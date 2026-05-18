4. den na MS v hokeji 2026: Na programu jsou duely favoritů turnaje i důležitý zápas Česka

Lukáš Karbulka
Sport   10:48
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje čtvrtým hracím dnem a fanoušci se mohou opět těšit na další porci atraktivní zápasů. Do akce půjdou favorité turnaje včetně Kanady, Finska nebo domácího Švýcarska. Českou reprezentaci čeká večerní šlágr proti Švédsku, který může výrazně zamíchat pořadím skupiny B.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva Filip Hronek z Česka, Luka Maver ze Slovinska, brankář Dominik Pavlát z Česka, Jakub Flek z Česka, Ken Ograjenšek ze Slovinska. | foto: ČTK

Program MS v hokeji 2026 – pondělí 18. května

Čtvrtý hrací den na MS v hokeji 2026 nabídne v prvé řadě třetí vystoupení Česka na turnaji. Ještě před tím ale kvalitní hokej obstará duel dvou velikánů. Finsko vyzve USA.

Finsko vs. USA (16:20, Curych – skupina A)

Finové jsou zatím na šampionátu stoprocentní. Porazili Maďarsko (4:1) a Německo (3:1). USA zatím zapsaly jednu prohru (1:3 se Švýcarskem) a jednu výhru (5:1 s Velkou Británií). Očekává se vyrovnaný zápas.

Dánsko vs. Kanada (16:20, Fribourg – skupina B)

Pondělní program skupiny B otevře duel Dánska s hvězdnou Kanadou.

Kanaďané budou chtít potvrdit svou ofenzivní sílu a navázat na předchozí vítězství se Švédskem (5:3) a Itálií (6:0). Naopak Dánsko se pokusí o překvapení. Na turnaji zatím odehrálo dva zápasy a oba skončily prohrou. Nejprve s Českem (1:4) a poté se Švédskem (2:6).

Švýcarsko vs. Německo (20:20, Curych – skupina A)

Večerní program obstará domácí Švýcarsko, které vyzve Německo.

Švýcaři budou chtít před domácími fanoušky potvrdit ambice na medaili. Cesta za ní se jim zatím daří na turnaji jsou zatím stoprocentní – porazili USA (3:1) a Lotyšsko (4:2). Německo je v opačné situaci – prohrálo oba své zapasy. A to s Finskem (1:3) a Lotyšskem (0:2).

Česko vs. Švédsko (20:20, Fribourg – skupina B)

Vrchol dne obstará večerní šlágr mezi Českou republikou a Švédskem. Češi budou chtít odčinit sobotní ztrátu se Slovinskem a výrazně si vylepšit pozici v boji o čtvrtfinále. Švédové ale patří mezi největší favority mistrovství a českému týmu se proti nim v poslední době příliš nedaří.

Češi mají před zápasem ve skupině čtyři body po výhře nad Dánskem (4:1) a prohrou v prodloužení se Slovinskem (2:3pp). Švédi odehráli také dva zápasy. První, s Kanadou, prohráli (3:5) a ve druhém porazili Dánsko (6:2). V tabulce tak mají tři body.

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května 2026, Fribourg, Švýcarsko. Zleva střelec druhého gólu Lukáš Sedlák z Česka, Jan Mandát z Česka, Roman Červenka z Česka se radují z gólu.

Zápas může být klíčový pro další vývoj skupiny B a očekává se jedna z nejlepších atmosfér dosavadního průběhu šampionátu. Pokud budou chtít Češi vyhrát, musí se zlepšit zakončení a hra v přesilovkách. Početní výhodu totiž nedokázali využít ani jednou.

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Program MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

