Co si představíte, když se řekne česká sci-fi? Většina Čechů a Češek má zřejmě, podle jednoho z dvanácti autorů nové knížky Encyklopedie sci-fi filmu Milana Rozšafného, tento žánr v rámci tuzemské produkce spojený s érou bláznivých českých komedií.
„Tyto snímky si rády dělaly legraci z podobných žánrovek. Stačí si vzpomenout na klasiky jako Což takhle dát si špenát, Adéla ještě nevečeřela, Pane, vy jste vdova! nebo Zítra vstanu a opařím se čajem. Pamětník ale nemůže opomenout ani tvorbu našeho (nejen) sci-fi průkopníka Karla Zemana. Moderní divák si pak vzpomene na nedávný Bod obnovy, který zaujal zejména svou řemeslnou a vizuální stránkou,“ říká pro deník Metro Rozšafný.
Propriety a klišé
Stejně jako většina žánrů, i sci-fi se skládá z určitých vzorců, které se v podstatě opakují. „Mimozemšťani tak vždycky mluví anglicky a přistanou spíše ve Washingtonu či New Yorku než v Ústí nad Labem. Mimozemšťani mají často také více končetin (či jiných částí těla) a ti zlí většinou jen chrochtají, funí nebo mají chapadla. V každé vesmírné sci-fi se pak na palubě lodi musí objevit zrádce či aspoň jedinec se zárodkem cizího organismu. Je toho zkrátka dost,“ dodává Rozšafný.
|
To byly v devadesátkách časy! Partička kolem filmového webu mapuje světovou kinematografii
Nejslavnější zbraní v dějinách sci-fi je pak bezpochyby světelný meč. „Jde o ikonickou zbraň ze Star Wars, která se proseká každým nepřítelem a jako dítě ji chtěl mít doma každý malý kluk. Žádný divák jistě nezapomene ani na phasery, hlavní zbraně ze Star Treku, protonové lasery Krotitelů duchů či Hvězdnou bránu, kterou se dá snadno cestovat do cizích světů a dimenzí,“ doplňuje pro deník Metro Rozšafný.
Fantasy versus sci-fi
Na stránkách deníku Metro tuto informaci nepíšeme poprvé. Nicméně může být užitečné si ujasnit, jaký je rozdíl mezi často zaměňovanými žánry fantasy a sci-fi.
„Jako dobrý příklad nám poslouží třeba dvojice českých snímků Lucie, postrach ulice a Chobotnice z II. patra. Prvně jmenovaný film patří jasně do fantasy žánru. Modelína, ze které ve filmu panáčci vzniknou, je totiž kouzelná. Tvůrci nám nepředkládají žádné jiné vysvětlení,“ popisuje Rozšafný.
Podle abecedy
Nová kniha Encyklopedie sci-fi filmu rozebírá nejslavnější, největší a nejdůležitější žánrové snímky napříč filmovými dějinami. Takže si přečtete o Metropolis, Vetřelci, Blade Runnerovi i novějších peckách jako Interstellar a Avatar. Věnuje se samozřejmě i filmařům, kteří měli na žánr science fiction největší vliv, největším hereckým hvězdám i dalším důležitým lidem z tvůrčích týmů.
„Tentokráte řadíme snímky za sebe abecedně. Tento typ psaní se nám v tomto případě zdál čtenářsky přehlednější i snadnější při následném hledání chtěného filmu. Subžánry ve sci-fi se totiž často překrývají a nebylo by jednoduché jisté tituly zařadit pouze do jedné kategorie, pro čtenáře by pak toto řazení mohlo být velmi zmatené,“ vysvětluje Rozšafný, který si dle vlastních slov nejvíce užil psaní o svém srdcovém filmu Já, robot.
Tvar Čapkovy ponorky se nejspíš podobal člunům Johna Philipa Hollanda a je u nás dobře známý díky filmu Vynález zkázy. Výtvarníci originál jen vylepšili vyšší věží, reflektorem, pohonnými ploutvičkami a „očičky“ příďových průzorů. Hloubková kormidla naopak chybí. (režisér K. Zeman, výtvarník Z. Rozkopal).
„Ten sice nepatří do zlatého fondu žánru a někteří čtenáři Isaaca Asimova mu nemohou přijít na jméno, pro mě jde však o skvělé skloubení popcornové zábavy s pěkně využitými proprietami a myšlenkami z Asimovových děl. A Will Smith je tam zkrátka cool. Dále jsem si užil například psaní jednoho z nejnašlapanějších a nejakčnějších filmů 21. století Šílený Max: Zběsilá cesta či Duny od Denise Villeneuva,“ vypichuje pro čtenáře Rozšafný.
Kupa encyklopedií
Jak jsme již nadnesli v perexu, Encyklopedie sci-fi filmu, která obsahuje přes pět set titulů, se dá považovat za volné pokračování knih od členů party kolem filmového webu Moviezone.cz a také vydavatelství Albatros. Názvy dříve vydaných publikací zní Devadesátky ve filmu, Encyklopedie hororového filmu, Encyklopedie akčního filmu, Encyklopedie komiksového filmu a Encyklopedie fantasy filmu. Do zmiňované skupinky knih lze počítat i Továrnu na sny či publikaci Legendy akčního filmu.
|
V nové Encyklopedii hororového filmu se dočkáte i zapadlých žánrových klenotů
„Ať už dáváte přednost intelektuálním klasikám, výpravné akci, nebo roztomile podivným experimentům, v naší encyklopedii najdete vše podstatné. Seznámíte se s filmy, které předběhly dobu, s triky, jež změnily pravidla hry, i s vizionáři, kteří dodnes inspirují diváky i vědce. Připoutejte se, protože tahle kniha vás vezme na mezihvězdnou jízdu, ze které se vám nebude chtít zpátky!“ uvádějí ke knize její ostatní autoři Ondřej Mrázek, Petr Cífka, Václav Rybář, Matěj Svoboda, Karel Ryška, Mojmír Sedláček, Jan Gál, Petr Čihula, Filip Brouk, Tomáš Krause a Marek Mičke.
Milan Rozšafný
|
Z Kevina Spaceyho je „bezdomovec“. Hlavní terč MeToo čeká na telefon od Tarantina či Scorseseho