6-6-6: jednoduchý denní rytmus pro tělo i mysl v roce 2026

Tereza Šimurdová
  16:20
Lidé jsou unavení z extrémních režimů a výkonových výzev. Trend 6-6-6 nabízí jednoduchý a udržitelný rámec, který pomáhá nastavit denní rytmus, pečovat o tělo i mysl a najít rovnováhu mezi prací a volným časem.

A co vy? Chystáte se taky tento zdravý trend vyzkoušet? | foto: Profimedia.cz

Trend 6-6-6 nemá autora ani oficiální metodiku. Vznikl v komunitách kolem pohybu, osobního rozvoje a podnikání jako zkratka pro každodennost, která má řád, ale není přehnaná. Vychází z jednoduchého principu. Den začíná kolem šesté hodiny ráno, obsahuje přirozený pohyb v rozsahu zhruba hodiny nebo šesti kilometrů chůze a stojí na několika základních návycích, které jsou dlouhodobě udržitelné.

Extrémy odpuzují

Důležité je, že si tyto návyky každý volí sám. Pro někoho je to pohyb, pitný režim a spánek, pro jiného klidné ráno bez telefonu, pravidelný čas na jídlo nebo večerní vypnutí práce.

70 denní výzva

  • Mezi další trendy patří třeba také takzvaný 70 Day Hard.
  • Jde o výzvu na 70 dní, která je postavená na striktním dodržování předem daných pravidel bez výjimek. Jejím smyslem je mentální odolnost.

Právě v tom spočívá důvod, proč se o něm mluví jako o trendu roku 2026. Lidé jsou unavení z extrémních režimů, výkonových výzev a pocitu, že buď jedou naplno, nebo selhávají. Dlouhodobě rozmazané hranice mezi prací a volným časem vedly k tomu, že dny ztratily jasný začátek i konec. Označení 6-6-6 na to reaguje návratem k jednoduchému rytmu, který se dá udržet i ve chvílích, kdy není ideální den.

Neslibuje rychlé změny

Na rozdíl od jiných trendů se 6-6-6 navíc nešíří marketingem ani sliby rychlé změny. Funguje spíš jako proces. Lidé si ho předávají mezi sebou jako praktický návod, jak zůstat v kondici fyzicky i mentálně, aniž by museli přestavět celý život. Nejde o dokonalost, ale o konzistenci.

6-6-6 prakticky

  • Model obvykle začíná v šest ráno, kdy je pro většinu lidí čas vstávání. Další přichází šest kilometrů chůze či běhu, nebo prostě jen šedesát minut pohybu podle vlastní libosti.
  • Dalším pilířem je šest základních návyků, které člověk denně dodržuje. Konkrétní návyky nejsou pevně dané, ale často zahrnují pohyb, ať už běh, cvičení, či chůzi. Dále pitný režim, třeba dva až tři litry vody, zdravou stravu bez fastfoodů, cukru a alkoholu. V neposlední řa- dě sem patří čtení seberozvojových knih či vzdělávání v jakékoliv oblasti, digitální disciplína, tedy omezení sociálních sítí, a dostatečný spánek.
6-6-6: jednoduchý denní rytmus pro tělo i mysl v roce 2026

A co vy? Chystáte se taky tento zdravý trend vyzkoušet?

Strážníci varují před vstupem na zamrzající hladinu Brněnské přehrady

