Příští týden, od 27. října do 1. listopadu, proběhne v Praze unikátní akce. Ve sportovní hale Kbely proběhne historicky první Mistrovství světa v Pole & Aerial Sports pořádané v České republice. Do metropole se sjede více než 700 soutěžících z více než 40 zemí světa, mezi nimi i 43tuzemských reprezentantů. „Skloubit to všechno vyžaduje obrovskou disciplínu, dobrou organizaci času a často také podporu rodiny a blízkých. Příprava na světový šampionát totiž neznamená jen samotné tréninky. Zahrnuje také tvorbu a pilování choreografie, rozvoj síly a flexibility, regeneraci a psychickou přípravu. Každý trénink se musí vejít do už tak nabitého programu,“ říká pro deník Metro Daniela Čaloudová, prezidentka národní IPSF organizace Czech Pole Sport Organization.
Pole dance mnoho lidí nevnímá jako sport. Co by skeptika na šampionátu nejvíce překvapilo?
Skeptika by nejvíce překvapilo, jak komplexní sport pole dance ve skutečnosti je. Úspěšný závodník musí v jediné choreografii propojit mimořádnou sílu, flexibilitu, dynamiku, ladnost i taneční projev. Nestačí zvládnout náročný prvek – je potřeba ho předvést technicky dokonale, s kontrolou, elegancí a maximální přesností, a to často ve velmi náročných pozicích, které vyžadují roky tréninku. Dalším překvapením může být, že pole dance rozhodně není pouze ženskou disciplínou. Na šampionátu soutěží také muži, kteří předvádějí stejně působivé výkony a dokazují, že tento sport klade vysoké nároky na fyzickou připravenost bez ohledu na pohlaví. Věřím, že kdo přijde do Kbel s představou, že jde jen o tanec u tyče, velmi rychle zjistí, že sleduje vrcholový sport, který v sobě spojuje akrobacii, gymnastiku a umělecký pohyb.
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Na co se vlastně diváci mohou těšit a k jakým jiným vrcholovým sportům se dá náročnost soutěžních prvků přirovnat?
Na pestrou přehlídku špičkových sportovních i uměleckých výkonů. Kromě pole dance uvidí také akrobacii na zavěšeném kruhu (aerial hoop), na takzvané létající tyči (aerial pole) a uměleckou akrobacii na šálách. V disciplínách aerial hoop a aerial pole se přitom soutěží jak ve sportovní, tak v umělecké variantě. Náročnost těchto disciplín lze částečně přirovnat ke krasobruslení, které je podle mě skvělým příkladem pro pochopení rozdílu mezi sportovním a uměleckým pojetím. Ve sportovní variantě musí závodníci předvést předepsané povinné prvky a bonusy. Rozhoduje technická obtížnost, preciznost provedení i umělecký dojem z celé sestavy. Umělecká varianta (artistic) naopak připomíná volnou jízdu v krasobruslení. Závodníci mají větší prostor pro vlastní kreativitu, příběh, hudbu a umělecké ztvárnění. Mohou navíc využívat nejrůznější rekvizity, a dokonce do choreografie zapojit i další živé osoby. Diváci tak neuvidí jen fascinující akrobatické výkony, ale také originální příběhy a choreografie, které často překvapí svou nápaditostí a emocemi.
Dočetla jsem se, že na mistrovství závodí velmi široké věkové spektrum od dětí až po seniory. Od kolika do kolika se tomuto sportu dá věnovat?
Pole dance a aerial sporty jsou disciplíny, kterým se dá věnovat téměř v každém věku. S tréninkem se běžně začíná už kolem šesti let. U dětí je samozřejmě zásadní dbát na zdravý pohybový vývoj, proto mohou na národní úrovni soutěžit pouze v amatérské divizi, která omezuje výběr prvků s ohledem na jejich věk a fyzický vývoj. Na Mistrovství světa v Praze se představí už jen nejvyšší výkonnostní divize, ve kterých uvidíme dětské závodníky od deseti let. Horní hranice prakticky neexistuje. Záleží především na fyzické kondici, zdravotním stavu, chuti trénovat a osobním odhodlání. Na šampionátu se proto představí také závodníci v kategoriích 60+. Právě to je podle mě na těchto sportech krásné – dokazují, že věk nemusí být překážkou v aktivním životě ani v cestě za sportovními cíli. Začít se dá v dětství, v dospělosti i v pozdějším věku a každý si může najít svou vlastní cestu i úroveň, na které chce sportu věnovat.
