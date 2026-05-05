5 důvodů, proč jít v květnu do kina. Vrací se brutální bojový turnaj i Hvězdné války

Marek Hýř
Marek Hýř
  19:20
Květen bývá měsícem, kdy to venku láká na zahrádky a procházky. Letos ale kina servírují tak silný program, že by byla škoda „nezalézt“ před velké plátno. Chystá se návrat kultovní herní série, koncertní zážitek jedné z největších hudebních hvězd současnosti, česká novinka i pokračování světa Star Wars. Tady je pět filmů, které dávají jasný důvod koupit si tento měsíc lístek do kina.
V Mortal Kombat II se šampioni Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního...

V Mortal Kombat II se šampioni Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprosného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. | foto:  Warner Bros.

Mortal Kombat 2 (film)
Hokum je horor z roku 2026, jehož scénář napsal a režíroval Damian McCarthy.
Akční snímek Star Wars: Mandalorian a Grogu dorazí do českých kin 21. května...
Hrdinové filmu Pět švestek
6 fotografií

Ať už hledáte adrenalin, emoce, nebo společenský zážitek, v květnu 2026 má kino pět velmi dobrých argumentů, proč vyrazit. Vezmeme to popořadě. Hned tři premiéry dorazí už ve čtvrtek 7. května.

Mortal Kombat II

Premiéra: 7. 5. 2026

Legendární bojová hra znovu ožívá na velkém plátně. Pokračování akční fantasy slibuje ještě brutálnější souboje, temnější atmosféru a návrat oblíbených postav, které fanoušci znají z herní série. Pokud máte rádi rychlé tempo, výraznou stylizaci a souboje na hraně možností, tohle je květnová jistota. V pokračování Mortal Kombat se objeví i Johnny Cage s tváří Karla Urbana.

První ohlasy jsou zatím skvělé. Dvojka je údajně ještě lepší než první díl. Diváky čeká víc soubojů, víc šíleného zabíjení a především turnaje na život a na smrt, podle nějž série získala jméno.

Mortal Kombat 2 (film)

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour

Premiéra: 7. 5. 2026

Jedna z nejvýraznějších popových ikon současnosti přiváží do kin koncertní film ze svého turné. Billie Eilish patří k interpretům, kteří dokážou propojit intimitu s velkolepou show a kino nabízí zvuk i obraz, které domácí obrazovka nenahradí. Pro fanoušky povinnost, pro ostatní šance zažít energii koncertu bez tlačenic pod pódiem.

Co dělat v Praze v květnu zdarma: Máme tipy na festivaly, výstavy i akce pro milovníky psů

Hokum

Premiéra: 7. 5. 2026

Máte rádi horory? Zkuste Hokum. Zápletka zní takto: „Po smrti svých rodičů se spisovatel Ohm Bauman uchýlí do odlehlého hostince na irském venkově, aby se vyrovnal s minulostí a v tichu rozptýlil jejich popel. Zde se dozvídá znepokojivé příběhy o čarodějnici, která údajně obývá svatební apartmá – pokoj, do kterého se nevstupuje.“

Podobné tituly často patří k příjemným objevům sezony. Pokud rádi odcházíte z kina s pocitem, že jste viděli něco neokoukaného, tady byste měli zbystřit.

Hokum je horor z roku 2026, jehož scénář napsal a režíroval Damian McCarthy.

Mandalorian a Grogu

Premiéra: 21. 5. 2026

Svět Hvězdných válek se vrací na velké plátno. Oblíbené postavy ze seriálového hitu dostávají filmové pokračování, které má ambici oslovit skalní fanoušky i nové diváky. Pokud jste si oblíbili příběh osamělého lovce a jeho malého společníka, květen vám nabídne další kapitolu jejich cesty. Skalní fanoušci sice po zveřejnění traileru lehce skřípali zuby, ale pro běžného diváka může být Mandalorian a Grogu fajn výlet do daleké galaxie.

Akční snímek Star Wars: Mandalorian a Grogu dorazí do českých kin 21. května 2026.

