Zabystřan a Müller na startu
V alpském programu se v sobotu dopoledne představí Jan Zabystřan a Marek Müller, kteří nastoupí do obřího slalomu. Technická disciplína slibuje drama už od prvního kola.
Pokračuje mužský turnaj v curlingu
Olympijský program nabídne i další zápasy mužského turnaje v curlingu, kde se už začíná lámat chleba. Češi od 14:05 vyzvou Velkou Británii. Každý bod se počítá a fanoušci si přijdou na své i v klidnějším, ale napínavém tempu tohoto sportu.
|
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Sprint žen jako jeden z vrcholů dne
Velkým tahákem soboty bude sprint biatlonistek. Na trať se trochu překvapivě vydá i Markéta Davidová. Devětadvacetiletá česká reprezentantka, která se v posledních týdnech potýká s bolestí zad, nahradila ve čtyřčlenné nominaci indisponovanou Jessicu Jislovou.
Spolu s Davidovou absolvují v sobotu závod na 7,5 kilometru také Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a bronzová medailistka z mistrovství světa 2020 v této disciplíně Lucie Charvátová. Start sprintu je na programu ve 14:45.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Koudelka na velkém můstku
Na scénu se od 18:45 vrátí i skoky na lyžích. Roman Koudelka se představí na velkém můstku a pokusí se navázat na své zkušenosti z velkých akcí.
Kompletní český program i harmonogram najdete níže.
Program ZOH na sobotu 14. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 1. kolo
|Jan Zabystřan, Marek Müller
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Jan Zabystřan, Marek Müller
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká Británie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Sprint ženy 7,5 km - FINÁLE
|Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|18:00
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 3. jízda
|Anna Fernstädtová
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:44
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLE
|Anna Fernstädtová
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka
Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026