5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se zaškobrtnutím potvrdilo Slovensko

Lukáš Karbulka
Sport   3:04
Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídl v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce šly týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále, ale i týmy, které bojují o záchranu v elitní divizi. Česko mělo v úterý den odpočinku.

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026, Fribourg. Zleva Marek Hrivík ze Slovenska střílející první gól, brankář Jacob Smith z Itálie, Dylan Di Perna z Itálie, Luca Zanatta z Itálie. | foto: ČTK

Program MS v hokeji 2026 – úterý 19. května

Úterní program MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku nabídl celkem čtyři utkání. Ani v jednom se nepředstavila Česká hokejová reprezentace, která měla po pondělním zápasu volno. Roli favorita potvrdilo Norsko i Slovensko – to ale až po nájezdech.

Skupina A – Curych

16:20: Lotyšsko – Rakousko (1:3)

  • Hokejisté Rakouska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa v Curychu 3:1 Lotyšsko a udrželi neporazitelnost na turnaji. Rakušané mají devět bodů a ve skupině A se dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.
  • „Žijeme svůj sen, se skvělým týmem a výbornou týmovou hrou. Všechno nám funguje,“ radoval se obránce Paul Stapelfeldt na webu Mezinárodní hokejové federace. Rakousko na MS třikrát za sebou naplno bodovalo poprvé od roku 1999.

20:20: Maďarsko – Velká Británie (5:0)

  • Hokejisté Maďarska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa v Curychu Velkou Británii 5:0 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. V souboji dvou hlavních adeptů se sestup z elitní skupiny se dvakrát střelecky prosadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto udržel Bence Bálizs.

Skupina B – Fribourg

16:20: Itálie – Norsko (0:4)

  • Norové porazili na hokejovém mistrovství světa ve Fribourgu nováčka Itálii 4:0 a připsali si ve skupině B druhou výhru ze tří utkání. Brankář Henrik Haukeland udržel i podruhé čisté konto. Po dvou asistencích si připsali obránce Max Krogdahl a útočník Mikkel Öby-Olsen. Italové ani napotřetí nebodovali, ve středu se utkají s Čechy.

20:20: Slovinsko – Slovensko (4:5 po nájezdech)

  • Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Fribourgu ve skupině B Slovinsko 5:4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S osmi body jsou druzí za stoprocentní Kanadou, český tým je o další bod třetí. Slovinci vyrovnali z 2:4 na 4:4. V čase 59:29 poslal zápas do prodloužení Rok Tičar, jenž si připsal tři body za dva góly a nahrávku. Nájezdy rozhodl Kristián Pospíšil.

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko - Norsko na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu v sobotu 16. května 2026.

Český tým měl volno

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS,

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15
