Zimní olympiáda 2026 je v plném proudu. Středa 11. února nabídnou další porci sportovních klání a na startu hned několika disciplín nebudou chybět ani Češi.
Super-G
Velká pozornost se bude upírat především na super-G, kde může překvapit Jan Zabystřan. V prosinci totiž šokoval svět triumfem ve Světovém poháru v italské Val Gardeně a potvrdil, že dokáže porážet i největší favority. Na olympiádě se mu ale zatím nedaří. Středeční závod začíná v 11:30.
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Biatlon
Odpolední program pak nabídne jednu z nejtěžších biatlonových disciplín. Vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů prověří nejen fyzickou připravenost, ale i pevné nervy na střelnici. Ve středečním vytrvalostním závodě se představí Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.
Curling
Večer se chystá návrat curlingu. Češi vstoupí do turnaje prvním zápasem základní skupiny, kde vyzvou USA. Klání začíná v 19:05.
Do akce jdou 5. den her i další Češi. Kompletní program najdete níže.
Program ZOH pro 11. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G muži FINÁLE
|Jan Zabystřan
|13:45
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km běžecká část FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLE
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|19:05
|Curling muži🥌
|týmy 1. kolo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
