Legendární pochod Praha–Prčice již v sobotu 16. května přiláká tisíce borců všech generací. Než vyrazíte na celodenní výlet, vybavíme vás plným batohem zajímavostí.
1) Zrod u piva
Myšlenka na pochod se zrodila v roce 1966 v hlavách tří přátel – Jiřího Dvořáka, Stanislava Rataje a Karla Kulleho. Seděli tehdy v hospodě a z řečí u piva tentokrát nezůstalo jen u slov. Rozhodli se vyrazit na pořádnou procházku. Cílovou obec vybrali podle jejího úderného názvu – v češtině totiž funguje jako synonymum pro „jít bůhvíkam a daleko“.
2) Legendární bota
Symbolem pochodu je plastový odznak ve tvaru šlápoty, kterému nikdo neřekne jinak než „bota“. Každý rok má jinou barvu a pro pravidelné účastníky jde o sběratelskou relikvii, která dokazuje jejich vytrvalost.
3) Nejen z Prahy
Přestože název láká na trasu z metropole, pochod má ve skutečnosti přes 20 různých startovních míst – z Tábora, Benešova, Sedlčan, Pikovic nebo Milevska. Nejkratší trasy pro děti a seniory mají kolem 23 kilometrů, zatímco ta nejtradičnější z Prahy měří úctyhodných 75 kilometrů.
4) Rekordní účast
Nejslavnější éru zažil pochod v roce 1981, kdy se na trasy vydalo rekordních 35 732 účastníků. V posledních letech se čísla pohybují kolem 20 tisíc lidí, což z akce stále činí nejmasovější dálkový pochod v Česku.
5) Karneval na cestě
Pochod není jen o sportovním výkonu, ale i o recesi. Na trasách běžně potkáte lidi v kostýmech, historických uniformách nebo partičky, které si cestu zpestřují tlačením kočárku s pípou a sudem piva.
6) Vlakové manévry
Aby se tisíce unavených turistů dostaly z cíle domů, České dráhy každoročně vypravují speciální posilové vlaky. Prčice totiž leží kousek od železniční stanice Heřmaničky, která se v den pochodu stává pravděpodobně nejvytíženějším venkovským nádražím v republice.
