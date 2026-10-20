5 kroků k longevity: Víte, proč dlouhověkost začíná na talíři a končí u přátelství?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  14:36
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Nejúčinnější zbraně proti stárnutí máme na dosah ruky a nestojí téměř nic.

Nejúčinnější zbraně proti stárnutí máme na dosah ruky a nestojí téměř nic. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Chlapec sklízí úrodu v zahrádkářské kolonii ve Žďáru nad Sázavou. Podobný...
Inspirace na snídani, která napomůže k dlouhověkosti od Nice To Fit You.
Takto může vypadat longevity dieta, která napomůže k dlouhověkosti.
Josef Soukup, osobní trenér, nutriční poradce
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Jak žít co nejdéle? Návod na dlouhověkost a vitalitu i v pokročilém věku je překvapivě jednoduchý. Spočívá v maličkostech, které mohou výrazně zlepšit kvalitu života i zdraví. Nejdůležitější je ale začít co nejdříve, nepodceňovat každodenní návyky, pravidelný pohyb či to, co máme na talíři.

Obsah

Co je to longevity?

Pojem longevity neoznačuje pouze samotné prodlužování lidského života, ale především zvyšování počtu let prožitých ve zdraví a plné síle. „Mnohem důležitější, než snaha dožít se co nejvyššího věku, je healthspan, tedy počet let, které prožijeme v dobrém zdraví, soběstační a fyzicky i mentálně funkční. Cílem tedy není jen přidávat roky životu, ale pokud možno přidávat život těmto rokům,“ vysvětluje Josef Soukup, osobní trenér a výživový poradce.

Longevity tedy v praxi může znamenat to, že ve vyšším věku zvládneme vyjít schody, jet s rodinou na výlet, zvednout něco ze země či přemýšlet stejně bystře jako v mládí bez toho, abychom byli omezováni chronickým onemocněním.

Chlapec sklízí úrodu v zahrádkářské kolonii ve Žďáru nad Sázavou. Podobný...

Co ovlivňuje dlouhověkost?

Délka a kvalita života jsou výsledkem několika důležitých faktorů. Patří k nim celkový životní styl, míra stresu, kvalita spánku, pohybová aktivita či životní prostředí. Velkou roli hrají také sociální vazby, psychická pohoda a schopnost regenerace těla i mysli. „Paradoxně asi největší chybou je hledat longevity ve složitých detailech, a přitom zanedbávat základy. Můžeme řešit suplementy, studené sprchy nebo nejnovější chytré hodinky a další wearables, ale pokud člověk kouří, většinu dne sedí, téměř se nehýbe, dlouhodobě špatně spí, má neléčený vysoký krevní tlak nebo metabolické problémy, optimalizuje z pohledu dlouhověkosti věci s relativně malým významem a přehlíží ty podstatné,“ věří Soukup.

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Jaké jsou nejdůležitější oblasti dlouhověkosti?

  1. Fyzická aktivita a svalová hmota: Pravidelný pohyb je pro dlouhověkost velmi důležitý. „Vyšší množství sedavého chování je spojeno s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu, některých nádorových onemocnění i předčasného úmrtí,“ upozorňuje Soukup. Vhodný je nejen silový trénink či aerobní cvičení, ale také přirozená forma pohybu, jako je například práce na zahradě.
  2. Kvalita spánku a regenerace: Spánek je pro regeneraci organismu naprostým základem. Během hlubokého spánku dochází k detoxikaci mozku, opravě tkání a regulaci hormonů. Chronický nedostatek spánku výrazně urychluje biologické stárnutí. „Pro většinu dospělých je rozumným cílem pravidelný, dostatečně dlouhý a kvalitní spánek. Spánek přitom není promarněný čas, který bychom měli minimalizovat kvůli produktivitě, ale jedna ze základních součástí zdraví,“ zdůrazňuje Soukup.
  3. Zvládání stresu a psychická pohoda: Chronický stres zvyšuje hladinu kortizolu a adrenalinu, narušuje imunitní systém a je také spouštěčem chronických zánětlivých procesů v těle. Schopnost relaxace, duševní rovnováha a pozitivní přístup k životu naopak přispívají k ochraně organismu.
  4. Sociální vazby a smysl života: Lidé s pevnými vztahovými vazbami, komunitním zázemím a jasným smyslem života statisticky žijí déle a těší se lepšímu psychickému i fyzickému zdraví. „Kvalitní mezilidské vztahy a sociální kontakt nejsou jen něco, co nám zpříjemňuje život. Sociální izolace a osamělost jsou v observačních studiích spojeny také s horšími zdravotními výsledky a vyšší předčasnou mortalitou,“ říká Soukup.
  5. Výživa a zdraví střev: Kvalita a složení jídelníčku přímo ovlivňují zánětlivé procesy v těle, hladinu metabolických hormonů (jako je inzulín) a stav střevního mikrobiomu. Strava bohatá na živiny, vlákninu a antioxidanty chrání buňky před předčasným stárnutím.
Inspirace na snídani, která napomůže k dlouhověkosti od Nice To Fit You.

