Program MS v hokeji 2026 – pátek 22. května
Hokejové mistrovství světa 2026 pokračuje v pátek programem základních skupin. Fanoušci se mohou těšit na čtyři zajímavé zápasy, ve kterých půjdou do akce favorité v čele s Kanadou, Švédskem nebo Finskem. Večer nabídne i další vystoupení rozjetých Seveřanů proti outsiderům turnaje. Čeští hokejisté mají druhý den volna.
Skupina A – Curych
- 16:20 | Německo vs. Maďarsko
Němci potřebují body do boje o čtvrtfinále a proti Maďarsku budou jasným favoritem. Maďaři půjdou do zápasu s klidnou hlavou. A to protože si pravděpodobně před pár dny zajistili setrvání v elitní divizi, když porazili Velkou Británii (5:0).
- 20:20 | Finsko vs. Velká Británie
Finové pokračují v cestě za prvenstvím ve skupině a proti Velké Británii budou chtít potvrdit svou ofenzivní sílu. Britové naopak bojují především o udržení mezi elitou a čekají na první body.
Skupina B – Fribourg
- 16:20 | Kanada vs. Slovinsko
Kanada zatím na šampionátu potvrzuje roli jednoho z hlavních favoritů, i když ve čtvrtek ztratili bod s Norskem (6:5 sn.). Proti Slovinsku bude usilovat o další vysoké vítězství a upevnění pozice v čele skupiny. Slovinci už ale na turnaji zaskočili Česko i Slovensko.
- 20:20 | Švédsko vs. Itálie
Švédové chtějí navázat na přesvědčivé výkony z úvodu turnaje a proti Itálii budou favoritem. Italové se budou snažit hlavně o disciplinovaný výkon a boj o cenné body.
Kde sledovat dnešní zápasy?
Vybraná utkání pátečního programu vysílá stanice ČT sport, další duely budou dostupné online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.
Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026, Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko , 3. den na MS, Česko vs. Švédsko, 4. den na MS, 5. den na MS, 6. den na MS, Česko vs. Itálie, 7. den na MS,
Program zápasů na MS v hokeji 2026
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.20 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.20 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.20 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.20 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.20 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.20 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.20 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.20 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.20 – 9:0
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.20
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.20
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.20
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.20
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.20
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.20
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.20
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.20
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.20
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.20 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.20 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.20 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.20 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.20 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20 – 3:1
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.20 – 6:0
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.20
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.20
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.20
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.20
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.20
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20