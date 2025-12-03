Tak na chvíli zapomeňte na české klasiky a nechte se inspirovat k vánočnímu filmovému maratonu, který není úplně podle klasické šablony.
Batman se vrací (1992)
Proč je Batman se vrací nejlepším vánočním filmem všech dob? O tom by se daly psát celé stohy. Druhý – a dodnes poslední – superhrdinský film režiséra Tima Burtona se odehrává přímo uprostřed svátků, ale vánoční atmosféru servíruje v temně okouzlujícím kabátu, jaký dokázal vytvořit jen Burton v absolutní formě devadesátých let. Konfety, ozdobičky a dárky tu kontrastují s ponurým a zároveň tak příjemně pohádkovým Gothamem. Ne nadarmo se Batmanova (Michael Keaton) vánoční bitva s Oswaldem Cobblepotem (Danny DeVito), magnátem Maxem Shreckem (Christopher Walken) a krásnou Kočičí ženou (Michelle Pfeiffer) stala kultovní klasikou, a to i díky volné inspiraci ve vynikající komiksové předloze. Při natáčení dostal především po úspěchu prvního Batmana (1989) režisér Burton volné ruce. I proto se snímek nikdy neujal jako rodinná vánoční podívaná, jak se jej následně snažilo filmové studio Warner Bros prodat.
Z filmu, ve kterém například sledujeme potápějící se mrtvolu tučňáčího muže s chuchvalci černé krve řinoucí se z jeho úst, prostě tradiční vánoční klasiku neuděláte. O to více vám ale paradoxně přiroste k srdci.
Život Briana (1979)
O tom, že mají Vánoce náboženský prapůvod, vás netradičně poučí komediální klasika komiků Monty Python Život Briana. Film slavné formace komiků popisuje příběh muže, který se narodil ve stejný den jako slavný Mesiáš, a lidé se jej s ním proto stále pletou. Nevinné utahování si z náboženských dogmat v době premiéry vyústilo v celou řadu zákazů v oblastech Spojeného království. Irové a Norové dokonce snímek do kin nepustili vůbec.
Gremlins (1984)
Protože se Gremlins odehrávají přímo o Vánocích, do našeho výběru patří. A je úplně jedno, že jde ve skutečnosti o vánoční horor, v němž nevinný dárek pod stromeček rozpoutá v jedné domácnosti naprostý chaos. Gremlins milují hlavně ti, kteří je poprvé viděli jako děti. Ale možná je nejvyšší čas, aby jejich zlomyslné kouzlo objevila i nová generace diváků.
Iron Man 3 (2013)
Robert Downey Jr. a režisér Shane Black mají na svědomí hned dva skvělé netradiční vánoční filmy. Po svátečně laděném krimi Kiss Kiss Bang Bang přišel Black s Iron Manem 3 – akční komiksárnou, v níž Tony Stark nebojuje jen s padouchy, ale i s vlastními démony, úzkostmi a rozpadající se identitou. Ano, film je natočen s lehkým komediálním tónem, který části fanoušků vadí – podle nich zlidšťuje Iron Mana až příliš. Ironií zůstává, že tenhle v jádru vánoční film dorazil do kin před sedmi lety… uprostřed léta.
Santa je úchyl! (2003)
Snímek je podle mého názoru úplně stejně vánoční jako třeba Láska nebeská či Sám doma. Z nějakého nepochopitelného důvodu se však v tuzemsku moc neuchytil. Příběh dvojice trestanců, kteří se chystají vykrást nákupní centrum v převlečení za Santu a jeho elfa, a k tomu na Štědrý den, je ale přitom velká zábava. Zejména interakce „Santy“ a jeho osmiletého chráněnce, který najde v adventním kalendáři aspirin, jsou naprosto k popukání.
Smrtonosná past (1988)
O faktu, že vánoční filmy nejsou jen pohádky pro ty nejmenší nebo zamilované limonády s happy endem, jsem se při sledování Smrtonosné pasti znovu přesvědčil koncem loňského roku v žižkovském Aeru. Vánoční hudba, odkazy na vánoční tradice a zvyky i příběh o tátovi, který nechce nic jiného než jet se ženou domů za rodinou. Co může být vánočnějšího? Německých teroristů si nevšímejte.
Prometheus (2012) a další
Některé filmy se mezi netradiční vánoční podívanou počítají právem, i když jejich sledování může místy docela bolet. Typickým příkladem je Prometheus Ridleyho Scotta, jeden z nejlépe maskovaných vánočních filmů vůbec. Tenhle nepovedený prequel k Vetřelci se totiž odehrává o Vánocích a fanoušci v něm rádi hledají symboly oběti, znovuzrození i náznaky, že mimozemská rasa zasáhla do lidských dějin zrovna v období Kristova života. Některé teorie dokonce tvrdí, že film naznačuje Ježíšův mimozemský původ. Takže pokud letos najdete pod stromečkem dárek potřísněný radioaktivním slizem, alespoň budete vědět, z jakého vesmíru přiletěl...
Do našeho seznamu tipů se nám už nevešly snímky L. A. – Přísně tajné, Šílená noc, Rare Exports, Krampus: Táhni k čertu, Ukradené Vánoce Tima Burtona, Go či Rocky IV. Posledně jmenované sportovní drama totiž technicky vzato končí na Štědrý den.