Jak si vede v tomto sportu Česko a jaké bude mít zastoupení, na koho z našich reprezentantů by se měli fanoušci zaměřit?
Česká republika patří i přes svou velikost mezi země, které mají v pole a aerial sportech mimořádně silné zastoupení. Naši závodníci pravidelně bojují o medaile na světových šampionátech a dokazují, že dokážeme konkurovat i mnohem větším zemím. Například v roce 2022 jsme skončili na pátém místě v pořadí národů s osmi medailemi. Letos navíc česká reprezentace překonává další rekord – do Prahy se kvalifikovalo 43 sportovců ve 40 soutěžních choreografiích.
Kdo vlastně jsou naši reprezentanti mimo soutěžní halu? Jaká mají civilní zaměstnání a jak zvládají skloubit běžný život s tréninkem na světové úrovni?
Naši reprezentanti jsou lidé nejrůznějších profesí a životních příběhů. Právě to je na nich obdivuhodné – vrcholové výkony nepodávají v profesionálních sportovních podmínkách, kdy by se mohli soustředit pouze na trénink, ale většinou vedle sportu zvládají ještě školu, zaměstnání i rodinu. Junioři jsou zpravidla studenti, kteří chodí trénovat po vyučování. Jen málokdo z nich má individuální studijní plán, takže musí vedle náročných tréninků zvládat také domácí úkoly, přípravu na zkoušení a další školní povinnosti. Není výjimkou, že se po několika hodinách ve škole přesunou rovnou do studia, kde je čeká další intenzivní práce na choreografii a technice. Podobné je to i u dospělých reprezentantů. Někteří se pole a aerial sportům věnují profesionálně – jsou mezi nimi majitelky studií, trenérky a performerky. Pro řadu dalších je ale sport vášní, kterou rozvíjejí vedle svého běžného zaměstnání. V reprezentaci tak najdete například vrcholové manažery, učitele, reportéry, architekty a mnoho dalších profesí. Skloubit to všechno vyžaduje obrovskou disciplínu, dobrou organizaci času a často také podporu rodiny a blízkých. Příprava na světový šampionát totiž neznamená jen samotné tréninky. Zahrnuje také tvorbu a pilování choreografie, rozvoj síly a flexibility, regeneraci a psychickou přípravu. Každý trénink se musí vejít do už tak nabitého programu. Myslím, že právě to je na našich reprezentantech mimořádně inspirující. Nejsou to jen sportovci, kteří tráví celý den v tréninkové hale. Jsou to studenti, rodiče, zaměstnanci i podnikatelé, kteří si vedle všech svých povinností dokázali najít cestu k vrcholovému sportu. A jejich výkony jsou důkazem, že když člověk spojí talent s vytrvalostí, odhodláním a systematickou prací, může dosáhnout opravdu mimořádných výsledků.
Čeho si má divák v hledišti při soutěžní sestavě všímat a co odlišuje mistra světa od zbytku pole?
Divák by si měl všímat především toho, jak závodník dokáže propojit všechny složky svého výkonu. Právě komplexnost je totiž tím, co odlišuje mistra světa od ostatních. Nestačí být mimořádně silný, flexibilní nebo dynamický. Špičkový závodník musí zvládnout všechny tyto oblasti současně a předvést náročné prvky s maximální přesností, technicky čistě a s dokonalou kontrolou nad vlastním tělem. Zkuste si všímat například toho, jak závodník přechází mezi jednotlivými prvky, zda dokáže udržet stabilitu i v těch nejnáročnějších pozicích a jak přesně ovládá každý pohyb. Sledujte také jeho výraz, ladnost a sebevědomí. U těch nejlepších totiž často vzniká dojem, že i mimořádně obtížný prvek je vlastně jednoduchý.
Kdy bude atmosféra na šampionátu ve Kbelích nejsilnější a kde si čtenáři mohou sehnat vstupenky nebo najít podrobný program?
Veškeré informace najdete na webu mezinárodní federace IPSF. Věříme, že atmosféra bude skvělá v průběhu celého týdne, nicméně divácky zajímavé budou zejména umělecká vystoupení ať už na tyči nebo na kruhu a také disciplína Ultra Pole, kde dospělé ženy a muži předvádí nejtěžší triky v rámci takzvaného battlu. Ultra Pole najdete v harmonogramu v úterý večer.
Úspěšní reprezentanti