4. den MS v hokeji 2026: Na programu jsou duely favoritů turnaje i důležitý zápas Česka

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   17:28
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje čtvrtým hracím dnem a fanoušci se mohou opět těšit na další porci atraktivní zápasů. Do akce půjdou favorité turnaje včetně Kanady, Finska nebo domácího Švýcarska. Českou reprezentaci čeká večerní šlágr proti Švédsku, který může výrazně zamíchat pořadím skupiny B.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva Filip Hronek z Česka, Luka Maver ze Slovinska, brankář Dominik Pavlát z Česka, Jakub Flek z Česka, Ken Ograjenšek ze Slovinska. | foto: ČTK

Program MS v hokeji 2026 – pondělí 18. května

Čtvrtý hrací den na MS v hokeji 2026 nabídne v prvé řadě třetí vystoupení Česka na turnaji. Ještě před tím ale kvalitní hokej obstará duel dvou velikánů. Finsko vyzve USA.

Finsko vs. USA (16:20, Curych – skupina A)

Finové jsou zatím na šampionátu stoprocentní. Porazili Maďarsko (4:1) a Německo (3:1). USA zatím zapsaly jednu prohru (1:3 se Švýcarskem) a jednu výhru (5:1 s Velkou Británií). Očekává se vyrovnaný zápas.

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Dánsko vs. Kanada (16:20, Fribourg – skupina B)

Pondělní program skupiny B otevře duel Dánska s hvězdnou Kanadou.

Kanaďané budou chtít potvrdit svou ofenzivní sílu a navázat na předchozí vítězství se Švédskem (5:3) a Itálií (6:0). Naopak Dánsko se pokusí o překvapení. Na turnaji zatím odehrálo dva zápasy a oba skončily prohrou. Nejprve s Českem (1:4) a poté se Švédskem (2:6).

Švýcarsko vs. Německo (20:20, Curych – skupina A)

Večerní program obstará domácí Švýcarsko, které vyzve Německo.

Švýcaři budou chtít před domácími fanoušky potvrdit ambice na medaili. Cesta za ní se jim zatím daří na turnaji jsou zatím stoprocentní – porazili USA (3:1) a Lotyšsko (4:2). Německo je v opačné situaci – prohrálo oba své zapasy. A to s Finskem (1:3) a Lotyšskem (0:2).

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Česko vs. Švédsko (20:20, Fribourg – skupina B)

Vrchol dne obstará večerní šlágr mezi Českou republikou a Švédskem. Češi budou chtít odčinit sobotní ztrátu se Slovinskem a výrazně si vylepšit pozici v boji o čtvrtfinále. Švédové ale patří mezi největší favority mistrovství a českému týmu se proti nim v poslední době příliš nedaří.

Češi mají před zápasem ve skupině čtyři body po výhře nad Dánskem (4:1) a prohrou v prodloužení se Slovinskem (2:3pp). Švédi odehráli také dva zápasy. První, s Kanadou, prohráli (3:5) a ve druhém porazili Dánsko (6:2). V tabulce tak mají tři body.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva střelec druhého gólu Lukáš Sedlák z Česka, Jan Mandát z Česka, Roman Červenka z Česka se radují z gólu.

Zápas může být klíčový pro další vývoj skupiny B a očekává se jedna z nejlepších atmosfér dosavadního průběhu šampionátu. Pokud budou chtít Češi vyhrát, musí se zlepšit zakončení a hra v přesilovkách. Početní výhodu totiž nedokázali využít ani jednou.

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Klíčový zápas MS v hokeji 2026 je tady. Češi po sobotním šoku narazí na jednoho z favoritů turnaje

Program MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Vlak na koridoru usmrtil člověka, hasiči evakuovali stovky cestujících

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Provoz na železničním koridoru mezi Českým Brodem a Poříčany zastavila dnes odpoledne nehoda, při níž vlak usmrtil člověka. Hasiči museli evakuovat zhruba 400 cestujících. Okolo 18. hodiny byl provoz...

18. května 2026  17:22,  aktualizováno  18:28

Těžba manganu u Chvaletic vykazuje potenciál. Plán počítá s vysokou provozní marží

Podnik a těžba se nachází v blízkosti chvaletické elektrárny.

Lepší ekonomický potenciál než se čekalo, s provozní marží 48 procent, má podle nezávislého ekonomického posudku projekt těžby manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky. Projekt chystá společnost...

18. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Světový den včel 2026: Proč je 20. květen dnem malých opylovačů a co se pro ně chystá v Praze?

Augustin Uváčik. Majitelé střech včelaře často oslovují sami, jedním z důvodů...

Ne každý je miluje, přesto by bez nich byl celý svět v ohrožení. Včely mají pro naši existenci zásadní význam, jsou totiž zodpovědné za opylení zhruba třetiny veškerých plodin, které lidstvo...

18. května 2026  18:18

Na klesající porodnost má reagovat vládní novela. Ta chce rodinám přidat desítky tisíc korun

Nemocnice v Havířově zrušila zavinovačky a vysvětluje maminkám i veřejnosti,...

Stát chystá další zvýšení podpory pro rodiny s malými dětmi. Rodičovský příspěvek by mohl od příštího roku vzrůst o desítky tisíc korun. Vláda už návrh schválila, rozhodovat nyní budou poslanci.

18. května 2026  17:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přijímačky na SŠ 2026 krok za krokem: Co čeká nepřijaté uchazeče ve 2. kole

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Tisíce uchazečů o studium na středních školách a gymnáziích už znají výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Zatímco část studentů slaví úspěch, jiní se připravují na druhé kolo přijímaček....

15. května 2026  20:09,  aktualizováno  18. 5. 17:35

Obce a další mohou od nadace získat až 100.000 Kč na sázení stromů

ilustrační snímek

Obce, spolky a další organizace mohou od Nadace Partnerství získat až 100.000 korun na sázení stromů i návrat vody do přírody. Nadace v grantové výzvě rozdělí...

18. května 2026,  aktualizováno 

Katedrálu v Kutné Hoře oživí výstava fotografií, maleb a textilních pláten

ilustrační snímek

Historické podkroví katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních...

18. května 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

4. den MS v hokeji 2026: Na programu jsou duely favoritů turnaje i důležitý zápas Česka

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje čtvrtým hracím dnem a fanoušci se mohou opět těšit na další porci atraktivní zápasů. Do akce půjdou favorité turnaje včetně Kanady, Finska nebo domácího...

18. května 2026  17:28

V sobotu 16. května se uskutečnil IX. ročník autobusového dne Pražské integrované dopravy na Letné. Sedm speciálních linek s dvacetisedmi vozy vyjelo do okolí, s linkou pid1 šlo na úseku Letenská...

vydáno 18. května 2026  17:19

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

18. května 2026  17:18

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V Třebovicích se otevřela opravená tělocvična, bude sloužit sportu i kultuře

ilustrační snímek

V ostravském obvodu Třebovice se dnes po několikaleté rekonstrukci otevřela tělocvična, kterou využívá Orel jednota Ostrava-Třebovice. Objekt z roku 1947 musel...

18. května 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

18. května 2026  17:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.