Zatímco na řadě revírů se rybářská sezona pomalu ukládá k zimnímu spánku, na Pískové Lhotě se rozjíždí další kapitola. Středočeský územní svaz Českého rybářského svazu zde 6. listopadu vysadil 400 kilogramů pstruhů duhových. Průměrná hmotnost jedné ryby činila 350 gramů, takže do dvanáctihektarové pískovny zamířilo přibližně 1 100 pstruhů.
Není pstruhový
Na první pohled to může působit nezvykle. Písková Lhota (411 092) je totiž mimopstruhový revír. Kdo sem vyrazí za duháky, potřebuje právě mimopstruhovou povolenku – platí celorepubliková, celosvazová nebo středočeská územní. Druh vysazené ryby na zařazení revíru nic nemění.
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Největší pozornost si zaslouží pravidla lovu z pláže. Od začátku listopadu do konce prosince je tu povolena přívlač i muškaření. Od 1. ledna do 31. března už mohou rybáři z pláže lovit pouze na mušku. Zvláštností je také možnost muškaření z bellyboatu, a to od listopadu až do konce března. Běžný lov z lodě přitom zůstává zakázán.
Kdy den končí
Kdo si chce úlovek odnést, může si ponechat nanejvýš tři lososovité ryby za den, tedy pstruhy duhové a siveny dohromady. Ponecháním třetí ryby ale lov pro daný den končí. Povinná je podložka pod ryby, respektovat se musí tři vyznačené klidové zóny a zakázáno je rozbíjení ledu.
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Před cestou se vyplatí otevřít aktuální kartu revíru v systému RIS. Zimní výprava má své kouzlo, ale při případném dočasném omezení lovu by mohla skončit dřív, než přijde první záběr.