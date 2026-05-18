Program MS v hokeji 2026 – pondělí 18. května
Čtvrtý hrací den na MS v hokeji 2026 nabídne v prvé řadě třetí vystoupení Česka na turnaji. Ještě před tím ale kvalitní hokej obstará duel dvou velikánů. Finsko vyzve USA.
Finsko vs. USA (16:20, Curych – skupina A)
Finové jsou zatím na šampionátu stoprocentní. Porazili Maďarsko (4:1) a Německo (3:1). USA zatím zapsaly jednu prohru (1:3 se Švýcarskem) a jednu výhru (5:1 s Velkou Británií). Očekává se vyrovnaný zápas.
Dánsko vs. Kanada (16:20, Fribourg – skupina B)
Pondělní program skupiny B otevře duel Dánska s hvězdnou Kanadou.
Kanaďané budou chtít potvrdit svou ofenzivní sílu a navázat na předchozí vítězství se Švédskem (5:3) a Itálií (6:0). Naopak Dánsko se pokusí o překvapení. Na turnaji zatím odehrálo dva zápasy a oba skončily prohrou. Nejprve s Českem (1:4) a poté se Švédskem (2:6).
Švýcarsko vs. Německo (20:20, Curych – skupina A)
Večerní program obstará domácí Švýcarsko, které vyzve Německo.
Švýcaři budou chtít před domácími fanoušky potvrdit ambice na medaili. Cesta za ní se jim zatím daří na turnaji jsou zatím stoprocentní – porazili USA (3:1) a Lotyšsko (4:2). Německo je v opačné situaci – prohrálo oba své zapasy. A to s Finskem (1:3) a Lotyšskem (0:2).
Česko vs. Švédsko (20:20, Fribourg – skupina B)
Vrchol dne obstará večerní šlágr mezi Českou republikou a Švédskem. Češi budou chtít odčinit sobotní ztrátu se Slovinskem a výrazně si vylepšit pozici v boji o čtvrtfinále. Švédové ale patří mezi největší favority mistrovství a českému týmu se proti nim v poslední době příliš nedaří.
Češi mají před zápasem ve skupině čtyři body po výhře nad Dánskem (4:1) a prohrou v prodloužení se Slovinskem (2:3pp). Švédi odehráli také dva zápasy. První, s Kanadou, prohráli (3:5) a ve druhém porazili Dánsko (6:2). V tabulce tak mají tři body.
Zápas může být klíčový pro další vývoj skupiny B a očekává se jedna z nejlepších atmosfér dosavadního průběhu šampionátu. Pokud budou chtít Češi vyhrát, musí se zlepšit zakončení a hra v přesilovkách. Početní výhodu totiž nedokázali využít ani jednou.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15