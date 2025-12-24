5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou letošních Vánoc“. Přestože pochází ze slavné herecké rodiny, divák ji zatím tolik nezná.
Je to odvážná volba. Do role princezny v tradiční štědrovečerní pohádce obsadila Česká televize Sofii Annu Švehlíkovou. Přestože před kamerou zatím nemá tolik zkušeností, talent jí rozhodně nechybí! Vyrůstala totiž v herecké rodině, jejími rodiči jsou David Švehlík a Jitka Schneiderová. Níže přinášíme pět věcí, které je dobré o Sofii Anně Švehlíkové vědět, než se na Štědrý večer objeví na obrazovkách.

1. Je to její vůbec první role princezny

Pro Sofii Annu Švehlíkovou je Záhada strašidelného zámku vůbec první pohádkovou rolí princezny – a rovnou v nejsledovanějším vysílacím čase roku. Dosud hrála především v divadle, seriálech nebo ve filmu Na druhé straně léta, ale do klasické vánoční pohádky se dostala poprvé.

„Je jasné, že kritika přijde. Ale jsem na ni připravená,“ přiznala herečka s tím, že očekávání diváků jsou na Štědrý večer vždy obrovská.

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

2. Při natáčení několikrát spadla

Natáčení idylické pohádky nebylo zdaleka tak pohádkové, jak by se mohlo zdát. Švehlíková přiznala, že během natáčení hned několikrát spadla a to kvůli nevhodným botám při běhání v lese.

3. Její princezna není bezradná krasavice

Princezna Elvíra rozhodně nečeká, až ji někdo zachrání. Podle představitelky jde o moderní, sebevědomou a cílevědomou hrdinku, která si dokáže poradit sama.

„Je velmi cílevědomá, tvrdohlavá, takový velký dříč, je hodně zapálená do toho, co ji baví, což je úplně krásné,“ popsala Švehlíková svou postavu. Pohádka tak sází na klasický příběh, ale s princeznou, která odpovídá dnešní době.

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

4. Na roli se připravovala i kaskadérským tréninkem

Ačkoliv v pohádce neuvidíme jízdu na koni, Sofie Anna Švehlíková musela kvůli jedné scéně absolvovat kaskadérské tréninky. Kromě toho s Oskarem Hesem, který hraje prince Armina, absolvovali také lekce tance. I když, jak sama s úsměvem říká, její herecký partner je v tomhle směru přirozený talent.

Vánoční TV premiéry 2025: Jaké nové pohádky a filmy televize letos nadělí? Je to nálož!

5. Vánoční pohádky běžně sleduje později

Paradoxem je, že nová štědrovečerní princezna si pohádky obvykle pouští až na Boží hod. Na Štědrý večer má totiž v rodině jiné tradice – snídani v kavárně, procházky centrem Prahy a večerní Pelíšky. Ty nevynechá nikdy!

Letos ale prý udělá výjmku a pohádku v České televizi si pustí už na Štědrý den.

Kdo je Sofie Anna Švehlíková

  • Datum narození: 14. ledna 2006, Praha
  • Rodina: Dcera herců Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka, vnučka Aloise Švehlíka
  • Herecké začátky: Od 9 let v dramatickém kroužku; hrála například ve Snu noci svatojánské, Třech sestrách a Absolventovi
  • Zájmy a koníčky: Jóga, lyžování, hudba (kytara), trávení času s rodinou a přáteli, vánoční tradice

