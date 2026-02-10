Běh na lyžích
Hned dopoledne přijdou na řadu sprinty klasickou technikou. V kvalifikaci žen, která startuje v 9:15, se představí pětice českých závodnic – Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová a Anna Milerská. V 9:55 vyrazí na trať také muži. Česko budou reprezentovat Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff a Jiří Tuž. O medaile se jede hned odpoledne.
Alpské lyžování
V 10:30 se rozjede týmová kombinace žen. Ve sjezdu se představí Alena Labaštová a Elisa Negri, na které odpoledne navážou slalomářky Martina Dubovská a Barbora Nováková. Slalomová část závodu startuje ve 14:00.
Akrobatické lyžování
V akrobatickém lyžování se do bojů zapojí Matyáš Kroupa. V kvalifikaci jízdy v boulích mužů ho čeká první jízda od 11:15.
Perlička
Michal Krčmář v závodě vyrovná rekord Ondřeje Moravce a Veroniky Vítkové v počtu startů (16) v biatlonových soutěžích na olympiádě.
Biatlon
Jedním z hlavních bodů úterního programu bude vytrvalostní závod biatlonistů na 20 kilometrů. Finále startuje ve 13:30 a české barvy budou hájit Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig a Petr Hák. Tradičně půjde o závod, kde rozhoduje nejen rychlost na trati, ale především přesná střelba.
Harmonogram pro úterý 10. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:15
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy kvalifikace
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|09:55
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži kvalifikace
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy sjezd
|Alena Labaštová, Elisa Negri
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízda
|Matyáš Kroupa
|13:30
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLE
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|13:25
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy FINÁLE
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|13:30
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži FINÁLE
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy slalom
|Martina Dubovská, Barbora Nováková
