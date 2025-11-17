500 000 Čechů pracuje mimo systém: Kuchař popisuje, jak funguje stínová ekonomika

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:00
Skoro každý známe někoho, kdo bere část výplaty takzvaně „na ruku“. Možná je to soused, možná kamarád z práce. Na papíře má napsanou minimální mzdu, ale domů nosí víc. Říkat tomu můžeme všelijak, v ekonomických statistikách to má ale přesné jméno. Je to stínová ekonomika. Jde o šedou zónu pracovního trhu, kde se legální práce mísí s nelegálními praktikami. A zatímco stát přichází o miliardy, lidé, kteří v ní pracují, často přicházejí o jistoty. Jedním z nich je i kuchař z Ústeckého kraje, který začínal v michelinské restauraci v zahraničí.

ČNB nakoupila digitální aktiva za milion dolarů (20,9 mil. Kč), chce získat praktickou zkušenost s jejich držením. Portfolio nebude součástí rezerv. | foto: koláž iDNES.cz

„Byla to dřina. Ale tehdy jsem měl poprvé pocit, že dělám něco, co má smysl,“ říká muž, který si vzhledem k citlivosti tématu přál zůstat v anonymitě. Redakce deníku Metro mu proto přidělila jméno Karel.

Co znamená férovost?

Psal se rok 2010 a trh práce v Česku se ocitl v krizi. „Na cestě bylo druhé dítě a já si po nějaké době, kdy jsem střídal různé pozice, vzpomněl na kamaráda, který od maturity pracoval v zahraničí, a zeptal se ho, jaká je situace tam. Po pár telefonátech jsem se rozhodl, že to také zkusím, a nastoupil jsem jako pomocný kuchař do restaurace, která měla v té době jednu michelinskou hvězdu. Práce mně učarovala a měl jsem i štěstí na šéfkuchaře, který mě jako neznalého do tajemství vaření zasvětil,“ popisuje pro Metro Karel.

17. listopad patří i předčasně narozeným dětem. Jejich začátky bývají těžké, ale plné naděje

Za hranicemi teprve poznal, co znamená férovost. „Tam nikoho nenapadne vás vzít takzvaně na zkoušku a nezaplatit vám ji. Stejně tak je pro ně neodmyslitelné, aby za vás neodváděli zákonné pojištění nebo vám dávali nějaké peníze v obálce. Jen dýška se dělila rovným dílem mezi obsluhu a kuchaře vždy jednou týdně. Ale šlo o dýška v hotovosti, protože v zahraničí je zcela běžné, že je servis započítán v konečném účtu zákazníkovi, většinou ve výši deseti procent. To se ovšem nedělí a daní se to jako standardní příjem,“ říká.

Potrestání přijde až později

V současnosti pracuje už více než deset let zpátky doma, obor ale nezměnil. „Gastronomie je pro mě svým způsobem taková droga. Je to jiný svět. Adrenalin, pocit štěstí, radost z dobře odvedené práce, když vás host pochválí,“ popisuje. Jenže po návratu do Česka ho tehdy čekal šok. „Dostal jsem nabídku z jedné restaurace. Řekli mi rovnou, že smlouvu dostanu na minimálku, zbytek v obálce. Tenkrát jsem si říkal, že to přece není tak hrozné. Hlavně že bude práce. A tak jsem kývl,“ přiznává kuchař.

Za těch deset let se podle něj ale nic nezměnilo. „Na papíře mám pořád minimální mzdu a zbytek dostávám bokem. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že jediný, kdo na to doplatí, budu ve výsledku já sám. Chápu, že tento systém vyhovuje lidem s existenčními problémy, jako jsou exekuce a podobně. Běžně to probíhá tak, že zaměstnavatel vám vyplatí minimální mzdu, aby splnil zákonnou povinnost, a zbytek vám dá bokem. Mnoha lidem ale nedochází, že tím budou nakonec trestáni až později, když přijde doba důchodu nebo vleklé zdravotní obtíže, ke kterým v tomhle oboru nikdy není daleko,“ říká.

Podle něj se takto v gastronomii pracuje běžně. „Řekl bych, že výjimka je, když to někdo dělá poctivě. Jinak je to standard. Není to problém jednoho města nebo kraje. Děje se to všude,“ dodává. Podle něj jde o zaběhnutý systém.

Frankenstein Guillerma del Tora je na Netflixu zklamáním. Zároveň jde nejspíš o nejzdařilejší adaptaci tohoto příběhu

„Ale je bláhové si myslet, že je to problém jen gastra. Rozhodně to není výjimka. Výjimka je, když narazíte na někoho, kdo vám nabídne běžné pracovní podmínky a veškeré vydělané peníze vám oficiálně přizná. Stejně tak je bláhové si myslet, že je to problém jen Ústeckého kraje. Děje se to napříč republikou,“ vysvětluje Karel a přiznává, že mu tahle situace není příjemná.

