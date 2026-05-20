Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 20. května dalšími zápasy základních skupin a fanoušci se opět mají na co těšit. Do akce půjde také česká reprezentace, kterou čeká duel proti Itálii. Ve hře ale budou i další důležité body v boji o čtvrtfinále, protože program nabídne také atraktivní souboje Rakouska se Švýcarskem, Švédska proti Slovinsku nebo večerní střet USA s Německem.
Program MS v hokeji 2026 – Skupina A (Curych)
16:20 | Rakousko – Švýcarsko
- Domácí Švýcaři budou chtít potvrdit roli favorita.
- Rakousko však na turnaji několikrát ukázalo, že umí silné soupeře pořádně potrápit. Navíc v tabulce má stejně jako Švýcarsko devět bodů.
- Očekává se rychlý a bruslivý hokej.
- Švýcarsko může v případě vítězství výrazně posílit svou pozici v tabulce.
20:20 | USA – Německo
- Jeden z nejzajímavějších duelů dne.
- Američané spoléhají na rychlost a aktivní útočný styl.
- Němci tradičně těží z organizované hry a důrazu v osobních soubojích.
- Výsledek může výrazně napovědět o konečném pořadí ve skupině.
Program MS v hokeji 2026 – Skupina B (Fribourg)
16:20 | Česko – Itálie
- Český národní tým bude v utkání jasným favoritem.
- Svěřenci trenéra Radima Rulíka chtějí navázat na pondělní výhru se Švédskem a přiblížit se postupu do čtvrtfinále.
- Prostor by mohli dostat i hráči ze širší rotace sestavy.
- Italové budou sázet především na bojovnost, bruslení a disciplinovanou obranu.
20:20 | Švédsko – Slovinsko
- Švédové budou usilovat o povinné tři body.
- Slovinsko vstoupí do utkání v roli outsidera, ale favority už na tomto šampionátu značně potrápilo. Česko dokonce Slovinci porazili, Slovákům pak sebrali bod.
- Seveřané budou chtít napravit svou reputaci na turnaji, protože po třech zápasech mají pouze tři body.
- Klíčovou roli může hrát produktivita švédských přesilovek.
Co sledovat během dne
- Český tým může udělat další krok směrem ke čtvrtfinále.
- Rakousko bude chtít překvapit domácí Švýcary.
- Večerní duel USA s Německem slibuje velmi atraktivní podívanou.
- Turnaj se postupně dostává do rozhodující fáze, kdy může každý bod hrát zásadní roli.
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15