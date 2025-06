Hory v létě, to je moje. A navíc v milé Peci, bez dětí a se ženou. To beru. Základní tábor jsme „rozbili“ v čerstvě zvelebeném hotelu Hořec, kde na vás dýchá zdobná secese a na recepci zdraví pozoruhodná dívka Diana. Více o ní prozradím později. Teď spěcháme do pětistupňové sibérie střídané stostupňovými tropy. „Přátelé, náš rekord činí sedm minut 41 sekund v řece, venku minus tři stupně,“ láká nás Marek Holer, velká postava Pece, šéf Hořce i blízkého hotelu Hvězda. Právě zde jsme si se ženou užili tu bláznivou sibérii. Já vydržel 15 sekund, Káťa deset. Následovalo rozmrazení, prohřátí a přesun na večeři, já měl žebra, má žena koprovku. Pomalu se smrákalo a nás vábila vertikální silueta proslulého hotelu Horizont. Tam nás už čekal neuvěřitelný barman Pavel...

Hotelu Hořec v centru Pece pod Sněžkou je ideální pro celodenní aktivity. Všem ubytovaným zdarma nabízí saunu, vířivku, biliár nebo šipky. K dispozici je i konferenční místnost.

Bloody Mary z osmdesátých let

Ano, hotel Horizont je ten bílý „zub“ uprostřed Pece. Soudruzi jej otevřeli v roce 1979, nahoru do osmnáctého patra vás zdviž veze 75 sekund. Uděláte jen pár kroků a navštívíte dávné časy. Uvnitř Sky baru 18 je to jak vystřižené z roku 1988. Krásně dekadentní a přitom sexy. Usedáme na barovky a začíná tříhodinová show rozevlátého barmana Pavla. Dozvídáme se, co je to cordial (silný extrakt) i klitorie (modravá bylina), z ruky nám sype triky včetně kouzla s bublinovou kopulí na koktejlu, rozpovídá se o své lásce – chilli papričkách, o tom, jak si pochutnává na té naprosto nejpálivější nazývané Carolina Reaper. Pavel je naprosté eso – musíte jej vidět i slyšet v akci! K tomu vám ve své barové „laboratoři“ vykouzlí jakýkoli myslitelný drink. Třeba Bloody Mary vyostřenou tequilou nasáklou podomácku naloženými papričkami.

Barman Pavel ze Sky baru 18.

Z Karpacze do Charkova

Je ráno, procitáme a z oken Hořce nás láká silueta Sněžky. Plán je následující: vydrápat se přes Růžohorky do výšky 1 603 metrů a poté šup dolů do Karpacze, horského střediska na polské straně. Alpský luxus za české ceny. Paráda. V restauraci Kolorowa si dáváme šťovíkovou polévku a pirohy, já je mám plněné vepřovým masem s chorizem, Káťa kachní nádivku s ricottou. Cestou nazpět toho dost spálíme, makáme nahoru dolů, 30 kilometrů. Proplujeme Obřím dolem a už jsme na recepci Hořce, kde se zaseknu s Dianou, premiantkou trutnovského gymnázia. Uprchlicí z ukrajinského Charkova. Bystrou, silnou mladou ženou. Již brzy s ní v Metru přineseme rozhovor.