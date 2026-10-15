Pokud vaše sociální bublina, respektive váš feed na sociálních sítích vypadá podobně jako můj, pak už to čtete a slyšíte ze všech stran. Podzim je ideální období pro experimentování s módou. A celkově je to o něco zábavnější, časově náročnější a také složitější. Vrstvení, kabáty, svetry a kožené bundy nabízejí spoustu možností, jak si s oblečením vyhrát.
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Jenže ne všechno, co bylo populární v minulých sezonách, má letos stejně silnou pozici. Módní stylisté upozorňují na změnu proporcí, větší důraz na strukturu oblečení i chuť vystoupit z bezpečné zóny neutrálních barev. Neznamená to, že musíte kompletně obměnit šatník. Často stačí přepnout hlavu a změnit způsob kombinování jednotlivých kousků.
Oversized od hlavy až k patě
Volné mikiny, široké kalhoty a objemné bundy patřily v posledních letech ke stálicím streetwearu. Pokud je ale volné úplně všechno, outfit může působit těžkopádně a beztvárně. Co místo toho? Sáhněte po kontrastech. K širokým kalhotám oblékněte přiléhavější svetr, k volnému saku rovné džíny. U mužů pomůže bunda s pevnějšími rameny, u žen pásek zvýrazňující pas.
Sportovní souprava na každou příležitost
Tenhle trend postihl spíše mladší ročníky. Tepláky, mikina a robustní tenisky jsou pohodlné, ale jako každodenní uniforma mohou působit příliš ležérně. Sportovní styl přitom nemusíte opouštět úplně. Místo toho lze mikinu doplnit kabátem a rovnými džínami. Alternativou jsou bavlněné kalhoty, svetr nebo jednoduchá košile. Výsledkem bude i tak pohodlný outfit, který působí upraveněji.
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Cargo kalhoty alias kapsáče
Kalhoty inspirované vojenským oblečením si oblíbili muži i ženy. Množství kapes, zipů a popruhů ale může snadno zahltit celý outfit. Místo toho vyzkoušejte jednodušší cargo model nebo rovné kalhoty z pevnější bavlny. Dobře fungují s koženou bundou, svetrem i obyčejným tričkem. Praktický styl zůstane, jen nebude působit tak robustně. A vyhněte se prosím úpletům na koncích nohavic. Ty nebyly IN vůbec nikdy.
Klasický křivák bez nápadu
Černá kožená bunda se šikmým zipem je klasika, která z módy jen tak nezmizí. Její tradiční podoba s množstvím přezek a kovových detailů ale může působit okoukaně a nudně. Zkuste raději semišovou bundu v koňakovém odstínu, minimalistické kožené sako nebo model s vyšším límcem. A pokud už křivák máte, není důvod se ho zbavovat. Osvěžte ho barevným svetrem nebo elegantnějšími kalhotami. Případně ho odložte do šatníku. Pokud je kvalitní, počká tam na vás.
Minimalismus bez barev
Béžový kabát, šedý svetr a černé kalhoty tvoří praktický základ šatníku. Po sezonách nenápadné elegance ale dostávají větší prostor také výraznější barvy, vzory a textury. Nemusíte se vzdávat neutrálních odstínů. Přidejte vínový svetr, kostkované sako nebo barevný šál. Muži mohou sáhnout po výraznější pletenině, ženy třeba po nápadnější kabelce či špercích.
Robustní kecky ke všemu
Mohutné tenisky zůstávají pohodlnou volbou, nehodí se ale automaticky ke každému outfitu. S elegantními kalhotami nebo jemnějšími šaty mohou působit příliš těžce. Univerzálnější alternativou jsou štíhlejší tenisky s nižší podrážkou. Ženy mohou zkusit mokasíny či kozačky, muži jednoduché kožené tenisky nebo polobotky podle příležitosti.
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Staré oblečení nevyhazujte
To, že některý trend ustupuje, neznamená, že daný kousek musíte vyřadit. Oversized sako, cargo kalhoty i kožená bunda mohou fungovat dál, pokud dobře sedí a vhodně je zkombinujete.
Místo bezhlavého nakupování proto nejprve projděte vlastní šatník. Někdy stačí vyměnit boty, přidat barvu či propojit sportovní a elegantní prvky. Důležitější než slepé následování trendů je totiž vlastní styl. A ten bývá v ideálním případě kombinací toho, co funguje pro nás osobně. Ať už je to trendy, či nikoli.