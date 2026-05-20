Program MS v hokeji 2026 – úterý 19. května
Úterní program MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku nabídl celkem čtyři utkání. Ani v jednom se nepředstavila Česká hokejová reprezentace, která měla po pondělním zápasu volno. Roli favorita potvrdilo Norsko i Slovensko – to ale až po nájezdech.
Skupina A – Curych
16:20: Lotyšsko – Rakousko (1:3)
- Hokejisté Rakouska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa v Curychu 3:1 Lotyšsko a udrželi neporazitelnost na turnaji. Rakušané mají devět bodů a ve skupině A se dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.
- „Žijeme svůj sen, se skvělým týmem a výbornou týmovou hrou. Všechno nám funguje,“ radoval se obránce Paul Stapelfeldt na webu Mezinárodní hokejové federace. Rakousko na MS třikrát za sebou naplno bodovalo poprvé od roku 1999.
20:20: Maďarsko – Velká Británie (5:0)
- Hokejisté Maďarska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa v Curychu Velkou Británii 5:0 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. V souboji dvou hlavních adeptů se sestup z elitní skupiny se dvakrát střelecky prosadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto udržel Bence Bálizs.
Skupina B – Fribourg
16:20: Itálie – Norsko (0:4)
- Norové porazili na hokejovém mistrovství světa ve Fribourgu nováčka Itálii 4:0 a připsali si ve skupině B druhou výhru ze tří utkání. Brankář Henrik Haukeland udržel i podruhé čisté konto. Po dvou asistencích si připsali obránce Max Krogdahl a útočník Mikkel Öby-Olsen. Italové ani napotřetí nebodovali, ve středu se utkají s Čechy.
20:20: Slovinsko – Slovensko (4:5 po nájezdech)
- Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Fribourgu ve skupině B Slovinsko 5:4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S osmi body jsou druzí za stoprocentní Kanadou, český tým je o další bod třetí. Slovinci vyrovnali z 2:4 na 4:4. V čase 59:29 poslal zápas do prodloužení Rok Tičar, jenž si připsal tři body za dva góly a nahrávku. Nájezdy rozhodl Kristián Pospíšil.
Český tým měl volno
- Česká reprezentace tentokrát do hry nezasáhnla.
- Po pondělním povedeném a hlavně vítězném souboji se Švédskem čekalo svěřence trenéra Radima Rulíka zápasové volno a příprava na středeční duel proti Itálii.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15