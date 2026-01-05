Trend 6-6-6 nemá autora ani oficiální metodiku. Vznikl v komunitách kolem pohybu, osobního rozvoje a podnikání jako zkratka pro každodennost, která má řád, ale není přehnaná. Vychází z jednoduchého principu. Den začíná kolem šesté hodiny ráno, obsahuje přirozený pohyb v rozsahu zhruba hodiny nebo šesti kilometrů chůze a stojí na několika základních návycích, které jsou dlouhodobě udržitelné.
Extrémy odpuzují
Důležité je, že si tyto návyky každý volí sám. Pro někoho je to pohyb, pitný režim a spánek, pro jiného klidné ráno bez telefonu, pravidelný čas na jídlo nebo večerní vypnutí práce.
70 denní výzva
Právě v tom spočívá důvod, proč se o něm mluví jako o trendu roku 2026. Lidé jsou unavení z extrémních režimů, výkonových výzev a pocitu, že buď jedou naplno, nebo selhávají. Dlouhodobě rozmazané hranice mezi prací a volným časem vedly k tomu, že dny ztratily jasný začátek i konec. Označení 6-6-6 na to reaguje návratem k jednoduchému rytmu, který se dá udržet i ve chvílích, kdy není ideální den.
Neslibuje rychlé změny
Na rozdíl od jiných trendů se 6-6-6 navíc nešíří marketingem ani sliby rychlé změny. Funguje spíš jako proces. Lidé si ho předávají mezi sebou jako praktický návod, jak zůstat v kondici fyzicky i mentálně, aniž by museli přestavět celý život. Nejde o dokonalost, ale o konzistenci.
6-6-6 prakticky