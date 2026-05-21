Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje dalším hracím dnem a fanoušky čekají čtyři zajímavé zápasy základních skupin. Do akce půjdou favorité turnaje v čele s Kanadou, Finskem nebo domácím Švýcarskem. Večer bude poutat velkou pozornost také důležitý duel Slovenska s Dánskem. Čeští hokejisté mají po středečním vítězství nad Itálií den volna.
Program MS v hokeji 2026 – čtvrtek (21. května)
Skupina A – Curych
- 16:20 | Lotyšsko vs. Finsko
Finové patří mezi nejlépe hrající týmy turnaje a proti bojovnému Lotyšsku budou hájit vysoké ambice i dosavadní neporazitelnost.
- 20:20 | Švýcarsko vs. Velká Británie
Domácí Švýcaři pokračují v honbě za prvenstvím ve skupině. Proti outsiderovi z Velké Británie budou jasným favoritem.
Skupina B – Fribourg
- 16:20 | Kanada vs. Norsko
Kanada zatím potvrzuje roli jednoho z hlavních favoritů turnaje a proti Norsku bude chtít pokračovat v dominantních výkonech. Norové naopak potřebují body v boji o udržení kontaktu s postupovými příčkami.
- 20:20 | Dánsko vs. Slovensko
Slovensko čeká velmi důležitý večerní duel. Po ztrátě jednoho bodu se Slovinci potřebují Slováci zabrat. Dánové budou chtít zase vybojovat premiérové body na MS.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS, 5. den na MS, 6. den na MS, Česko vs. Itálie, 7. den na MS,
Program zápasů na MS v hokeji 2026
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15 – 9:0
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15 – 4:3 po samostatných nájezdech
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15 – 3:1
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15 – 6:0
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15