8. den na MS v hokeji 2026: Páteční program nabídne zápasy Davida s Goliášem

Lukáš Karbulka
Sport   12:38
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku pokračuje pátečním programem základních skupin. Na led se vrátí Kanada, Švédsko i Finsko, které budou potvrzovat role favoritů turnaje. Přinášíme kompletní přehled dnešních zápasů, časy utkání i informace o televizních přenosech.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – pátek 22. května

Hokejové mistrovství světa 2026 pokračuje v pátek programem základních skupin. Fanoušci se mohou těšit na čtyři zajímavé zápasy, ve kterých půjdou do akce favorité v čele s Kanadou, Švédskem nebo Finskem. Večer nabídne i další vystoupení rozjetých Seveřanů proti outsiderům turnaje. Čeští hokejisté mají druhý den volna.

Skupina A – Curych

  • 16:20 | Německo vs. Maďarsko
    Němci potřebují body do boje o čtvrtfinále a proti Maďarsku budou jasným favoritem. Maďaři půjdou do zápasu s klidnou hlavou. A to protože si pravděpodobně před pár dny zajistili setrvání v elitní divizi, když porazili Velkou Británii (5:0).
  • 20:20 | Finsko vs. Velká Británie
    Finové pokračují v cestě za prvenstvím ve skupině a proti Velké Británii budou chtít potvrdit svou ofenzivní sílu. Britové naopak bojují především o udržení mezi elitou a čekají na první body.

Skupina B – Fribourg

  • 16:20 | Kanada vs. Slovinsko
    Kanada zatím na šampionátu potvrzuje roli jednoho z hlavních favoritů, i když ve čtvrtek ztratili bod s Norskem (6:5 sn.). Proti Slovinsku bude usilovat o další vysoké vítězství a upevnění pozice v čele skupiny. Slovinci už ale na turnaji zaskočili Česko i Slovensko.
  • 20:20 | Švédsko vs. Itálie
    Švédové chtějí navázat na přesvědčivé výkony z úvodu turnaje a proti Itálii budou favoritem. Italové se budou snažit hlavně o disciplinovaný výkon a boj o cenné body.

Kde sledovat dnešní zápasy?

Vybraná utkání pátečního programu vysílá stanice ČT sport, další duely budou dostupné online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.20 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.20 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.20 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.20 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.20 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.20 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.20 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.20
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.20
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.20
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.20
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.20
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.20
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.20
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.20 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.20 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.20 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.20 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.20 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.20 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.20 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.20 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.20 – 6:0
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.20
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.20
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.20
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.20
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.20
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.20
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.20
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.20
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20