Pět švestek

Premiéra: 28. 5. 2026

Konec měsíce patří české novince. Pět švestek může oslovit diváky, kteří dávají přednost domácím příběhům a vztahovým dramatům či současným komediím. Zajímavé je i herecké obsazení. V komedii Jana Svěráka hrají Dana Syslová, Lenka Termerová, Petr Kostka, Jan Vlasák nebo například Oldřich Kaiser.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Primátor Zarzycký bude lídrem ANO po podzimní komunální volby v Plzni

ilustrační snímek

Primátor Roman Zarzycký bude lídrem ANO pro podzimní komunální volby v Plzni. Na kandidátce pro volby jsou i všichni současní zastupitelé ANO. V městských...

5. května 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

5 důvodů, proč jít v květnu do kina. Vrací se brutální bojový turnaj i Hvězdné války

V Mortal Kombat II se šampioni Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního...

Květen bývá měsícem, kdy to venku láká na zahrádky a procházky. Letos ale kina servírují tak silný program, že by byla škoda „nezalézt“ před velké plátno. Chystá se návrat kultovní herní série,...

5. května 2026  19:20

Za podporu terorismu má mladík podmínku 18 měsíců a zákaz sociálních sítí

ilustrační snímek

Mladistvý, který na internetu propagoval teroristické organizace, dostal podmíněný trest na 18 měsíců a má zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině...

5. května 2026  17:40,  aktualizováno  17:40

Ze sta hektarů už jen pět. Dohašení požáru v Českém Švýcarsku bude bez letadel

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. V úterý se hasičům podařilo snížit plochu požáru z více než 100 hektarů na pět. Letecké hašení skončilo a...

5. května 2026  8:32,  aktualizováno  19:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu o kopiích a falzech, bude do října

OlomouckĂ© arcibiskupstvĂ­ otevĹ™elo vĂ˝stavu o kopiĂ­ch a falzech, bude do Ĺ™Ă­jna

Olomoucké arcibiskupství dnes otevřelo výstavu věnovanou kopiím a padělkům. Návštěvníkům má podle kurátorky výstavy Venduly Prostředníkové přiblížit, jak tenká...

5. května 2026  17:17,  aktualizováno  17:17

Napětí kolem veřejnoprávních médií vrcholí. Prahou dnes projde protestní pochod, známe trasu

Studenti se z demonstrace na podporu veřejnoprávních médií přesunuli k resortu...

Prahou dnes projde protestní pochod na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Organizátoři chtějí upozornit na obavy z politického vlivu a změn ve financování České televize a Českého rozhlasu....

5. května 2026  12:59,  aktualizováno  18:47

Mladá Boleslav chce letos začít s první částí Nábřežního parku u Jizery

ilustrační snímek

Mladá Boleslav chce letos začít s budováním Nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery nedaleko oblasti U Česany. Na první etapu, jejíž součástí je stezka pro...

5. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Co skrývá Japonsko mimo turistické trasy? Příběhy, bytosti a místa, která běžní turisté míjejí

Sochy namahage na nádraží ve městě Akita

Japonsko je zemí, kterou si Evropan často skládá z kontrastů. Hypermoderní technologie na jedné straně, starobylé rituály a víra v nadpřirozeno na straně druhé. Pro samotné Japonce však tyto světy...

5. května 2026  18:40

Dům umění v Ostravě slaví 100 let, nabídne dvě výstavy i venkovní program

ilustrační snímek

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) oslaví 100. výročí otevření své hlavní výstavní budovy dvěma výstavami. Výstava Stopa nabídne 200 děl od více než 150...

5. května 2026,  aktualizováno 

Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá hlavně v nepřehledném terénu

ilustrační snímek

Kladenští strážníci nově používají dron, který jim pomáhá například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek....

5. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Moravské Budějovice spojí re-use centrum s veřejnou sbírkou na zeleň

ilustrační snímek

Za použitelné věci z připravovaného re-use centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Podle...

5. května 2026  16:34,  aktualizováno  16:34

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Ruce pryč od médií na Staroměstském náměstí v Praze.

vydáno 5. května 2026  18:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.