Chlad jako filmová terapie? Psychologové tvrdí, že to funguje, respektive že pocit ochlazení při sledování filmů není jen metafora. Dlouhodobě upozorňují, že vizuální podněty mohou ovlivňovat naše vnímání teploty. Zatímco filmy z pouště nebo tropů mohou pocit horka zesilovat, snímky plné sněhu, ledu a zimních krajin často navozují subjektivní dojem ochlazení. A právě proto mohou být v parném létě překvapivě příjemnou volbou.
Bílá pustina s humorem
Pokud existuje film, který by mohly firmy promítat místo reklam na klimatizace, je to Fargo (1996). Všude sníh, led, závěje a nekonečné bílé pláně. Do toho parta lidí, kteří dělají jedno špatné rozhodnutí za druhým. Bratři Coenové natočili kriminálku, která nestárne. A pokud jste ji ještě neviděli, napravte to. Jen pozor. Je možné, že po skončení začnete přemýšlet, jestli si přece jen neudělat horký čaj. Nebo začnete googlovat, zda si ještě nepustit stejnojmenný seriál.
Noční můra z Antarktidy
Hororová klasika režiséra Johna Carpentera Věc (1982) patří mezi nejintenzivnější filmy odehrávající se v extrémním chladu. Skupina vědců uvězněná na antarktické stanici bojuje nejen s mimozemskou hrozbou, ale i s nehostinným prostředím. Led, vítr a nekonečná bílá prázdnota vytvářejí atmosféru, která dokáže ochladit i během největšího vedra. Jediné, co ledový dojem zkazí, jsou scény, ve kterých hrdinové používají plamenomety.
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Když zamrzne celý svět
Režisér Bong Joon-ho natočil originální sci-fi s názvem Ledová archa (2013), jež se odehrává v době, kdy se Země proměnila v ledovou pustinu. Poslední lidé přežívají ve vlaku, který neustále krouží kolem planety. Za okny se míhají závěje a ledové pláně, zatímco uvnitř se odehrává napínavý boj o moc a přežití. Ledová archa, v originále Snowpiercer, se podobně jako Fargo dočkala rovněž i seriálového zpracování. Kvalitám filmu se však podle fandů též nepřiblížilo.
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Souboj člověka s mrazem
Leonardo DiCaprio za tenhle film konečně dostal Oscara. Po tom všem, co si v něm jeho postava lovce Hugha Glasse protrpěla, by si zasloužil minimálně dva. Sníh, led, mráz, koupačka v zamrzlé řece, medvěd, další sníh, však to znáte... Revenant (2015) není zrovna pohodové letní oddechové koukání, ale pokud hledáte film, který vás během vlny veder psychicky přenese někam hluboko do zimní divočiny, lepší volbu budete hledat těžko.
Ledové království pro celou rodinu
Ano, je to trochu prvoplánové. Ale funguje to. Ledové paláce, sněhové bouře a království, kde by si dnešní Evropan s radostí pronajal garsonku. Ať už máte doma děti, nebo si jen potřebujete odpočinout od reality, animák Ledové království (2013) pořád funguje překvapivě dobře. Navíc je to asi jediný film na seznamu, u kterého nehrozí, že po něm budete mít noční můry. I když, ten sněžný obr je trochu strašidelný...
Lyže a ořechy v akci
Když už hledat filmovou klimatizaci po česku, rodinný evergreen v podobě snímku Krakonoš a lyžníci (1980) je jistota. Navíc jde o příjemnou nostalgii pro několik generací diváků. Podobně spolehlivě zafungují i S tebou mě baví svět (1983) či Tři oříšky pro Popelku (1973). Tento pohádkový snímek si ale lidé obvykle spojují s vánočními svátky. Pustit si jej tedy v horkém létě tak trochu zavání rebelií. A to je vždycky fajn. Nemyslíte?