Filmová klimatizace existuje. Těchto 8 snímků vás během horkých dnů příjemně ochladí

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  6:00
Sledovat Metro na Googlu
Film Revenant Zmrtvýchvstání je syrové drama o přežití a pomstě z amerického...

Film Revenant Zmrtvýchvstání je syrové drama o přežití a pomstě z amerického Divokého západu roku 1823. | foto: CINEMART

Tři oříšky pro Popelku se nátáčely v lesích u Javorné, Jesení a poblíž Onoho...
Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
Z filmu S tebou mě baví svět
Slezský dům, jedna z nejstarších staveb ve Studánce a místo, které si zahrálo
8 fotografií
Když venku panují tropy, největší službu často udělají snímky plné sněhu, ledu a mrazu. Nejde jen o vizuální kontrast. Psychologové upozorňují, že mozek může tyto obrazy vnímat natolik intenzivně, že v nás skutečně vyvolají pocit ochlazení. Stačí pár minut mezi závějemi, ledovými pláněmi nebo antarktickou pustinou a letní vedro jako by se na chvíli vzdálilo. Které filmy vás tedy dokážou během horkých dní zchladit nejspolehlivěji?

Chlad jako filmová terapie? Psychologové tvrdí, že to funguje, respektive že pocit ochlazení při sledování filmů není jen metafora. Dlouhodobě upozorňují, že vizuální podněty mohou ovlivňovat naše vnímání teploty. Zatímco filmy z pouště nebo tropů mohou pocit horka zesilovat, snímky plné sněhu, ledu a zimních krajin často navozují subjektivní dojem ochlazení. A právě proto mohou být v parném létě překvapivě příjemnou volbou.

Bílá pustina s humorem

Pokud existuje film, který by mohly firmy promítat místo reklam na klimatizace, je to Fargo (1996). Všude sníh, led, závěje a nekonečné bílé pláně. Do toho parta lidí, kteří dělají jedno špatné rozhodnutí za druhým. Bratři Coenové natočili kriminálku, která nestárne. A pokud jste ji ještě neviděli, napravte to. Jen pozor. Je možné, že po skončení začnete přemýšlet, jestli si přece jen neudělat horký čaj. Nebo začnete googlovat, zda si ještě nepustit stejnojmenný seriál.

Fargo vypráví mimo jiné o zoufalém prodejci aut, který si najme dva kriminálníky, aby unesli jeho vlastní ženu.

Noční můra z Antarktidy

Hororová klasika režiséra Johna Carpentera Věc (1982) patří mezi nejintenzivnější filmy odehrávající se v extrémním chladu. Skupina vědců uvězněná na antarktické stanici bojuje nejen s mimozemskou hrozbou, ale i s nehostinným prostředím. Led, vítr a nekonečná bílá prázdnota vytvářejí atmosféru, která dokáže ochladit i během největšího vedra. Jediné, co ledový dojem zkazí, jsou scény, ve kterých hrdinové používají plamenomety.

Netflix ulovil Mortal Kombat. Akční hit, který si nechalo HBO utéct, zamířil na stream

Když zamrzne celý svět

Režisér Bong Joon-ho natočil originální sci-fi s názvem Ledová archa (2013), jež se odehrává v době, kdy se Země proměnila v ledovou pustinu. Poslední lidé přežívají ve vlaku, který neustále krouží kolem planety. Za okny se míhají závěje a ledové pláně, zatímco uvnitř se odehrává napínavý boj o moc a přežití. Ledová archa, v originále Snowpiercer, se podobně jako Fargo dočkala rovněž i seriálového zpracování. Kvalitám filmu se však podle fandů též nepřiblížilo.

Karlovy Vary slaví 80 let festivalu. Dorazí herečka nominovaná na Oscara i Dustin Hoffman

Souboj člověka s mrazem

Leonardo DiCaprio za tenhle film konečně dostal Oscara. Po tom všem, co si v něm jeho postava lovce Hugha Glasse protrpěla, by si zasloužil minimálně dva. Sníh, led, mráz, koupačka v zamrzlé řece, medvěd, další sníh, však to znáte... Revenant (2015) není zrovna pohodové letní oddechové koukání, ale pokud hledáte film, který vás během vlny veder psychicky přenese někam hluboko do zimní divočiny, lepší volbu budete hledat těžko.

