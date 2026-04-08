6 reality shows, které ve světě frčí, ale v Česku pořád chybí. Znáte je všechny?

Tereza Šimurdová
  15:00aktualizováno  15:33
Reality shows už dávno nejsou jen o přežívání na ostrově nebo hledání lásky ve vile. Světová produkce posouvá hranice žánru směrem k psychologickým experimentům, extrémním výzvám i rafinovaným strategickým hrám, kde rozhodují emoce, manipulace i schopnost číst ostatní. Zatímco se české produkce drží osvědčených formátů, v zahraničí vznikají projekty, které bourají stereotypy a přitahují miliony diváků. Některé z nich by přitom mohly bez problémů uspět i u nás.
Too hot to handle Brazílie

7 fotografií

Zapomeňte na klasické reality shows, kde se soutěžící jen hádají u bazénu nebo plní jednoduché úkoly. Moderní formáty dnes fungují spíš jako sociální experimenty. Testují lidské chování, důvěru i schopnost strategicky přemýšlet pod tlakem. Divák už není jen pasivní pozorovatel, ale aktivně přemýšlí, komu věřit, kdo manipuluje a kdo hraje fér.

Právě v tom je největší rozdíl mezi českou a zahraniční produkcí. Zatímco u nás stále dominují známé koncepty a domácí adaptace osvědčených formátů, ve světě se reality shows neustále vyvíjejí a přicházejí s odvážnějšími, chytřejšími a často i kontroverznějšími nápady. Řadu z nich si mohou čeští diváci pustit na streamovacích službách, českou verzi s domácími účastníky však zatím nemají.

Vybrali jsme šest pořadů, které u nás sice můžete sledovat online, ale zatím nemají českou adaptaci – a přitom by měly potenciál stát se hitem i v tuzemsku.

1. The Circle

Tato reality show funguje jako moderní sociální experiment inspirovaný světem sociálních sítí. Soutěžící jsou zavření každý ve svém bytě a komunikují spolu výhradně přes speciální chatovací platformu, kde si mohou vytvořit vlastní identitu. Být sami sebou, nebo se vydávat za někoho úplně jiného. Cílem je získat co největší popularitu mezi ostatními hráči a vyhnout se vyřazení.

Pořad měl premiéru ve Velké Británii a celosvětově se proslavil díky Netflixu, který vytvořil několik verzí – například americkou, francouzskou nebo brazilskou. Každá z nich má několik sérií a show patří mezi dlouhodobě úspěšné formáty platformy.

2. Love is Blind

Jedna z nejznámějších moderních seznamovacích reality show Love is Blind, v překladu Láska je slepá, staví na jednoduché, ale silné myšlence. Může vzniknout láska bez fyzické přitažlivosti? Soutěžící spolu komunikují přes oddělené místnosti, kde se slyší, ale nevidí. Pokud si vytvoří dostatečné pouto, následují zásnuby a teprve poté první setkání tváří v tvář.

Pořad měl premiéru v USA a rychle se stal globálním fenoménem. V současnosti existuje několik mezinárodních verzí (například v Brazílii, Japonsku nebo Švédsku) a každá z nich má více sérií. Opět jde o další úspěšný projekt platformy Netflix.

3. Alone

Reality show Alone posouvá hranice přežití na maximum. Soutěžící jsou vysazeni v divočině, často v extrémních podmínkách, a musí přežít úplně sami, bez kontaktu s ostatními lidmi. Nemají k dispozici štáb, pouze kamery, kterými si sami dokumentují svůj pobyt. Vyhrává ten, kdo vydrží nejdéle.

Pořad vznikl v USA a postupně se rozšířil i do dalších zemí, například Kanady nebo Austrálie. Má už mnoho sérií a patří mezi nejautentičtější survival formáty vůbec.

4. Too hot to handle

Na první pohled klasická seznamovací reality show, která se ale rychle promění v experiment se sebekontrolou. Skupina atraktivních single lidí přijíždí do luxusní vily s cílem užít si léto, jenže brzy zjistí, že jakýkoliv fyzický kontakt (polibky, sex) je zakázaný. Každé porušení pravidel znamená snížení společné finanční výhry.

