S trochou štěstí vás po přečtení našeho přehledu naplní pocit, že filmový svět netvoří jen pokračování známých hitů a nové verze těch starších. Sečteno, podtrženo, pokud máte pocit, že kina opakují pořád to samé dokola, pusťte se do toho.
Přísahám, že za to nemůžu – již v kinech
Film, jenž se mimo jiné těší devadesátiprocentnímu hodnocení uživatelů Česko-Slovenské filmové databáze – csfd.cz vypráví skutečný příběh mladíka s Tourettovým syndromem, který se s pomocí energické přítelkyně vymaňuje z izolace a stává se celosvětovým aktivistou. Feel good novinka Roberta Aramaya je už nyní malý fenomén. Ne nepodobný kupříkladu francouzské oddychovce Nedotknutelní.
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ChaO – již v kinech
Snímek ChaO je sci-fi anime zasazené do futuristické Šanghaje, kde lidé a mořské bytosti žijí ve křehké symbióze. Hlavní hrdina, nesmělý lodní inženýr Stefan, se snaží přežít v nelítostném korporátním prostředí pod nadvládou megalomanského lodního magnáta. Animované fantasy zabodovalo na několika festivalech, včetně francouzského Annecy.
Den odhalení – již v kinech
Novinka Stevena Spielberga zatím sklízí rozporuplné reakce. Pokud jste optimisté, pak vězte, že část diváků a kritiků označuje snímek za Spielbergovo nejlepší dílo za posledních dvacet let. Ať už to znamená cokoliv. Sci-fi thriller sleduje datového analytika Daniela, který odhalil přísně tajné vládní dokumenty, a televizní rosničku Margaret, jež začne záhadně mluvit cizími jazyky a znát myšlenky cizích lidí. Společně se snaží odhalit pravdu o tom, že lidstvo bylo po desetiletí obelháváno ohledně mimozemské přítomnosti.
Šedá zóna – již v kinech
Henry Cavill, Jake Gyllenhaal a Eiza González pod vedením Guye Ritchieho znějí jako recept na parádní akční jízdu. Výsledek ale podle ohlasů zůstává spíše za očekáváním. S hodnocením, které přesahuje padesát procent na csfd.cz, film navazuje na trend Ritchieho posledních projektů, jako byly Operace Fortune nebo Operace Poštmistr, tedy snímků, které sice neurazí, ale ani výrazně nenadchnou.
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Soukromý život – již v kinech
Francouzský psychologický a mysteriózní thriller Soukromý život vypráví o odtažité americké psychiatričce Lilian Steiner (Jodie Foster), která žije v Paříži. Když jedna z jejích pacientek spáchá zdánlivou sebevraždu, Lilian se vydá na vlastní pěst vyšetřit její smrt, čímž překračuje etické hranice své profese. Na csfd.cz si snímek drží průměrné hodnocení.
Co je ti, holka? – od zítřka v kinech
Slovinské drama o sboristce, která objevuje svoji sexualitu, má být něčím mezi Prcičkami a Valerií a týdnem divů. Ve středu děje stojí šestnáctiletá Lucie, která se během letního soustředění katolického sboru v italském klášteře střetává s přísnou křesťanskou morálkou.
Leviticus – v kinech od 25. června
Leviticus je oceňovaný australský film, který kombinuje žánr psychologického hororu s citlivým příběhem o dospívání. Snímek vypráví o dvou teenagerech, Naimovi a Ryanovi, kteří žijí v izolovaném maloměstě ovládaném náboženským fanatismem. Poté, co mezi nimi propukne zakázaná láska, jsou vystaveni krutému církevnímu rituálu, který má z chlapců „vymýtit“ homosexualitu.
Po večerce – v kinech od 25. června
To nejlepší na konec? Česká romantická komedie vyprávějící o manažerovi Kráťovi (Vladimír Polívka), který na prosbu nemocného otce převezme vedení chátrajícího letního tábora. Místo odpočinku musí čelit konfliktům s vedoucími a řešit kontrolu z hygieny, kterou vede dávná láska (Eva Podzimková).
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