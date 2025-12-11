Letní série začíná 22. června na zámku Hluboká a během následujících dní zavítá do Slatiňan, Kravař a na Slezskoostravský hrad. Další zastávky zahrnují zámek Kozel ve Šťáhlavech, Blatnou, Poděbrady, barokní areál Kuks a zámek Mělník. Poslední představení bude 6. července na zámku Manětín.
Na každé ze zastávek vystoupí minimálně tři hosté. Mezi nimi budou třeba herečka Petra Nesvačilová, herci a baviči Aleš Háma a Václav Kopta, imitátor Petr Jablonský či hudebník Jiří Krhut.
Publikum čeká hodinu a půl dlouhé představení. Areály se otevřou vždy od 18 hodin, začátek představení je v 19 hodin. Vstupenky v prodeji na GouOut.