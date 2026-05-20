6. den na MS v hokeji 2026: Program šampionátu ve středu okoření vystoupení českých hokejistů

Lukáš Karbulka
Sport   7:00
Středeční program MS v hokeji 2026 nabídne další čtyři zápasy základních skupin včetně utkání české reprezentace proti Itálii. Fanoušci se mohou těšit také na zajímavé souboje Rakouska se Švýcarskem, Švédska proti Slovinsku nebo večerní duel USA s Německem. Přinášíme kompletní program 20. května i hlavní taháky dne.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 20. května dalšími zápasy základních skupin a fanoušci se opět mají na co těšit. Do akce půjde také česká reprezentace, kterou čeká duel proti Itálii. Ve hře ale budou i další důležité body v boji o čtvrtfinále, protože program nabídne také atraktivní souboje Rakouska se Švýcarskem, Švédska proti Slovinsku nebo večerní střet USA s Německem.

Program MS v hokeji 2026 – Skupina A (Curych)

16:20 | Rakousko – Švýcarsko

  • Domácí Švýcaři budou chtít potvrdit roli favorita.
  • Rakousko však na turnaji několikrát ukázalo, že umí silné soupeře pořádně potrápit. Navíc v tabulce má stejně jako Švýcarsko devět bodů.
  • Očekává se rychlý a bruslivý hokej.
  • Švýcarsko může v případě vítězství výrazně posílit svou pozici v tabulce.

20:20 | USA – Německo

  • Jeden z nejzajímavějších duelů dne.
  • Američané spoléhají na rychlost a aktivní útočný styl.
  • Němci tradičně těží z organizované hry a důrazu v osobních soubojích.
  • Výsledek může výrazně napovědět o konečném pořadí ve skupině.

Program MS v hokeji 2026 – Skupina B (Fribourg)

16:20 | Česko – Itálie

  • Český národní tým bude v utkání jasným favoritem.
  • Svěřenci trenéra Radima Rulíka chtějí navázat na pondělní výhru se Švédskem a přiblížit se postupu do čtvrtfinále.
  • Prostor by mohli dostat i hráči ze širší rotace sestavy.
  • Italové budou sázet především na bojovnost, bruslení a disciplinovanou obranu.

20:20 | Švédsko – Slovinsko

  • Švédové budou usilovat o povinné tři body.
  • Slovinsko vstoupí do utkání v roli outsidera, ale favority už na tomto šampionátu značně potrápilo. Česko dokonce Slovinci porazili, Slovákům pak sebrali bod.
  • Seveřané budou chtít napravit svou reputaci na turnaji, protože po třech zápasech mají pouze tři body.
  • Klíčovou roli může hrát produktivita švédských přesilovek.

Co sledovat během dne

  • Český tým může udělat další krok směrem ke čtvrtfinále.
  • Rakousko bude chtít překvapit domácí Švýcary.
  • Večerní duel USA s Německem slibuje velmi atraktivní podívanou.
  • Turnaj se postupně dostává do rozhodující fáze, kdy může každý bod hrát zásadní roli.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15
KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