Ledové království pro celou rodinu

Ano, je to trochu prvoplánové. Ale funguje to. Ledové paláce, sněhové bouře a království, kde by si dnešní Evropan s radostí pronajal garsonku. Ať už máte doma děti, nebo si jen potřebujete odpočinout od reality, animák Ledové království (2013) pořád funguje překvapivě dobře. Navíc je to asi jediný film na seznamu, u kterého nehrozí, že po něm budete mít noční můry. I když, ten sněžný obr je trochu strašidelný...

Záběr z filmu Ledové království II

Lyže a ořechy v akci

Když už hledat filmovou klimatizaci po česku, rodinný evergreen v podobě snímku Krakonoš a lyžníci (1980) je jistota. Navíc jde o příjemnou nostalgii pro několik generací diváků. Podobně spolehlivě zafungují i S tebou mě baví svět (1983) či Tři oříšky pro Popelku (1973). Tento pohádkový snímek si ale lidé obvykle spojují s vánočními svátky. Pustit si jej tedy v horkém létě tak trochu zavání rebelií. A to je vždycky fajn. Nemyslíte?

Krakonoš a lyžníci je československá rodinná komedie. Děj se odehrává v Krkonoších na počátku dvacátého století.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Zažijte 30 krizových situací očima záchranáře. Kniha Už letím přináší příběhy i návody

Marek Dvořák a Martin Moravec se nad další společnou knihou sešli po třech...

Na pultech obchodů se objevila nová kniha publicisty Martina Moravce a lékaře Marka Dvořáka, který pracuje jak na letecké záchranné službě v Hradci Králové, tak na urgentním příjmu Fakultní nemocnice...

25. června 2026

Část metra B stála dvě hodiny, souprava narazila do spadlého kabelu

Linka metra B je obousměrně přerušena v úseku Smíchovské nádraží - Florenc....

Závada zastavila ve čtvrtek ráno provoz metra B v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech. Dopravce původně informoval o srážce metra s člověkem ve stanici Anděl, mluvčí pražského...

25. června 2026  6:12,  aktualizováno  7:35

Opravené náměstí Jiřího z Poděbrad jako výheň, lidé kritizují nedostatek stínu

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou...

Červnová vedra odhalila slabinu nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech. Prostranství se totiž v horku mění v nepříjemnou výheň, kde je jen málo stínu. Plocha před...

25. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Dovolená nemusí být jen o koupání. Středočeské léto láká na desítky kulturních akcí

Do Kutné Hory se chystají i akrobaté z Cirkusu La Putyka.

Opera pod širým nebem, divadlo v zámeckých parcích, letní kina i vzpomínání na Karla Gotta. Středočeské kulturní léto 2026 přinese desítky akcí, které spojí výlety za památkami s nevšedními...

25. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

25. června 2026

Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá studii pro celé povodí Opavice

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Krnovští zastupitelé schválili vznik odborné studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek různých opatření zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit...

25. června 2026  6:22

Žádný kratom ani HHC u škol a hřišť. Přerov schválil novou vyhlášku

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...

V Přerově vyhláškou zakázali psychoaktivní látky v místech, kde se vyskytují děti a mladiství. Platit začne od července. Cílem rázného kroku města je vytvořit bezpečnější prostředí pro nezletilé. Na...

25. června 2026  6:02

Metro do Horních Počernic? Starosta Jiří Zajac popisuje vizi budoucnosti i další plány Prahy 14

Na sochu s názvem Kameník se dívá starosta Prahy14 Jiří Zajac z okna úřadu.

Jiří Zajac (ODS), starosta městské části Praha 14, úřaduje v obýváku, asistentky má v předsíni. Sídlo radnice se totiž nachází v paneláku, byť rekonstruovaném. „Uměl bych si představit něco...

25. června 2026

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku projde obnovou

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce...

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce brzy prokoukne. Státní podnik Lesy ČR zahájil jeho obnovu, aby nadále zůstal přírodním zdrojem vody a významným biotopem...

25. června 2026  5:59

Litoměřickou Galerii na zdi ozdobil komiks

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého...

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého autora Davida Šárika.

25. června 2026  5:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

K jezeru Barbora jezdí z Teplic nová autobusová linka

Oldřichov u Duchcova

Mezi centrem Teplic a nedalekým jezerem Barbora začala jezdit nová autobusová linka s číslem 112.

25. června 2026  5:59

Ústecká radnice hledá nejkrásnější balkon ve městě

Fuchsie

Město Ústí nad Labem vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejkrásnější balkonovou výzdobu. Jejím smyslem je ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a květinami.

25. června 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.