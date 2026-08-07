Martin Stupka v rozhovoru také prozradí, jaké trable jej potkaly ve vystrašeném Stockholmu a jak cesta poznamenala jeho vztah s přítelkyní.
Vyrazit stopem bez jediné koruny zní skoro jako sociální experiment. Co jste chtěl během těch několika dnů zjistit – něco o Evropě, nebo spíš sám o sobě?
Zásadní pro mě bylo ověřit si, jestli dokážu oslovit úplně cizího člověka a o něco ho požádat. Ať už šlo o odvoz nebo místo k přespání. Až ve chvíli, kdy se musíte spolehnout na druhé, si totiž uvědomíte, kolik předsudků si s sebou nesete. Nakonec jsem zjistil, že většina lidí je mnohem ochotnější pomoci, než si běžně myslíme.
Kudy a kam jste se vydali?
Cesta, kterou popisuji v Žebrácích na tahu, nás zavedla až do Helsinek. Přesnou trasu ale nechám čtenářům objevit v knize.
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Kdy jste si během cesty poprvé řekli: „Tak teď už je opravdu zle“?
Takových chvil naštěstí nebylo mnoho. Ta nejhorší přišla ve švédském Helsingborgu. V knize jí dokonce věnuji samostatnou kapitolu s názvem Helsingborgská kletba. Do města jsme dorazili v pozdních hodinách a potřebovali jsme co nejrychleji vyrazit na cestu do Stockholmu. A to se ukázalo jako problém. Nikde jinde jsme neměli takový problém stopnout auto. Zastavovali jsme řidiče na místní benzince, stopovali na semaforech, křižovatkách i nedaleko nájezdu na dálnici. Jedna řidička nám doslova řekla, že by nám ráda pomohla, ale že má strach, protože se tam už stalo hodně špatných věcí. Ať už tím myslela cokoliv.
Jak jste se z toho nakonec dostali?
Použili jsme výhodu cestování v páru. Viki chvíli stopovala sama a já se schoval nedaleko. Nakonec se jí skutečně podařilo zastavit auto se dvěma mladíky a přemluvit je, aby nás hodili alespoň na první pumpu na dálnici.
Povězte mi, jak moc taková výprava prověří vztah? Dá se říct, že sedm dní bez peněz nahradí několik let společného soužití?
Ano, dokonale. Když máte možnost pozorovat, jak váš partner reaguje v různých vypjatých situacích, hodně vám to o něm poví. Zároveň si zkusíte, jaké to je, spoléhat se jen jeden na druhého. Tohle při all-inclusive dovolené nezažijete. Leda tak při ranním boji o volná lehátka. A nebudu zapírat, naše první velká krize přišla hned první den a během cesty jich proběhlo ještě několik. Přestože spolu už dnes nejsme, na tuhle cestu vzpomínám moc rád. A pokud vás to zajímá – žádná z našich cest náš rozchod nezavinila.
Jaká byla nejbláznivější nabídka pomoci, kterou jste během cesty dostali?
Po tom všem, co jsme zažili, mi nic z toho už tak bláznivé nepřijde. Vyberu ale jednu situaci ze začátku naší cesty, kdy jsem ještě na zázraky nebyl zvyklý. Stopli jsme si auto se třemi Poláky, kteří nám slíbili odvoz ze Štětína někam na kraj Berlína. V Německu jsme jim pomohli najít benzinku, kde mohli natankovat LPG, ale protože nám během domlouvání nerozuměli, vytočil jeden z nich svou ženu, která měla lepší angličtinu. Když se dozvěděla, že jedeme až do Hannoveru a cestujeme bez peněz, okamžitě rozhodla, že nás mají nakrmit a odvézt až do Hannoveru. „Přece je uprostřed noci nenecháte někde u silnice,“ argumentovala svému manželovi.
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V knize určitě nemohlo skončit úplně všechno. Který zážitek jste nakonec raději vynechal, protože by mu čtenáři možná ani neuvěřili?
Vlastně žádný. Snažil jsem se náš příběh sepsat co nejvěrohodněji, i přesto, že jsem od prvních čtenářů často slýchal, že je až příliš pozitivní. Že se přece něco muselo pokazit. A ono pokazilo – v knize je i spousta krizových situací. Jen je nakonec vždy převážila ochota lidí, které jsme po cestě potkali.
Po přečtení Žebráků na tahu si asi leckdo řekne: „To bych chtěl zkusit taky.“ Co byste takovým dobrodruhům poradil – a co by naopak rozhodně dělat neměli?
Aby dobře rozlišovali mezi dobrodružstvím a hazardem. Určitě se najde někdo, kdo se mnou nebude souhlasit, ale doporučil bych cestovat ve dvojici. Mít plán B, dát o sobě vědět blízkým a umět říct ne, pokud se člověk necítí bezpečně. Ani my jsme nepřijali každou nabídku pomoci. Několikrát jsme dali na intuici a pokračovali raději dál. V Rumunsku jsme jednou stopli staršího pána, který jel nebezpečně rychle, riskantně předjížděl a lepil se na auta před sebou. Přestože jsme na ten stop čekali skoro dvě hodiny, poprosili jsme ho, aby nás vysadil. Dobrodružství by totiž mělo končit vzpomínkami, ne průšvihem.
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Když se dnes ohlédnete zpátky, změnila vás tahle cesta natrvalo? Třeba v tom, jak důvěřujete lidem nebo jak se díváte na svět?
Určitě. Nejvíc mi zůstala důvěra v lidi. Díky té cestě se mnohem méně bojím oslovit cizího člověka nebo přijmout výzvu, která mě vyvede z komfortní zóny. Z vlastní zkušenosti vím, že právě tam často čekají ty nejlepší zážitky.
Žebráci na tahu