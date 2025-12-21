5 Čechů mezi elitou, nové tváře v týmu. Biatlon v Le Grand Bornand finišuje

Poslední biatlonová zastávka v tomto roce je tady. Biatlonisté zamířili do francouzského Le Grand Bornand. Česká výprava tam dorazila hned s několika novými jmény.
Markéta Davidová se během stíhacího závodu v Hochfilzenu občerstvuje přímo na trati. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tři změny v sestavě udělali trenéři před třetím dílem Světového poháru v biatlonu ve francouzském Le Grand-Bornand. Poprvé v sezóně se mezi elitou představí Adam Václavík a Heda Mikolášová, spolu s nimi se vrací Tereza Vinklárková.

Dnešní závody s hromadným startem uzavřou zastávku v Annecy. Ženy vyjedou ve 12:15 a mezi nimi nebudou chybět Tereza Voborníková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová. I mužském „hromaďáku“, který odstartuje ve 14:45, bude mít Česko zastoupení. a to hned dvojité – Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Závody odvysílá ČT sport.

Sobotní stíhací závody

Biatlonisté Vítězslav Hornig a Markéta Davidová usilovali ve stíhacích závodech na Světovém poháru v Annecy o nejlepší umístění v sezoně, nakonec ale po chybách při střelbě vestoje skončili mimo první desítku. Hornig byl po třech trestných kolech dvanáctý, Davidová se umístila se stejnou střeleckou bilancí na 17. místě. Vyhráli lídři seriálu Nor Johan-Olav Botn a domácí Lou Jeanmonnot.

Z českých závodníků bodovali také 19. Tereza Voborníková, 24. Mikuláš Karlík, 27. Michal Krčmář a 30. Jonáš Mareček. Lucie Charvátová obsadila po šesti trestných kolech 46. místo.

„Je to škoda. Pohyboval jsem se strašně dlouho na hraně květinového ceremoniálu (do šestého místa) a pak jsem si to bohužel odpálil. V posledním kole jsem se snažil, co to šlo, ale Fin (Olli Hiidensalo) trochu využil lepší pozice a v cílovém kopci měl vyšší rychlost,“ řekl České televizi Hornig.

Vítězslav Hornig během stíhacího závodu v Le Grand Bornand.

Dobře rozjetou „stíhačku“ měla i Davidová. Také ona vleže nechybovala a figurovala po startu z 13. místa na šesté příčce. Mistryni světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 ale nevyšla úvodní „stojka“. Minula druhý, čtvrtý a poslední terč a propadla se mimo první dvacítku. Zaváhání částečně napravila na závěrečné položce, kde už byla stoprocentní. V cíli byla sedmnáctá o necelou minutu a půl za vítěznou Jeanmonnotovou. Měla devátý nejrychlejší běh.

„Bylo to hrozné. Když jsem odtamtud odjížděla, tak jsem si říkala, že už fakt nevím, co se děje,“ uvedla Davidová. „Jsem ráda, že jsem alespoň tu poslední stojku vyčistila. Je to jedna položka a musím na tom zapracovat. Snažila jsem se na to tady najít recept, ale ještě to není úplně ustálené,“ řekla.

Stejně jako ve čtvrtek by se teploty v průběhu závodů měly šplhat až k osmi stupňům. „Trať dostane zabrat. Myslím si, že mega rozdíly nebudou, ale podmínka to bude těžká. Teplo je teď všude,“ je si vědom trenér mužů Ondřej Moravec. Závody odvysílá ČT sport. Poslechnout si pak můžete o dění na trati také na Radiožurnál Sport.

Nové tváře v týmu

Adam Václavík podával velmi dobré výkony v IBU Cupu, kde se ve dvou z pěti závodů umístil v Top 10. V týmu pro Světový pohár vystřídá Jakuba Štvrteckého. „Kluci na IBU Cupu si řekli o místo ve Světovém poháru. Adam, Mikys i Háček zajeli do desítky. Jenom to ukazuje, jak je mužský tým vyrovnaný. I Kuba si sáhl v Östersundu na body, což je dobře. Některé závody se mu povedly, některé ne. To, že teď jede na IBU Cup, rozhodně není degradace,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Nominace ženy:

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Heda Mikolášová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková

Nominace muži:

Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Adam Václavík

Do Lenzerheide, které hostí třetí díl IBU Cupu, odcestovala i Ilona Plecháčová. Jessica Jislová zase po dohodě s trenéry upřednostní přípravu. „Jessica měla v přípravě spoustu výpadků a bylo to na jejích výkonech znát. Musí dohnat tréninkové manko, a proto teď odjela do Ridnaun. Všechno směřujeme k olympiádě a vzhledem k tomu, že nás další závody čekají až v lednu, se teď nabízelo udělat souvislejší blok přípravy,“ vysvětluje Rybář.

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

V Le Grand-Bornand se tak představí Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová, kterou v 19 letech čeká teprve třetí start v elitním seriálu. „I vzhledem k olympiádě dostanou šanci další holky z IBU Cupu. Chceme, aby si vyzkoušely Světový pohár ještě předtím, než v lednu vyvrcholí nominační boje,“ doplňuje Ondřej Rybář.

Program SP v Hochfilzenu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 18. 12. 2025 (14:15)Sprint ženyHanna Oeberg (Sve.)12. Tereza Voborníková
Pátek 19. 12. 2025 (14:15)Sprint mužiVetle Sjaastad Christiansen (Nor.)9. Vítězslav Hornig
Sobota 20. 12. 2025 (12:15)Stíhací závod ženyLou Jeanmonnot (Fra.)17. Markéta Davidová
Sobota 20. 12. 2025 (14:45)Stíhací závod mužiJohan-Olav Botn (Nor.)12. Vítězslav Hornig
Neděle 20. 12. 2025 (12:15)Hromadný start ženy
Neděle 20. 12. 2025 (14:45)Hromadný start muži

