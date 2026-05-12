7 originálních filmů, které musíte vidět v květnu. Jejich propagace je přitom téměř nulová

Filip Jaroševský
  19:00
Květnová filmová nabídka nestojí jen na pokračováních, prequelech, remacích a rebootech. O originálních novinkách níže jste přitom možná dosud ani neslyšeli. Distributoři se navíc tentokrát s jejich propagací příliš nepředřeli. Do kin posílají nenápadné tituly, které spoléhají hlavně na ústní doporučení, tedy na takzvanou šeptandu.
Z filmu Co nám zbylo z lásky

Také se, podobně jako já, jednou za čas účastníte debaty o tom, kterak nám Hollywood servíruje samé neoriginální „s*ágory“? Možná právě pro vás je určen přehled květnových snímků. S trochou štěstí vás jeho pročtení přesvědčí o tom, že filmový svět netvoří jen pokračování známých hitů a nové verze těch starších. Sečteno, podtrženo, pokud máte pocit, že kina opakují pořád to samé dokola, pusťte se do toho.

Zmizení Josefa Mengeleho – již v kinech

Snímek Zmizení Josefa Mengeleho, který si odbyl premiéru v českých kinech minulý čtvrtek 7. května, sleduje útěk nechvalně proslulého nacistického lékaře po konci druhé světové války. Anděl smrti, jak se jednomu z nejkrutějších nacistických zločinců druhé světové války přezdívalo, se po pádu třetí říše skrývá v Jižní Americe, mění identity a snaží se uniknout spravedlnosti, zatímco kolem něj postupně padá svět, který znal.

Film není klasický životopis, ale spíš temný psychologický portrét člověka, který celý život utíkal před minulostí i vlastní vinou. Paranoidní morální thriller má dvě a čtvrt hodiny. Zajímavostí je, že je kompletně černobílý.

Co nám zbylo z lásky – 14. května

Co nám zbylo z lásky je citlivé islandské drama o dvou lidech, kteří se po letech znovu potkají a musí si přiznat, co z jejich vztahu vlastně zůstalo. Film sleduje, jak se do jejich života vrací dávné city, ale zároveň i nevyřešené křivdy a rozhodnutí, která je kdysi rozdělila. Není to žádná romantická pohádka, spíš tiché rozjímání o tom, jestli se dá láska z minulosti ještě oživit, nebo už je pozdě. Film vám i s titulky „ukradne“ 109 minut života. Zajímavostí je, že první záběr filmu vznikl už v roce 2017.

Malá Amélie – 14. května

Jemný animovaný příběh o holčičce, která vyrůstá v Japonsku a teprve postupně objevuje svět kolem sebe i sama sebe. Tak by se dal ve stručnosti shrnout děj francouzského animáku Malá Amélie, který si odbyde premiéru v českých kinech tento čtvrtek. Dětský pohled na realitu se tu míchá s fantazií a drobnými životními zázraky, které dospělým často unikají. Hlavní linka sleduje její vztah k okolí a rodině, především to, jak si i v běžných situacích vytváří vlastní svět plný představ a citů. Je to spíš klidný, poetický film o dětství, vnímání světa a citlivém dospívání než klasické dobrodružství. Film je navíc vybaven sympatickou krátkou stopáží – 77 minut. Hlavní hrdinku v originále namlouvá Loise Charpentier, v českých kinech ale místo ní uslyšíte hlas oceňované dabérky Lindy Křišťálové.

Příběh filmu Malá Amélie sleduje holčičku, která se narodí belgickým rodičům žijícím v Japonsku. Už od raného dětství si v sobě nese silné dojmy z okolního světa. Ať už jde o vztah s chůvou, nebo doslova otřesné zážitky, které ovlivní její vnímání reality.

Hranice věrnosti – 20. května

Slovenský dokument Diany Fabiánové sklízí, částečně i kvůli jeho samotnému tématu, docela rozporuplné reakce. Hranice věrnosti je vztahové drama o tom, jak tenká může být hranice mezi láskou, důvěrou a nevěrou. Sleduje pár, který se dostane do bodu, kdy se jejich vztah začne lámat pod tlakem pochybností, emocí a nevyřčených pravd. Film se nemá údajně snažit o velká dramata navenek, spíše se tu rozebírají vnitřní rozpory postav a to, co všechno člověk ještě považuje za věrnost, když se vztah začne rozpadat. Snímek má 83 minut.

Pasažér – 21. května

Pasažér je horor o mladém páru, který si vyjede karavanem na poslední velkou cestu před narozením dítěte. Cestou narazí na havárii uprostřed silnice a zastaví, aby pomohli. Tím ale spustí něco hodně špatného.

Po téhle události se kolem nich začne šířit děsivá legenda o „Pasažérovi“, tajemné bytosti, která pronásleduje každého, kdo na téhle silnici zastaví. Brzy jim začne jít o život, přichází zvláštní vize a všechno, co se zdálo jako náhoda, začíná dávat hodně temný smysl.

Snímek natočili v USA a jeho oficiálně uváděná stopáž je 94 minut.

Posedlost – 28. května

Koncem tohoto měsíce vtrhne do českých kin hororový příběh o lidech, kteří narazí na něco, co rozhodně nemělo být probuzeno. Postupně se u nich začnou objevovat zvláštní stavy, ztráty kontroly a chování, které už není jaksi jejich. Jak roste napětí, je jasné, že nejde jen o psychiku, ale o něco mnohem temnějšího, co je začíná ovládat.

Podle nadstandardně vysokého hodnocení na portálu Česko-Slovevského filmové databáze – ČSFD.cz tu máme další žánrovou lahůdku. Snímek má 109 minut.

Chiwetel Ejiofor ve filmu Backrooms

Backrooms – 28. května

Posledním originálním květnovým snímkem v naší soupisce je opět strašidelná podívaná. Film Backrooms je inspirovaný známým internetovým mýtem, nebo chcete-li hororovou pověstí, takzvanou creepypastou, o nekonečných, prázdných a podivně sterilních prostorech, ze kterých se nedá snadno dostat ven. Hlavní postavy se nechtěně propadnou do tohoto meziprostoru reality a snaží se najít cestu zpět, zatímco zjišťují, že v těchto chodbách nejsou samy. Horor dlouhý 105 minut má stavět hlavně na pocitu, že čím déle tam člověk je, tím víc mu realita uniká mezi prsty.

12. května 2026

