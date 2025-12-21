Tři změny v sestavě udělali trenéři před třetím dílem Světového poháru v biatlonu ve francouzském Le Grand-Bornand. Poprvé v sezóně se mezi elitou představí Adam Václavík a Heda Mikolášová, spolu s nimi se vrací Tereza Vinklárková.
Dnešní závody s hromadným startem uzavřou zastávku v Annecy. Ženy vyjedou ve 12:15 a mezi nimi nebudou chybět Tereza Voborníková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová. I mužském „hromaďáku“, který odstartuje ve 14:45, bude mít Česko zastoupení. a to hned dvojité – Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Závody odvysílá ČT sport.
Sobotní stíhací závody
Biatlonisté Vítězslav Hornig a Markéta Davidová usilovali ve stíhacích závodech na Světovém poháru v Annecy o nejlepší umístění v sezoně, nakonec ale po chybách při střelbě vestoje skončili mimo první desítku. Hornig byl po třech trestných kolech dvanáctý, Davidová se umístila se stejnou střeleckou bilancí na 17. místě. Vyhráli lídři seriálu Nor Johan-Olav Botn a domácí Lou Jeanmonnot.
Z českých závodníků bodovali také 19. Tereza Voborníková, 24. Mikuláš Karlík, 27. Michal Krčmář a 30. Jonáš Mareček. Lucie Charvátová obsadila po šesti trestných kolech 46. místo.
„Je to škoda. Pohyboval jsem se strašně dlouho na hraně květinového ceremoniálu (do šestého místa) a pak jsem si to bohužel odpálil. V posledním kole jsem se snažil, co to šlo, ale Fin (Olli Hiidensalo) trochu využil lepší pozice a v cílovém kopci měl vyšší rychlost,“ řekl České televizi Hornig.
Dobře rozjetou „stíhačku“ měla i Davidová. Také ona vleže nechybovala a figurovala po startu z 13. místa na šesté příčce. Mistryni světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 ale nevyšla úvodní „stojka“. Minula druhý, čtvrtý a poslední terč a propadla se mimo první dvacítku. Zaváhání částečně napravila na závěrečné položce, kde už byla stoprocentní. V cíli byla sedmnáctá o necelou minutu a půl za vítěznou Jeanmonnotovou. Měla devátý nejrychlejší běh.
„Bylo to hrozné. Když jsem odtamtud odjížděla, tak jsem si říkala, že už fakt nevím, co se děje,“ uvedla Davidová. „Jsem ráda, že jsem alespoň tu poslední stojku vyčistila. Je to jedna položka a musím na tom zapracovat. Snažila jsem se na to tady najít recept, ale ještě to není úplně ustálené,“ řekla.
Stejně jako ve čtvrtek by se teploty v průběhu závodů měly šplhat až k osmi stupňům. „Trať dostane zabrat. Myslím si, že mega rozdíly nebudou, ale podmínka to bude těžká. Teplo je teď všude,“ je si vědom trenér mužů Ondřej Moravec. Závody odvysílá ČT sport. Poslechnout si pak můžete o dění na trati také na Radiožurnál Sport.
Nové tváře v týmu
Adam Václavík podával velmi dobré výkony v IBU Cupu, kde se ve dvou z pěti závodů umístil v Top 10. V týmu pro Světový pohár vystřídá Jakuba Štvrteckého. „Kluci na IBU Cupu si řekli o místo ve Světovém poháru. Adam, Mikys i Háček zajeli do desítky. Jenom to ukazuje, jak je mužský tým vyrovnaný. I Kuba si sáhl v Östersundu na body, což je dobře. Některé závody se mu povedly, některé ne. To, že teď jede na IBU Cup, rozhodně není degradace,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Nominace ženy:
Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Heda Mikolášová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
Nominace muži:
Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Adam Václavík
Do Lenzerheide, které hostí třetí díl IBU Cupu, odcestovala i Ilona Plecháčová. Jessica Jislová zase po dohodě s trenéry upřednostní přípravu. „Jessica měla v přípravě spoustu výpadků a bylo to na jejích výkonech znát. Musí dohnat tréninkové manko, a proto teď odjela do Ridnaun. Všechno směřujeme k olympiádě a vzhledem k tomu, že nás další závody čekají až v lednu, se teď nabízelo udělat souvislejší blok přípravy,“ vysvětluje Rybář.
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
V Le Grand-Bornand se tak představí Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová, kterou v 19 letech čeká teprve třetí start v elitním seriálu. „I vzhledem k olympiádě dostanou šanci další holky z IBU Cupu. Chceme, aby si vyzkoušely Světový pohár ještě předtím, než v lednu vyvrcholí nominační boje,“ doplňuje Ondřej Rybář.
Program SP v Hochfilzenu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 18. 12. 2025 (14:15)
|Sprint ženy
|Hanna Oeberg (Sve.)
|12. Tereza Voborníková
|Pátek 19. 12. 2025 (14:15)
|Sprint muži
|Vetle Sjaastad Christiansen (Nor.)
|9. Vítězslav Hornig
|Sobota 20. 12. 2025 (12:15)
|Stíhací závod ženy
|Lou Jeanmonnot (Fra.)
|17. Markéta Davidová
|Sobota 20. 12. 2025 (14:45)
|Stíhací závod muži
|Johan-Olav Botn (Nor.)
|12. Vítězslav Hornig
|Neděle 20. 12. 2025 (12:15)
|Hromadný start ženy
|Neděle 20. 12. 2025 (14:45)
|Hromadný start muži