Jak si prodloužit život?

Začít s podporou dlouhověkosti lze v jakémkoliv věku prostřednictvím drobných, ale konzistentních změn. Základem je pravidelný přirozený pohyb, kvalitní a dostatečně dlouhý spánek a vědomá práce se stresem. Prodloužení života výrazně podporuje také omezení zlozvyků. „Nekouřit, pravidelně se hýbat, udržovat dobrou kardiorespirační a svalovou zdatnost, kvalitně se stravovat, dostatečně spát a hlídat si základní rizikové faktory, jako jsou krevní tlak, krevní lipidy nebo glykemie. Právě podobné faktory tvoří také základ současných doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění,“ popisuje Soukup.

Zásadní je také nepodceňovat preventivní lékařské prohlídky, které pomohou nejen včas podchytit možná onemocnění, ale přispívají také k vědomosti o celkovém zdravotním stavu vašeho těla. „Je důležité znát svůj krevní tlak a podle věku a individuálního rizika sledovat například lipidový profil a glykemii. Moderní prevence není pouze o tom nemoc léčit, když vznikne, ale snažit se rizikové faktory zachytit desítky let předtím, než se projeví klinicky,“ informuje Soukup.

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Jak jídlo ovlivňuje psychiku?

Strava má přímý dopad na naši náladu, míru energie i schopnost zvládat stresové situace. Ve střevech se totiž tvoří velká část neurotransmiterů, jako je serotonin, které přímo řídí naše emoce a psychické rozpoložení. Nevhodná strava plná průmyslově zpracovaných potravin může vyvolávat mikrozáněty v těle, jež se následně projevují únavou, úzkostmi nebo úbytkem vitality. „Nejčastější chybou v jídelníčku Čechů je nedostatečný příjem zeleniny, který se navíc v zimě prohlubuje kvůli cenám dovážených produktů, a také podceňování sezónní lokální zeleniny. Dále také nedostatečný příjem celozrnných příloh a obecně i jejich pestrost a vyšší příjem zpracovaného masa,“ přibližuje Hedvika Jakešová, nutriční terapeutka krabičkového stravování Nice To Fit You.

Takto může vypadat longevity dieta, která napomůže k dlouhověkosti.

Co jíst na dlouhověkost?

Jídelníček pro podporu dlouhověkosti by měl být bohatý na přirozené, minimálně zpracované potraviny s vysokým obsahem živin a antioxidantů. „Změna, kterou lze udělat ihned, je přidat právě tu porci zeleniny do každého hlavního jídla a svačin, aby celkový příjem činil kolem 400 gramů denně. I kdyby to měla být jedna jediná změna, kterou člověk ve svém jídelníčku udělá, tak to zároveň je velmi efektivní krok, po kterém se lidé cítí lépe a jsou motivovaní pak hledat další způsoby změny jídelníčku,“ zmiňuje Jakešová.

Významný benefit přináší také pravidelná konzumace ořechů, semínek, ryb a fermentovaných potravin, které pečují o zdraví střevního mikrobiomu. Je několik možností. „Pokud lidé nechtějí vařit každý den, ale kvůli rodině musí stejně připravovat jídlo alespoň obden, může být užitečné připravit vždy více porcí i na další dny. Někdy ale dochází energie, inspirace i zájem pořád vařit. Pak mohou být velkou pomocí objednané krabičky. Jídlo je čerstvé, rozmanité a vyvážené,“ dodává Jakešová.

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