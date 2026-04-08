Zapomeňte na klasické reality shows, kde se soutěžící jen hádají u bazénu nebo plní jednoduché úkoly. Moderní formáty dnes fungují spíš jako sociální experimenty. Testují lidské chování, důvěru i schopnost strategicky přemýšlet pod tlakem. Divák už není jen pasivní pozorovatel, ale aktivně přemýšlí, komu věřit, kdo manipuluje a kdo hraje fér.
Právě v tom je největší rozdíl mezi českou a zahraniční produkcí. Zatímco u nás stále dominují známé koncepty a domácí adaptace osvědčených formátů, ve světě se reality shows neustále vyvíjejí a přicházejí s odvážnějšími, chytřejšími a často i kontroverznějšími nápady. Řadu z nich si mohou čeští diváci pustit na streamovacích službách, českou verzi s domácími účastníky však zatím nemají.
Vybrali jsme šest pořadů, které u nás sice můžete sledovat online, ale zatím nemají českou adaptaci – a přitom by měly potenciál stát se hitem i v tuzemsku.
1. The Circle
Tato reality show funguje jako moderní sociální experiment inspirovaný světem sociálních sítí. Soutěžící jsou zavření každý ve svém bytě a komunikují spolu výhradně přes speciální chatovací platformu, kde si mohou vytvořit vlastní identitu. Být sami sebou, nebo se vydávat za někoho úplně jiného. Cílem je získat co největší popularitu mezi ostatními hráči a vyhnout se vyřazení.
Pořad měl premiéru ve Velké Británii a celosvětově se proslavil díky Netflixu, který vytvořil několik verzí – například americkou, francouzskou nebo brazilskou. Každá z nich má několik sérií a show patří mezi dlouhodobě úspěšné formáty platformy.
2. Love is Blind
Jedna z nejznámějších moderních seznamovacích reality show Love is Blind, v překladu Láska je slepá, staví na jednoduché, ale silné myšlence. Může vzniknout láska bez fyzické přitažlivosti? Soutěžící spolu komunikují přes oddělené místnosti, kde se slyší, ale nevidí. Pokud si vytvoří dostatečné pouto, následují zásnuby a teprve poté první setkání tváří v tvář.
Pořad měl premiéru v USA a rychle se stal globálním fenoménem. V současnosti existuje několik mezinárodních verzí (například v Brazílii, Japonsku nebo Švédsku) a každá z nich má více sérií. Opět jde o další úspěšný projekt platformy Netflix.
3. Alone
Reality show Alone posouvá hranice přežití na maximum. Soutěžící jsou vysazeni v divočině, často v extrémních podmínkách, a musí přežít úplně sami, bez kontaktu s ostatními lidmi. Nemají k dispozici štáb, pouze kamery, kterými si sami dokumentují svůj pobyt. Vyhrává ten, kdo vydrží nejdéle.
Pořad vznikl v USA a postupně se rozšířil i do dalších zemí, například Kanady nebo Austrálie. Má už mnoho sérií a patří mezi nejautentičtější survival formáty vůbec.
4. Too hot to handle
Na první pohled klasická seznamovací reality show, která se ale rychle promění v experiment se sebekontrolou. Skupina atraktivních single lidí přijíždí do luxusní vily s cílem užít si léto, jenže brzy zjistí, že jakýkoliv fyzický kontakt (polibky, sex) je zakázaný. Každé porušení pravidel znamená snížení společné finanční výhry.
Pořad vznikl na platformě Netflix a dočkal se několika sérií i mezinárodních verzí, například v Itálii, Španělsku nebo Německu.
5. The Mole
The Mole je kombinací soutěže a detektivní hry, kde důvěra hraje klíčovou roli. Soutěžící spolupracují na plnění úkolů, aby získali peníze do společného banku. Mezi nimi je ale jeden šotek, jehož úkolem je ostatní sabotovat, aniž by byl odhalen. Po každém kole následuje test, který prověřuje, jak dobře hráči dokážou odhalit sabotéra. Ten nejméně úspěšný vypadává.
Formát vznikl v Belgii a získal popularitu i v USA, kde byl později oživen novou verzí na Netflix. Má několik sérií a silnou fanouškovskou základnu. Na českém Netflixu pořad najdete pod názvem Agent.
6. Million Dollar Secret
Tato novější reality show pracuje s jednoduchým, ale velmi napínavým principem. Jeden ze soutěžících má tajně k dispozici milion dolarů a jeho úkolem je tuto skutečnost co nejdéle skrývat. Ostatní hráči se naopak snaží zjistit, kdo peníze má, a postupně ho odhalit. Hra tak stojí na kombinaci psychologie, lží a pozorování chování ostatních.
Pořad vznikl pro platformu Netflix a patří mezi novější přírůstky v žánru strategických reality show. Zatím má první sérii, ale druhá už je podle nejnovějších informací na cestě.
Které reality show už jsou i v Česku?