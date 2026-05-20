6. den na MS v hokeji 2026: Program šampionátu ve středu okořenil zápas českých hokejistů

Lukáš Karbulka
Sport
Středeční program MS v hokeji 2026 nabídne další čtyři zápasy základních skupin včetně utkání české reprezentace proti Itálii. Fanoušci se mohou těšit také na zajímavé souboje Rakouska se Švýcarskem, Švédska proti Slovinsku nebo večerní duel USA s Německem. Přinášíme kompletní program 20. května i hlavní taháky dne.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 20. května dalšími zápasy základních skupin a fanoušci se opět mají na co těšit. Do akce šla také česká reprezentace, která se střetla s Itálií. Švýcaři zničili výběr Rakouska.

Program MS v hokeji 2026 – Skupina A (Curych)

16:20 | Rakousko – Švýcarsko (0:9)

  • Hokejisté domácího Švýcarska deklasovali na mistrovství světa v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Svěřenci trenéra Jana Caudieuxe vedli už ve 14. minutě 4:0. Po dvou gólech obhájců stříbra z minulých dvou let dali Théo Rochette, který si připsal i asistenci, Nico Hischier a Damian Riat. Tři body za gól a dvě asistence měl také Timo Meier a tři přihrávky zaznamenal Sven Andrighetto. Gólman Leonardo Genoni vychytal v 51. utkání na šampionátech třinácté čisté konto. Rakušané ve čtvrté vystoupení na turnaji ztratili první body.

20:20 | USA – Německo

  • Jeden z nejzajímavějších duelů dne.
  • Američané spoléhají na rychlost a aktivní útočný styl.
  • Němci tradičně těží z organizované hry a důrazu v osobních soubojích.
  • Výsledek může výrazně napovědět o konečném pořadí ve skupině.

Program MS v hokeji 2026 – Skupina B (Fribourg)

16:20 | Česko – Itálie (3:1)

  • Český národní tým porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Fribourgu Itálii 3:1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával, vítězný gól vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek.
  • Po bezbrankové první třetině šel nováček mezi elitou, který dosud ve Švýcarsku neuhrál ani bod a měl na kontě tři porážky se skóre 1:14, překvapivě do vedení. Před polovinou utkání se prosadil Nicholas Saracino. Ve 46. minutě vyrovnal Marek Alscher, pak se prosadil Flek a obrat završil v závěru do prázdné italské branky Dominik Kubalík.

20:20 | Švédsko – Slovinsko

  • Švédové budou usilovat o povinné tři body.
  • Slovinsko vstoupí do utkání v roli outsidera, ale favority už na tomto šampionátu značně potrápilo. Česko dokonce Slovinci porazili, Slovákům pak sebrali bod.
  • Seveřané budou chtít napravit svou reputaci na turnaji, protože po třech zápasech mají pouze tři body.
  • Klíčovou roli může hrát produktivita švédských přesilovek.

Co sledovat během dne

  • Český tým může udělat další krok směrem ke čtvrtfinále.
  • Rakousko bude chtít překvapit domácí Švýcary.
  • Večerní duel USA s Německem slibuje velmi atraktivní podívanou.
  • Turnaj se postupně dostává do rozhodující fáze, kdy může každý bod hrát zásadní roli.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15
