasem zvládli oba předešlé duely, Němci ani jeden.
Zápas měl nakonec velmi jednoznačný průběh. Hokejisté Švýcarska totiž jasně porazili Německo 6:1 a po třetí výhře mají devět bodů. V tabulce skupiny B se tak dělí s Finskem o první místo se shodným skóre. Němci naopak potřetí prohráli a jsou poslední. Švýcaři rozhodli ve druhé třetině, v níž se pětkrát střelecky prosadili. Třemi body za gól a dvě asistence se pod výhru obhájců stříbrných medailí podepsali Roman Josi a Denis Malgin, dvě branky vstřelil Sven Andrighetto.
Česko vs. Švédsko (20:20, Fribourg – skupina B)
Vrchol dne obstaral večerní šlágr mezi Českou republikou a Švédskem. Češi chtěli odčinit sobotní ztrátu se Slovinskem a výrazně si vylepšit pozici v boji o čtvrtfinále. Švédové ale patří mezi největší favority mistrovství a českému týmu se proti nim v poslední době příliš nedařilo.
Vzájemné statistiky však v pondělí Čeští hokejisté pozměnili ve svůj prospěch. Svěřenci Radima Rulíka totiž porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Fribourgu obhájce bronzu Švédy 4:3.
Češi měli vynikající vystup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3:0, prosadili se Matěj Blümel, v přesilovce Dominik Kubalík a Jakub Flek. Komplikací bylo vyloučení obránce Jana Ščotky na pět minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2:3.
Náskok pak ve druhé třetině navýšil Jiří Černoch, výběr Tre kronor odpověděl dalším zásahem v početní výhodě, v čase 26:00 se trefil kapitán Oliver Ekman-Larsson, ale další gól už nepadl.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15