„Pro mě osobně to výhodné není a raději bych měl vše oficiálně přiznané. Nikdy totiž člověk neví, co se může stát. Samozřejmě i za cenu kosmetického snížení mzdy. Pokud by to ovšem znamenalo výrazné snížení mzdy, musel bych o tom dlouho přemýšlet,“ říká.

510 tisíc lidí

  • Podle dat projektu Neviditelní, který spadá pod společnost Provident, se ve stínové ekonomice pohybuje až 510 tisíc lidí.
  • Nejčastěji se to děje v odvětvích, jako je gastronomie, stavebnictví, úklidové služby, ale také IT sektory.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

500 000 Čechů pracuje mimo systém: Kuchař popisuje, jak funguje stínová ekonomika

ČNB nakoupila digitální aktiva za milion dolarů (20,9 mil. Kč), chce získat...

Skoro každý známe někoho, kdo bere část výplaty takzvaně „na ruku“. Možná je to soused, možná kamarád z práce. Na papíře má napsanou minimální mzdu, ale domů nosí víc. Říkat tomu můžeme všelijak, v...

17. listopadu 2025

Bylo to i o překonání strachu, řekl k sametové revoluci její jihlavský pamětník

Bylo to i o pĹ™ekonĂˇnĂ­ strachu, Ĺ™ekl k sametovĂ© revoluci jejĂ­ jihlavskĂ˝ pamÄ›tnĂ­k

Málo se mluví o strachu, kterému museli čelit studenti a stávkující v podnicích, kteří se v roce 1989 zapojili do sametové revoluce proti komunistickému...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Aktivisté pokračují v ostravské Bedřišce v protestech, i v dešti jsou na střeše

AktivistĂ© pokraÄŤujĂ­ v ostravskĂ© BedĹ™iĹˇce v protestech, i v deĹˇti jsou na stĹ™eĹˇe

Několik aktivistů se dnes i v hustém dešti opět usadilo v osadě Bedřiška v Ostravě-Hulvákách na střeše jednoho z finských domků určených k demolici. Vyvěsili...

17. listopadu 2025  16:45,  aktualizováno  16:45

Vysoký retardér i neprůjezdná zatáčka. Mělník trápí nepovedené dopravní stavby

Nepovedené zásahy do silnic v Mělníku jsou v posledních dnech terčem kritiky a...

Ulice, kterou neprojedou autobusy, moc vysoký retardér. Mělník trápí nepovedené stavby. „Raději už neprovádějte žádné dopravní stavby, nebo zase budeme v televizi,“ píše nejeden obyvatel Mělníku na...

17. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)

Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta vstoupil do ledové Lužické Nisy a od dívky představující vílu Nisu převzal klíč od řeky. Tímto aktem v...

17. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Liberecký kraj otevřel náplavku, po schodišti mohou lidé sejít až k řece

ilustrační snímek

Desítky metrů dlouhé pobytové schodiště umožňující sejít až k řece Lužická Nisa je nejvýraznější změnou, kterou přinesla obnova prostranství před budovou kraje...

17. listopadu 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

Studenti „Drtinky“ sbírají zkušenosti v diplomacii: praxe v zahraničí, mise OSN i vojenský výcvik

Rozhovor studentů se zástupcem vedoucího lichtenštejnské mise pro OSN ve Vídni...

Studenti Střední odborné školy Drtinova, která se nachází v páté pražské městské části, měli v uplynulých měsících celkem frmol. Budoucí diplomaté a odborníci veřejné správy, kteří se z absolventů...

17. listopadu 2025  17:10

Veletrh e-Salon v Letňanech představil nejen novinky elektro a vodíkových automobilů, ale návštěvníky pozval na Testovací jízdy, Bubenickou show a přišly také dvě komiksové postavy. Veletrh skončil v...

vydáno 17. listopadu 2025  16:29

Náměstí Václava Havla

Náměstí Václava Havla

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Náměstí Václava Havla.

vydáno 17. listopadu 2025  16:29

Náměstí Václava Havla

Náměstí Václava Havla

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Náměstí Václava Havla.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Národní třída

Národní třída

Výstava o Vávlavu Havlovi na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Národní třída

Národní třída

Výstava o Václavu Havlovi na Národní třídě v rámci oslav 36.výročí Sametové revoluce.

vydáno 17. listopadu 2025  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.