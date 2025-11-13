Vydejte se s námi zpět do 14. listopadu 1960, do východočeské vesničky Stéblová. Je uvelebená na půli cesty mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Právě tam dorazil deset minut po půl šesté večer lehce zpožděný osobní vlak číslo 608 z Liberce. U peronu měl podle jízdního grafikonu vyčkat na příjezd šestivozového motoráku od Pardubic a až poté pokračovat. K tomu ale nedošlo.
Z dosud ne zcela vyjasněných důvodů dal průvodčí náhle znamení k odjezdu, mohutná vlaková souprava se rozjela a nabrala rychlost.
Motorák proti kolosu
Poslední šancí alespoň zmírnit blížící se katastrofu by byla okamžitá stopka pro plně obsazený vlak od Pardubic na stanovišti kousek za Stéblovou. Jenže telefonát zadrnčel pozdě. Patnáct set metrů za Stéblovou se oba vlaky drtivě setkaly. Vlak s parní lokomotivou jel rychlostí 55 kilometrů v hodině, motorák od Pardubic šedesátikilometrovou.
Strojvedoucí neměl šanci
Parní lokomotiva byla neubrzditelná. Rozdrtila pět ze šesti vozů motorového vlaku. Náraz zdemoloval také dva vozy z druhého vlaku, ostatní vagony přečkaly srážku s lehčími následky. Přední motorový vůz byl zdvižen vzhůru na čelo parní lokomotivy, strojvedoucí okamžitě zahynul.
Nemocnice nestíhala
Smrtelná zranění, kterých bylo 118, způsobila nejen samotná srážka vlaků. Mnoho lidí uhořelo, žhavé uhlí z lokomotivy totiž spadalo na naftu unikající z motorového vlaku. „Kdyby se to podařilo uhasit, řada lidí by se zachránila. Všichni jsme však byli rádi, že hoří, že je alespoň nějaké světlo a určitý přehled na místě tragédie,“ uvedl pro MF DNES pamětník Jaroslav Peterka, který seděl ve vlaku od Hradce a pomáhal vyprošťovat raněné.
„Nám se nic nestalo, vydaly jsme se s kamarádkou po kolejích domů jako další lidé. Pamatuju si, že jsme na místě nechaly šátky, aby bylo čím obvazovat raněné,“ vzpomínala další pamětnice Milada Dalecká. Protože pracovala v nemocniční lékárně, posléze viděla, jak těžce nemocnice odolává náporu zraněných. Ti leželi na chodbách na spartakiádních lůžkách, protože v pokojích už nebylo místo.
Nešťastná náhoda?
Soudní vyšetřování nehody se táhlo dlouho, mezi lidmi běžela šeptanda, že za odjezd vlaku může průvodčí, od nějž vzešel signál k odjezdu. „Průvodčí dříve nosili na prsou zelené armádní baterky, u kterých se posouváním knoflíků dala měnit barva světla. Průvodčí nevědomky zavadil o knoflík a změnil bílé světlo na zelené a… strojvůdce se rozjel,“ poznamenal k tomu Peterka.
Tresty odnětí svobody
Vyšetřovatelé nakonec nedokázali určit konkrétního viníka nehody. Prakticky každý z železničářů ve vlaku s lokomotivou totiž nějak porušil předpisy. Soud, který se případem v únoru 1961 zabýval, udělil strojvedoucímu, vlakvedoucímu a staršímu průvodčímu tresty odnětí svobody v rozmezí od čtyř do pěti a půl roku.
Na rozloučení zapomeňte
Za velký počet obětí, nejvyšší v dějinách země, byla plánována smuteční tryzna, nakonec z ní ale na zásah z nejvyšších míst sešlo. Soudruzi hodlali tragédii ututlat. Tím spíš zaujme, že projev soustrasti záhy zaslal sovětský vůdce Nikita Sergejevič Chruščov. Zprávu o neštěstí opakovaně vysílala také stanice Svobodná Evropa.
Neštěstí na dráze