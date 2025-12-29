Ladovy Vánoce v srdci Prahy
Na Mariánském náměstí v Praze je možné Ladovy motivy potkat přímo pod širým nebem. Venkovní výstava Ladovy Vánoce na Mariánském je součástí adventních trhů a doprovází ji pódium i kulturní program. Výstava potrvá do 6. ledna 2026, takže novoroční procházka centrem města se může snadno proměnit v malý návrat do dětství.
Poslední dny Ladovské zimy
Jen do 1. ledna 2026 je otevřená výstava Ladovská zima ve Strakonickém hradě, konkrétně v Maltézském sále. Adventní instalace pracuje s panely a reprodukcemi, které připomínají Ladovu představu zimy – klidnou, hravou a plnou drobných příběhů.
Stejně tak v České Lípě, na Vodním hradě Lipý, končí už 31. prosince výstava Josef Lada – Zima, zaměřená na zimní a vánoční motivy. Ideální tip na výlet mezi svátky nebo na Silvestra.
Lada očima dcery i na letišti
Kdo chce Ladův svět vidět v širších souvislostech, může zamířit do Galerie města Přerova, kde běží výstava Aleny Ladové, dcery Josefa Lady. Expozice ukazuje nejen její vlastní tvorbu, ale i vazby na slavné ilustrace jejího otce. Výstava potrvá do 6. února 2026.
Ladovské motivy letos překvapivě doprovázejí i cestující – letiště Václava Havla v Praze zdobí instalace inspirované Ladovou tvorbou na terminálech 1 a 2. Výzdoba je k vidění do ledna 2026.
Hrusice i ledový svět Večerníčků
Rodnou obec Josefa Lady, Hrusice, nelze vynechat ani letos. Kvůli rekonstrukci památníku je zde dočasná expozice na obecním úřadě, která návštěvníkům Ladovo dílo přibližuje alespoň v náhradní podobě.
A kdo cestuje na západ Čech, může se zastavit v Plzni v DEPO2015, kde probíhá výstava Večerníčkův ledový svět. Ledové sochy inspirované Ladou tu připomínají kocoura Mikeše i kozla Bobeše a zůstanou otevřené do 31. ledna 2026.