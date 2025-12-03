7 netradičních vánočních filmů: od Batmana a Smrtonosné pasti až po Gremlins

  10:00
Každý má svůj vánoční rituál. Někdo se o svátcích neobejde bez Smrtonosné pasti s Brucem Willisem, jiný si pouští krvavě roztomilé Gremlins, další si sváteční náladu zvedá Životem Briana od Monty Pythonů. Já osobně trávívám Štědrý den mimo jiné se snímkem Batman se vrací, v němž se Gotham noří do temně třpytivé vánoční atmosféry.
Gremliny mají nejraději ti, kteří si snímek zamilovali v dětství. Nebo si je oblíbíte i v dospělosti? | foto: WARNER BROS.

Tak na chvíli zapomeňte na české klasiky a nechte se inspirovat k vánočnímu filmovému maratonu, který není úplně podle klasické šablony.

Batman se vrací (1992)

Proč je Batman se vrací nejlepším vánočním filmem všech dob? O tom by se daly psát celé stohy. Druhý – a dodnes poslední – superhrdinský film režiséra Tima Burtona se odehrává přímo uprostřed svátků, ale vánoční atmosféru servíruje v temně okouzlujícím kabátu, jaký dokázal vytvořit jen Burton v absolutní formě devadesátých let. Konfety, ozdobičky a dárky tu kontrastují s ponurým a zároveň tak příjemně pohádkovým Gothamem. Ne nadarmo se Batmanova (Michael Keaton) vánoční bitva s Oswaldem Cobblepotem (Danny DeVito), magnátem Maxem Shreckem (Christopher Walken) a krásnou Kočičí ženou (Michelle Pfeiffer) stala kultovní klasikou, a to i díky volné inspiraci ve vynikající komiksové předloze. Při natáčení dostal především po úspěchu prvního Batmana (1989) režisér Burton volné ruce. I proto se snímek nikdy neujal jako rodinná vánoční podívaná, jak se jej následně snažilo filmové studio Warner Bros prodat.

Batman se vrací

Z filmu, ve kterém například sledujeme potápějící se mrtvolu tučňáčího muže s chuchvalci černé krve řinoucí se z jeho úst, prostě tradiční vánoční klasiku neuděláte. O to více vám ale paradoxně přiroste k srdci.

Život Briana (1979)

O tom, že mají Vánoce náboženský prapůvod, vás netradičně poučí komediální klasika komiků Monty Python Život Briana. Film slavné formace komiků popisuje příběh muže, který se narodil ve stejný den jako slavný Mesiáš, a lidé se jej s ním proto stále pletou. Nevinné utahování si z náboženských dogmat v době premiéry vyústilo v celou řadu zákazů v oblastech Spojeného království. Irové a Norové dokonce snímek do kin nepustili vůbec.

Nemá peníze ani Alfréda. Batman se v novém komiksu od Crew představuje jinak, než čekáte

Gremlins (1984)

Protože se Gremlins odehrávají přímo o Vánocích, do našeho výběru patří. A je úplně jedno, že jde ve skutečnosti o vánoční horor, v němž nevinný dárek pod stromeček rozpoutá v jedné domácnosti naprostý chaos. Gremlins milují hlavně ti, kteří je poprvé viděli jako děti. Ale možná je nejvyšší čas, aby jejich zlomyslné kouzlo objevila i nová generace diváků.

Iron Man 3

Iron Man 3 (2013)

Robert Downey Jr. a režisér Shane Black mají na svědomí hned dva skvělé netradiční vánoční filmy. Po svátečně laděném krimi Kiss Kiss Bang Bang přišel Black s Iron Manem 3 – akční komiksárnou, v níž Tony Stark nebojuje jen s padouchy, ale i s vlastními démony, úzkostmi a rozpadající se identitou. Ano, film je natočen s lehkým komediálním tónem, který části fanoušků vadí – podle nich zlidšťuje Iron Mana až příliš. Ironií zůstává, že tenhle v jádru vánoční film dorazil do kin před sedmi lety… uprostřed léta.

Santa je úchyl! (2003)

Snímek je podle mého názoru úplně stejně vánoční jako třeba Láska nebeská či Sám doma. Z nějakého nepochopitelného důvodu se však v tuzemsku moc neuchytil. Příběh dvojice trestanců, kteří se chystají vykrást nákupní centrum v převlečení za Santu a jeho elfa, a k tomu na Štědrý den, je ale přitom velká zábava. Zejména interakce „Santy“ a jeho osmiletého chráněnce, který najde v adventním kalendáři aspirin, jsou naprosto k popukání.

Santa je pořád úchyl

Smrtonosná past (1988)

O faktu, že vánoční filmy nejsou jen pohádky pro ty nejmenší nebo zamilované limonády s happy endem, jsem se při sledování Smrtonosné pasti znovu přesvědčil koncem loňského roku v žižkovském Aeru. Vánoční hudba, odkazy na vánoční tradice a zvyky i příběh o tátovi, který nechce nic jiného než jet se ženou domů za rodinou. Co může být vánočnějšího? Německých teroristů si nevšímejte.

Bruce Willis (vlevo) v roli policisty Johna McClanea a John Amos v roli majora Granta ve filmu Smrtonosná past 2.

Prometheus (2012) a další

Některé filmy se mezi netradiční vánoční podívanou počítají právem, i když jejich sledování může místy docela bolet. Typickým příkladem je Prometheus Ridleyho Scotta, jeden z nejlépe maskovaných vánočních filmů vůbec. Tenhle nepovedený prequel k Vetřelci se totiž odehrává o Vánocích a fanoušci v něm rádi hledají symboly oběti, znovuzrození i náznaky, že mimozemská rasa zasáhla do lidských dějin zrovna v období Kristova života. Některé teorie dokonce tvrdí, že film naznačuje Ježíšův mimozemský původ. Takže pokud letos najdete pod stromečkem dárek potřísněný radioaktivním slizem, alespoň budete vědět, z jakého vesmíru přiletěl...

Smrtonosná past dostala dalšího vánočního brášku – film Šílená noc.

Do našeho seznamu tipů se nám už nevešly snímky L. A. – Přísně tajné, Šílená noc, Rare Exports, Krampus: Táhni k čertu, Ukradené Vánoce Tima Burtona, Go či Rocky IV. Posledně jmenované sportovní drama totiž technicky vzato končí na Štědrý den.

Do posledního samuraje na Netflixu. Jak to dopadne, když zkřížíte Šóguna a Battle Royale?

Horácké divadlo Jihlava nastudovalo komedii Společenstvo vlastníků

ilustrační snímek

Jako čtvrtou premiéru aktuální sezony připravuje Horácké divadlo Jihlava komedii Jiřího Havelky Společenstvo vlastníků. Bude 13. prosince. Hru zrežíroval...

3. prosince 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Litomyšl plánuje modernizaci knihovny za 80 milionů korun, hledá dotace

ilustrační snímek

Litomyšl na Svitavsku připravuje modernizaci knihovny za více než 80 milionů korun. Město má hotový projekt a na investici hledá dotační titul. Ještě než začne...

3. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

