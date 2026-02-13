Do olympijského programu se dnes zapojí i Eva Adamczyková. Snowboardcross je kontaktní disciplína plná soubojů a pádů, která slibuje dramatickou podívanou od kvalifikace až po finálové jízdy. Program startuje už v 10 hodin
Hokejisty čeká Francie
Český hokejový tým dnes nastoupí k dalšímu zápasu. Po včerejší prohře s Kanadou 0:5 si chce spravit reputaci. Duel s Francií by měl být z papírového hlediska jasnou záležitostí. Úvodní buly je na programu v 16:40.
Ve stejný čas vyzvou Češky v rámci čtvrtfinále tým ze Švédska. O termínové kolizi čtěte více zde.
Jílek na desítce, Fernstädtová na skeletonu
Už v 16:00 startuje také rychlobruslařský závod na 10 kilometrů. V další medaili doufá mladičká kometa Metoděj Jílek.
Na ledovém korytu se dnes ukáže také Anna Fernstädtová, která absolvuje jízdy v soutěži skeletonistek. Do akce půjdou i biatlonisté ve sprintu na 10 kilometrů. Kompletní program i harmonogram najdete níže.
Program na 13. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|10:55
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně muži FINÁLE
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|13:30
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy FINÁLE
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|14:00
|Biatlon🎯
|Sprint 10 km muži FINÁLE
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|16:00
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 1. jízda
|Anna Fernstädtová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|10 000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek
|16:40
|Hokej🏒
|Skupina A: Francie – Česko
|Český tým mužů
|16:40
|Hokej🏒
|Čtvrfinále: Ženy – ?
|Český tým žen
|17:48
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 2. jízda
|Anna Fernstädtová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 4. kolo, Česko – Norsko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
