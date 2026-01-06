Hrát si na detektivy, a to zejména v případech, kdy některým Pražanům vysloužilá dřevina „upadne“ někam nahodile na chodník, popeláři v popisu práce nemají. Jak vyplývá z většiny fotografií od čtenářů i členů redakce deníku Metro, jehličnany pečlivě odstrojit a následně odložit v blízkosti veřejných stanovišť na tříděný odpad, což je správně, dělá problém velkému množství Pražanů.
„Další smysluplné využití najdou dřeviny v případě, že je lidé pečlivě odstrojí a odnesou ideálně k veřejným stanovištím tříděného odpadu. Pro stromečky vypravujeme speciální čety, popelářská auta nebo menší nákladní vozy s valníkem. Občany žádáme, aby jehličnany nevyhazovali do žádné z popelnic ani kontejnerů, ale odkládali je vedle barevných nádob, kde si je vyzvedneme,“ říká mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.
Kam s vánočním stromkem v Praze? Pomůže online mapa
Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu lidé snadno najdou v online mapě na odpady.mojepraha.eu. V centru města, kde je barevných kontejnerů méně, lze odstrojené vánoční stromky odkládat také u veřejně přístupných černých popelnic na směsný odpad, které jsou celoročně umístěné venku.
„Obyvatelé metropole jsou na tento systém léta zvyklí. Novopečené Pražany a návštěvníky moc prosíme, aby se připojili a pomohli nám udržet ulice čisté,“ dodává generální ředitel společnosti Patrik Roman.
Sběrné dvory přijmou stromky i další odpad
Další možností jsou sběrné dvory, jejichž adresy, otevírací dobu a služby najdou zájemci na odpady.mojepraha.eu/sberne-dvory. Kromě bioodpadu zde přijímají také dřevo, objemný odpad, elektrospotřebiče, oleje a tuky nebo umělé vánoční stromky, které do běžných kontejnerů nepatří.
Svoz stromků začíná po Třech králích
První stromky se u popelnic objevují už po Štědrém dni, většina ale až po Třech králích. Od 7. ledna do konce února popeláři každoročně svezou stovky tisíc stromků. Loni šlo přibližně o 512 tun bioodpadu z celé Prahy.
Stromky končí v kompostárnách nebo ZEVO Malešice
Čisté a správně odstrojené stromky míří do kompostáren, kde se zpracují na štěpku nebo kompost. Znečištěné či neodstrojené kusy se využívají v ZEVO Malešice, kde se mění na teplo a elektřinu pro pražské domácnosti.
Nepatří do přírody!
Pražské služby zároveň upozorňují, aby lidé vánoční stromky neodkládali v parcích či lesích. Zapomenuté ozdoby mohou ohrozit zvířata a znečišťovat přírodu.