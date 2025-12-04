500 titulů, 12 autorů. Encyklopedie sci-fi filmu přináší soupisku největších sci-fi klasik od A do Z

Kolektiv autorů kolem filmového webu moviezone.cz má na kontě další literární zářez. Kniha Encyklopedie sci-fi filmu se dá považovat za volné pokračování publikací s názvem Devadesátky ve filmu, Encyklopedie hororového filmu, Encyklopedie akčního filmu či Encyklopedie komiksového filmu.
Prostor tentokrát ve velkém dostanou nejen filmy, ale i seriály. Těch českých je přitom mnohem více, než byste možná čekali. | foto: Albatros

Milan Rozšafný s knižní novinkou
Kniha Milana Rozšafného a jeho party pokrývá přes šest set filmů.
Co si představíte, když se řekne česká sci-fi? Většina Čechů a Češek má zřejmě, podle jednoho z dvanácti autorů nové knížky Encyklopedie sci-fi filmu Milana Rozšafného, tento žánr v rámci tuzemské produkce spojený s érou bláznivých českých komedií.

„Tyto snímky si rády dělaly legraci z podobných žánrovek. Stačí si vzpomenout na klasiky jako Což takhle dát si špenát, Adéla ještě nevečeřela, Pane, vy jste vdova! nebo Zítra vstanu a opařím se čajem. Pamětník ale nemůže opomenout ani tvorbu našeho (nejen) sci-fi průkopníka Karla Zemana. Moderní divák si pak vzpomene na nedávný Bod obnovy, který zaujal zejména svou řemeslnou a vizuální stránkou,“ říká pro deník Metro Rozšafný.

Starší kniha Encyklopedie hororového filmu Milana Rozšafného a jeho party pokrývá přes šest set filmů.

Propriety a klišé

Stejně jako většina žánrů, i sci-fi se skládá z určitých vzorců, které se v podstatě opakují. „Mimozemšťani tak vždycky mluví anglicky a přistanou spíše ve Washingtonu či New Yorku než v Ústí nad Labem. Mimozemšťani mají často také více končetin (či jiných částí těla) a ti zlí většinou jen chrochtají, funí nebo mají chapadla. V každé vesmírné sci-fi se pak na palubě lodi musí objevit zrádce či aspoň jedinec se zárodkem cizího organismu. Je toho zkrátka dost,“ dodává Rozšafný.

Nejslavnější zbraní v dějinách sci-fi je pak bezpochyby světelný meč. „Jde o ikonickou zbraň ze Star Wars, která se proseká každým nepřítelem a jako dítě ji chtěl mít doma každý malý kluk. Žádný divák jistě nezapomene ani na phasery, hlavní zbraně ze Star Treku, protonové lasery Krotitelů duchů či Hvězdnou bránu, kterou se dá snadno cestovat do cizích světů a dimenzí,“ doplňuje pro deník Metro Rozšafný.

Fantasy versus sci-fi

Na stránkách deníku Metro tuto informaci nepíšeme poprvé. Nicméně může být užitečné si ujasnit, jaký je rozdíl mezi často zaměňovanými žánry fantasy a sci-fi.

Milan Ondrík ve filmu Bod obnovy.

„Jako dobrý příklad nám poslouží třeba dvojice českých snímků Lucie, postrach ulice a Chobotnice z II. patra. Prvně jmenovaný film patří jasně do fantasy žánru. Modelína, ze které ve filmu panáčci vzniknou, je totiž kouzelná. Tvůrci nám nepředkládají žádné jiné vysvětlení,“ popisuje Rozšafný.

Podle abecedy

Nová kniha Encyklopedie sci-fi filmu rozebírá nejslavnější, největší a nejdůležitější žánrové snímky napříč filmovými dějinami. Takže si přečtete o Metropolis, Vetřelci, Blade Runnerovi i novějších peckách jako Interstellar a Avatar. Věnuje se samozřejmě i filmařům, kteří měli na žánr science fiction největší vliv, největším hereckým hvězdám i dalším důležitým lidem z tvůrčích týmů.

„Tentokráte řadíme snímky za sebe abecedně. Tento typ psaní se nám v tomto případě zdál čtenářsky přehlednější i snadnější při následném hledání chtěného filmu. Subžánry ve sci-fi se totiž často překrývají a nebylo by jednoduché jisté tituly zařadit pouze do jedné kategorie, pro čtenáře by pak toto řazení mohlo být velmi zmatené,“ vysvětluje Rozšafný, který si dle vlastních slov nejvíce užil psaní o svém srdcovém filmu Já, robot.

Tvar Čapkovy ponorky se nejspíš podobal člunům Johna Philipa Hollanda a je u nás dobře známý díky filmu Vynález zkázy. Výtvarníci originál jen vylepšili vyšší věží, reflektorem, pohonnými ploutvičkami a „očičky“ příďových průzorů. Hloubková kormidla naopak chybí. (režisér K. Zeman, výtvarník Z. Rozkopal).

„Ten sice nepatří do zlatého fondu žánru a někteří čtenáři Isaaca Asimova mu nemohou přijít na jméno, pro mě jde však o skvělé skloubení popcornové zábavy s pěkně využitými proprietami a myšlenkami z Asimovových děl. A Will Smith je tam zkrátka cool. Dále jsem si užil například psaní jednoho z nejnašlapanějších a nejakčnějších filmů 21. století Šílený Max: Zběsilá cesta či Duny od Denise Villeneuva,“ vypichuje pro čtenáře Rozšafný.

Kupa encyklopedií

Jak jsme již nadnesli v perexu, Encyklopedie sci-fi filmu, která obsahuje přes pět set titulů, se dá považovat za volné pokračování knih od členů party kolem filmového webu Moviezone.cz a také vydavatelství Albatros. Názvy dříve vydaných publikací zní Devadesátky ve filmu, Encyklopedie hororového filmu, Encyklopedie akčního filmu, Encyklopedie komiksového filmu a Encyklopedie fantasy filmu. Do zmiňované skupinky knih lze počítat i Továrnu na sny či publikaci Legendy akčního filmu.

„Ať už dáváte přednost intelektuálním klasikám, výpravné akci, nebo roztomile podivným experimentům, v naší encyklopedii najdete vše podstatné. Seznámíte se s filmy, které předběhly dobu, s triky, jež změnily pravidla hry, i s vizionáři, kteří dodnes inspirují diváky i vědce. Připoutejte se, protože tahle kniha vás vezme na mezihvězdnou jízdu, ze které se vám nebude chtít zpátky!“ uvádějí ke knize její ostatní autoři Ondřej Mrázek, Petr Cífka, Václav Rybář, Matěj Svoboda, Karel Ryška, Mojmír Sedláček, Jan Gál, Petr Čihula, Filip Brouk, Tomáš Krause a Marek Mičke.

Milan Rozšafný

  • Milovník akčňáků, gangsterek, fantasy i sci-fi filmů Milan Rozšafný se psaní o filmech a seriálech se věnuje od roku 2012.
  • Nynější šéfredaktor webu Kinobox.cz prošel redakcemi Moviezone.cz, TVZone.cz, Esquire.cz a webů televize Prima.
  • S texty redakce kinobox.cz se můžete potkávat i na stránkách deníku Metro, a to každý pátek.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

500 titulů, 12 autorů. Encyklopedie sci-fi filmu přináší soupisku největších sci-fi klasik od A do Z

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

