7. den na MS v hokeji 2026: Kanada, Slovensko i Švýcarsko jdou dnes do akce

Lukáš Karbulka
Sport
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračuje dalším nabitým programem. Ve čtvrtek 21. května jsou na programu čtyři utkání základních skupin v Curychu a Fribourgu. Fanoušci se mohou těšit na zápasy Kanady, Slovenska, Finska i domácího Švýcarska.

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje dalším hracím dnem a fanoušky čekají čtyři zajímavé zápasy základních skupin. Do akce půjdou favorité turnaje v čele s Kanadou, Finskem nebo domácím Švýcarskem. Večer bude poutat velkou pozornost také důležitý duel Slovenska s Dánskem. Čeští hokejisté mají po středečním vítězství nad Itálií den volna.

Program MS v hokeji 2026 – čtvrtek (21. května)

Skupina A – Curych

  • 16:20 | Lotyšsko vs. Finsko
    Finové patří mezi nejlépe hrající týmy turnaje a proti bojovnému Lotyšsku budou hájit vysoké ambice i dosavadní neporazitelnost.
  • 20:20 | Švýcarsko vs. Velká Británie
    Domácí Švýcaři pokračují v honbě za prvenstvím ve skupině. Proti outsiderovi z Velké Británie budou jasným favoritem.

Skupina B – Fribourg

  • 16:20 | Kanada vs. Norsko
    Kanada zatím potvrzuje roli jednoho z hlavních favoritů turnaje a proti Norsku bude chtít pokračovat v dominantních výkonech. Norové naopak potřebují body v boji o udržení kontaktu s postupovými příčkami.
  • 20:20 | Dánsko vs. Slovensko
    Slovensko čeká velmi důležitý večerní duel. Po ztrátě jednoho bodu se Slovinci potřebují Slováci zabrat. Dánové budou chtít zase vybojovat premiérové body na MS.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS, 5. den na MS, 6. den na MS, Česko vs. Itálie, 7. den na MS,

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15 – 4:3 po samostatných nájezdech
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15 – 6:0
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15
