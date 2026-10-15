Silnici zaplní dav, v dálce se ozve závodní motor a lidé začnou ustupovat. Někdo ještě přeběhne na druhou stranu, další se nakloní blíž. Závodní auto proletí úzkou mezerou a za ním se lidská stěna zase uzavře. Do příštího průjezdu.
Právě tyto obrazy se staly jedním ze symbolů skupiny B. Éry, v níž automobilky posouvaly možnosti závodních vozů a fanoušci hranice vlastní odvahy. Jenže tam, kde o bezpečí rozhoduje poslední krok stranou, stačí jediná chyba. V Portugalsku roku 1986 už prostor pro úhybný manévr nezbyl.
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Dvě stě aut jako vstupenka
Příběh ale začal úplně jinde a mnohem optimističtěji. Od roku 1982 platila nová pravidla skupiny B, do které se řadily extrémně nebezpečné závodní rallye vozy. Pravidla však konstruktérům nabídla značnou volnost. Ke schválení závodního typu stačilo vyrobit dvě stě silničních exemplářů.
Pro jeho další evoluci pak pouhých dvacet. Automobilky tak nemusely vycházet z auta, které by si v tisícových sériích kupovali běžní řidiči. Mohly navrhnout stroj především pro rychlostní zkoušky a k němu připravit nezbytnou silniční sérii. Vznikla ideální půda pro technické experimenty: lehké materiály, přeplňované motory, pohon všech kol i různé způsoby umístění motoru. Výsledkem byla auta, která dodnes pozná i člověk, jenž jinak rallye nesleduje.
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Hranaté audi s mohutnými aerodynamickými prvky, kompaktní Peugeot 205 T16 nebo Lancia Delta S4 v bílé barvě s pruhy Martini. Každé vypadalo jinak a každé nabízelo vlastní recept na vítězství.
Audi změnilo pravidla hry
Velký převrat přitom začal ještě před nástupem skupiny B. Audi přivezlo do světového šampionátu v roce 1981 model Quattro a ukázalo, jakou výhodu může na sněhu a šotolině přinést pohon všech kol. Soupeři postupně museli reagovat. S audi vítězila také Francouzka Michele Moutonová. V Sanremu 1981 se společně se spolujezdkyní Fabrizií Ponsovou postarala o první vítězství ženské posádky v soutěži mistrovství světa. O rok později získala německá značka titul mezi výrobci a v sezoně 1983 se Hannu Mikkola stal prvním mistrem světa za volantem čtyřkolky.
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Lancia však ještě dokázala odpovědět vozem 037 s pohonem zadních kol. V roce 1983 s ním vybojovala titul mezi značkami. Také v Itálii už ale věděli, že budoucnost bude patřit jinému řešení. Rozběhl se vývoj Delty S4: auta s motorem uprostřed, pohonem všech kol a neobvyklou kombinací mechanického kompresoru a turbodmychadla.
Do souboje výrazně vstoupil Peugeot s modelem 205 Turbo 16. V letech 1985 a 1986 získal francouzský tým oba tituly mezi výrobci, zatímco jezdecké koruny si rozdělili Timo Salonen a Juha Kankkunen.
Davy v Pyrenejích
Portugalská rallye byla mimořádně populární. Davy však místy přesahovaly možnosti pořadatelů a závodníci na nebezpečí upozorňovali předem. Jezdec Lancie Markku Alén před ročníkem 1986 veřejně vyzýval fanoušky, aby nestáli ve vozovce.
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Ve středu 5. března roku 1986 se závodní pole vydalo na úvodní rychlostní zkoušku Lagoa Azul nedaleko Sintry. Podél silnice se tísnili diváci. Domácí Joaquim Santos odstartoval s Fordem RS200, jedním z nových přírůstků skupiny B. Patřil k předním portugalským jezdcům a domácí podnik mistrovství světa pro něj představoval velkou příležitost. Podle pozdější vzpomínky jeho spolujezdce Miguela Oliveiry vstoupil před vůz člověk a Santos musel korigovat směr. Následně nad autem ztratil kontrolu. Ford vyjel do davu. Zahynuli tři lidé a více než třicet dalších utrpělo zranění. Přední posádky továrních týmů poté odmítly pokračovat. Soutěž se přesto dojela, byť bez hlavních hvězd. Vítězem se stal domácí Joaquim Moutinho s Renaultem 5 Turbo. Nad výsledkovou listinou však zůstala mnohem závažnější otázka. Za jakých podmínek se vlastně může dál závodit?
Další rána přišla na Korsice
V květnu se šampionát přesunul na Korsiku, na asfaltové silnice soutěže Tour de Corse. Místo mělo za sebou čerstvou vzpomínku.
O rok dříve, 2. května 1985, zde při nehodě Lancie 037 zahynul Ital Attilio Bettega. Přesně o rok později přišla další katastrofa. Henri Toivonen a Sergio Cresto s Lancií Delta S4 vyjeli ze silnice, vůz se zřítil ze svahu a zachvátil ho požár. Oba členové posádky zahynuli.
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Devětadvacetiletý Fin Toivonen přitom patřil k výrazným talentům své generace. Po smrti posádky už tehdejší řídící orgán automobilového sportu FISA zasáhl. Zastavil další vývoj speciálů béček a rozhodl, že od sezony 1987 nebudou smět startovat v mistrovství světa. Od následujícího roku převzala hlavní roli skupina A, výrazně těsněji spojená se sériově vyráběnými automobily.
Monstra našla jiné tratě
Zákaz ve světové rallye však neznamenal, že všechna auta zamířila rovnou do muzeí. Drahá technika dostala další příležitosti.
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Peugeot upravil 205 T16 pro dálkové soutěže a v letech 1987 a 1988 s ním vyhrál Dakar. Audi zase předvádělo schopnosti svého speciálu při americkém závodě do vrchu Pikes Peak. Walter Röhrl tam v roce 1987 s ještě extrémnější verzí vozu vytvořil nový traťový rekord. Dalším útočištěm někdejších „béček“ se stal rallyekros. Skupina B tak získala i druhý život.
Zářila i škodovka