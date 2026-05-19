Program MS v hokeji 2026 – úterý 19. května
Úterní program MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku nabídne celkem čtyři utkání. Ani v jednom se nepředstaví Česká hokejová reprezentace, která má po pondělním zápasu volno. Roli favorita se pokusí potvrdit Norsko a Slovensko.
Skupina A – Curych
16:20: Lotyšsko – Rakousko
- Důležitý souboj týmů, které mohou překvapit favority skupiny. Utkání by mohlo rozhodnout o tom, kdo obsadí čtvrté místo skupiny A a zajistí si účast ve čtvrtfinále.
- Rakousko chce navázat na dva vítězné zápasy s Maďarskem (4:2) a Velkou Británií (5:2).
- Lotyši se oklepali z úvodní prohry se Švýcarskem (2:4) a porazili Německo (2:0).
20:20: Maďarsko – Velká Británie
- Duel papírově nejslabších celků skupiny A.
- Pro oba týmy může jít o klíčový zápas v boji o záchranu mezi elitou. Ani jeden z nich ve svých dvou zápasech neuhráli ani bod.
- Očekává se vyrovnaný a velmi bojovný průběh.
Skupina B – Fribourg
16:20: Itálie – Norsko
- Norsko bude favoritem utkání díky zkušenějšímu kádru.
- Italové ale dokážou být nepříjemní hlavně díky bruslení a obětavosti.
- Výsledek může výrazně zamíchat spodkem tabulky skupiny B a napovědět, kdo elitního MS pro příští rok vypadne.
20:20: Slovinsko – Slovensko
- Pro Slovensko velmi důležitý zápas v boji o čtvrtfinále.
- Slovinci už několikrát ukázali, že umí favority potrápit. Naposledy se jim to podařilo proti Česku, které v prodloužení dokonce porazili (3:2pp). Následně ale s Norskem jednoznačně prohráli (0:4).
- Slováci jsou na turnaji zatím stoprocentní. Porazili Norsko (2:1) a Itálii (4:1).
Český tým má volno
- Česká reprezentace tentokrát do hry nezasáhne.
- Po pondělním povedeném a hlavně vítězném souboji se Švédskem čeká svěřence trenéra Radima Rulíka zápasové volno a příprava na středeční duel proti Itálii.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15