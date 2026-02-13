5 perliček z historie curlingu: Kde sport vznikl a čím byl dřív úplně jiný

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport
Na první pohled vypadá jako zvláštní kombinace kuželek a uklízení chodníku. Curling ale patří k nejstarším týmovým sportům na světě a jeho historie je plná překvapení. Od gentlemanů v sakách až po olympijské zlato seniora. Tady je pět perliček, které jste o curlingu možná netušili.

Curlingový zápas v roce 1900 | foto: Profimedia.cz

1. Curling se hrál na zamrzlých rybnících

Dnes je curling spojený s dokonale upraveným ledem v halách, původně se ale hrál pod širým nebem. První zápasy se odehrávaly na zamrzlých rybnících a jezerech, často za velmi drsných podmínek. Hráči klouzali po přírodním ledě a místo moderní výstroje používali obyčejné boty s gumovou podrážkou.

2. Nečekaná kolébka sportu

Možná byste tipovali Kanadu nebo některou severskou zemi. Curling však vznikl už v 16. století ve Skotsku, stejně jako golf nebo kroket. Ve skotském městě Stirling je i vystaven i nejstarší dochovaný curlingový kámen. Původně šlo o společenskou hru gentlemanů – tomu odpovídalo i oblečení.

Curling na ZOH 2026: Program a výsledky mužského týmu. Kdy hrajeme další zápas?

3. Hráči nosili saka a zametali domácím koštětem

Dnešní sportovní dresy by tehdejší curleři nepoznali. Hrálo se v saku, košili, pumpkách a vlněných podkolenkách. A místo speciálního kartáče? Obyčejné domácí koště ze slámy nebo proutí. Na první pohled to spíš vypadalo, že si hráči odskočili od zametání chodníku před domem.

4. Kameny neměly madla a spíš se házely

Na začátku curling nevypadal tak, jak ho známe dnes. Používaly se menší ploché kameny bez držadel, jen s důlky na prsty. Hráči je po ledě neklouzali, ale doslova házeli. Zlom přišel kolem roku 1600, kdy se objevily kameny s madlem.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

5. Nejstarší olympijský vítěz byl curler

Curling má i unikátní olympijský rekord. Skot Robin Welsh vybojoval na prvních zimních olympijských hrách v Chamonix 1924 zlatou medaili ve věku 54 let. Dodnes tak zůstává nejstarším vítězem zimních her vůbec. Mimochodem, Welsh zároveň reprezentoval Skotsko v tenise a hrál za svou zemi i ragby. V něm dělal i rozhodčího.

