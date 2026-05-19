5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se dnes pokusí potvrdit Slovensko

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   7:15
Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídne v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce půjdou týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále, ale i týmy, které bojují o záchranu v elitní divizi. Česko má v úterý den odpočinku.

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026, Fribourg. Zleva Marek Hrivík ze Slovenska střílející první gól, brankář Jacob Smith z Itálie, Dylan Di Perna z Itálie, Luca Zanatta z Itálie. | foto: ČTK

Program MS v hokeji 2026 – úterý 19. května

Úterní program MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku nabídne celkem čtyři utkání. Ani v jednom se nepředstaví Česká hokejová reprezentace, která má po pondělním zápasu volno. Roli favorita se pokusí potvrdit Norsko a Slovensko.

Skupina A – Curych

16:20: Lotyšsko – Rakousko

  • Důležitý souboj týmů, které mohou překvapit favority skupiny. Utkání by mohlo rozhodnout o tom, kdo obsadí čtvrté místo skupiny A a zajistí si účast ve čtvrtfinále.
  • Rakousko chce navázat na dva vítězné zápasy s Maďarskem (4:2) a Velkou Británií (5:2).
  • Lotyši se oklepali z úvodní prohry se Švýcarskem (2:4) a porazili Německo (2:0).

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

20:20: Maďarsko – Velká Británie

  • Duel papírově nejslabších celků skupiny A.
  • Pro oba týmy může jít o klíčový zápas v boji o záchranu mezi elitou. Ani jeden z nich ve svých dvou zápasech neuhráli ani bod.
  • Očekává se vyrovnaný a velmi bojovný průběh.

Skupina B – Fribourg

16:20: Itálie – Norsko

  • Norsko bude favoritem utkání díky zkušenějšímu kádru.
  • Italové ale dokážou být nepříjemní hlavně díky bruslení a obětavosti.
  • Výsledek může výrazně zamíchat spodkem tabulky skupiny B a napovědět, kdo elitního MS pro příští rok vypadne.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

20:20: Slovinsko – Slovensko

  • Pro Slovensko velmi důležitý zápas v boji o čtvrtfinále.
  • Slovinci už několikrát ukázali, že umí favority potrápit. Naposledy se jim to podařilo proti Česku, které v prodloužení dokonce porazili (3:2pp). Následně ale s Norskem jednoznačně prohráli (0:4).
  • Slováci jsou na turnaji zatím stoprocentní. Porazili Norsko (2:1) a Itálii (4:1).

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko - Norsko na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu v sobotu 16. května 2026.

Český tým má volno

4. den MS v hokeji 2026: Češi zvládli večerní zápas, Fini překvapivě hladce ovládli odpolední šlágr

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS,

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Na D4 spadlo v noci osobní auto z dálničního mostu, řidič zemřel

ilustrační snímek

Při havárii osobního auta na dálnici D4 u Staré Huti na Příbramsku zemřel v noci na dnešek jeho řidič. Auto spadlo z dálničního mostu, o nehodě informoval policejní mluvčí Pavel Truxa.

19. května 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Žně 2025 v Bravanticích na Novojičínsku komplikuje počasí. Zemědělci - jako i...

Zemědělci v Moravskoslezském kraji sčítají škody po extrémně suchém podzimu, zimě i jaru. Očekávají propad výnosů až o třetinu. Extrémní nedostatek vody v půdě, který zapříčinila historicky nejslabší...

19. května 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Exteriéry natáčí filmaři v Parku Na Pláni vůbec poprvé, ale není divu, když jde v něm všechno co potřebují pro svou práci.

vydáno 19. května 2026  7:17

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:15

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 19. května 2026  7:15

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se dnes pokusí potvrdit Slovensko

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026,...

Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídne v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce půjdou týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále,...

19. května 2026  7:15

OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště

Modernizace tramvajové trati v Litvínově. (květen 2026)

Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím...

19. května 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026

19. května 2026  6:15

(Ne)jen česká bublina tvrdě drtí Prsteny moci. Drahá fantasy od Amazonu sklízí kritiku

Snímek ze seriálu Pán prstenů: Prsteny moci

Prsteny moci jsou mizerná adaptace Druhého věku J.R. R. Tolkiena, která i ve své aktuální druhé sérii zůstává bezduchou, plytkou, nudnou a frustrující záležitostí, jež nemá nic z autorovy hloubky,...

19. května 2026  6:11

Živě: Kdo získá cenu Jiřího Ortena za rok 2026?

19. května 2026  6:10

Živě: Češi na moderní léčbu čekají stále déle – nová data W.A.I.T. INDICATOR

19. května 2026  6:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.