Pořad vznikl na platformě Netflix a dočkal se několika sérií i mezinárodních verzí, například v Itálii, Španělsku nebo Německu.

5. The Mole

The Mole je kombinací soutěže a detektivní hry, kde důvěra hraje klíčovou roli. Soutěžící spolupracují na plnění úkolů, aby získali peníze do společného banku. Mezi nimi je ale jeden šotek, jehož úkolem je ostatní sabotovat, aniž by byl odhalen. Po každém kole následuje test, který prověřuje, jak dobře hráči dokážou odhalit sabotéra. Ten nejméně úspěšný vypadává.

Formát vznikl v Belgii a získal popularitu i v USA, kde byl později oživen novou verzí na Netflix. Má několik sérií a silnou fanouškovskou základnu. Na českém Netflixu pořad najdete pod názvem Agent.

6. Million Dollar Secret

Tato novější reality show pracuje s jednoduchým, ale velmi napínavým principem. Jeden ze soutěžících má tajně k dispozici milion dolarů a jeho úkolem je tuto skutečnost co nejdéle skrývat. Ostatní hráči se naopak snaží zjistit, kdo peníze má, a postupně ho odhalit. Hra tak stojí na kombinaci psychologie, lží a pozorování chování ostatních.

Pořad vznikl pro platformu Netflix a patří mezi novější přírůstky v žánru strategických reality show. Zatím má první sérii, ale druhá už je podle nejnovějších informací na cestě.

Které reality show už jsou i v Česku?

  • U nás máme velmi populární reality shows, které mají původ ve světě. Jednou z nich je Survivor, který se momentálně vysílá na Oneplay a TV Nova a pyšní se pátou sérií.
  • Další oblíbenou show je Love Island, který se letos na české obrazovky vrátí už po páté. Ve světě velmi trenduje a jejím konkurentem může zlehka být právě zmiňovaná show Too hot to handle.
  • Oblíbená je také Farma Česko, která je mimochodem ještě populárnější u sousedů na Slovensku, a vychází z mezinárodně úspěšného formátu The Farm, který vznikl pod palcem švédské produkční společnosti The Strix. Loni se také na naše obrazovky dostal pořad Jáma Lvová, který je pomyslným pokračovatelem pořadu Den D, který se vysílal v letech 2009 až 2012 a vychází z britského Dragon’s Den.
  • Co se vztahů týče, ty jsou v Česku stále populárnější. Ze světové show The Bachelor se zde zrodil Bachelor: Česko, který se letos vrátí už podruhé, a na Slovensku mají Ružu pre nevestu, která momentálně vysílá 4. sérii.
  • Velký fame má v současnosti show Zrádci, která vychází ze světové The Traitors. Je pomyslnou konkurencí The Mole či Tajemství za milion dolarů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín

Rozkvetlé stromy v Praze konečně Jaro

vydáno 8. dubna 2026  15:02

Řidič projel u Plzně zákazem vjezdu, zahučel do hlubokého výkopu

Řidič u Plzně nerespektoval dopravní značení a skončil v hlubokém výkopu. (7....

Nerespektovat dopravní značení se nevyplatilo třicetiletému řidiči, který v noci jel z Plzně do Sulkova. V místě, kde opravují most, sjel do hlubokého výkopu. Zranil při tom spolujezdkyni.

8. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nad letňanským nebem se loudá dubnový půlměsíc.

vydáno 8. dubna 2026  15:01

Na počest tohoto dne mimo jiné akce a pořady si tento Mezinárodní den Romů připomíná Městská hromadná doprava vyvěšením na dopravních prostředcích zejména tramvajích slavnostních praporků.

vydáno 8. dubna 2026  15:01

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Prezentace vozů Záchranné služby Praha na Mariánském náměstí.

vydáno 8. dubna 2026  15:01

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Prezentace vozů Záchranné služby Praha na Mariánském náměstí.

vydáno 8. dubna 2026  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.