8000 kilometrů na kole až na Kavkaz. Čečenští policisté mě zvali na jídlo, říká cestovatel

David Halatka
David Halatka
  9:00
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Jan Kovář se svým těžce zkoušeným bicyklem

Jan Kovář se svým těžce zkoušeným bicyklem | foto: Archiv Jana Kováře

Přespání u Dunaje, Srbsko
Ulička v Dagestánu
Zpět přes Gruzii
V Elistě s buddhistickým mnichem
10 fotografií
Cyklista Jan Kovář v létě vyrazil na osmitisícovou trasu napříč devíti zeměmi až po Kavkaz – tam a zpět. „V Čečensku mě hřála lidská pohostinnost, mockrát mě na jídlo pozvali i tamní policisté,“ říká čerstvý padesátník z Pardubic, který toužil po maličkosti: vidět svět z jiné perspektivy než z okna auta nebo letadla.

Zážitky Jana Kováře z Ruské federace a jeho kavkazských republik budou těžištěm rozhovoru, který poskytl deníku Metro.

Nejprve nám přibližte stručný itinerář první poloviny vašeho tripu. Kde jste poprvé šlápl do pedálů?
Moje cesta začala na Slovensku u Dunaje, posléze jsem zamířil směrem na Budapešť a Segedín. Zpočátku to byla rovina, ale věděl jsem, co mě čeká dál. Projel jsem balkánské pohoří Rodopy, překonal Malou Asii a dostal se až na Kavkaz a do hloubi Ruska.

Stanování v Gruzii

Do Ruska se cestovatelé příliš nevydávají. Jak složité bylo získat vízum a s jakými pocity jste překračoval hranice země, která je válečným agresorem?
Kvůli vyřizování ruského víza jsem musel dokonce část cesty v Turecku popojet autobusem, abych vše stihl. Hranice jsem přejížděl po náročném, 140 kilometrů dlouhém stoupání z gruzínského Tbilisi. Těsně před čárou mě čekal dlouhý, neosvětlený tunel, kde jsem musel čekat, až se pohne kolona aut. Na samotné hranici mě pak celníci zdrželi tři hodiny. Vzali mi telefon a kompletně ho prověřovali. Člověk má v takovou chvíli smíšené pocity, ale musím sportovně uznat, že vše probíhalo v naprosté slušnosti a bez jakýchkoli problémů.

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Záhy jste pronikl do ruského Dagestánu a Čečenska, tedy skutečné divočiny. Vaše zážitky?
Čečensko a Dagestán mě neskutečně překvapily. Čekal jsem leccos, ale silnice jsou tam naprosto čisté a krásně udržované. Vizuální stopy starých válek tam už v běžném životě nevidíte. Kdekoli jsem zastavil, nabízeli mi jídlo, pití a pomoc. To samé vlastně platilo o celém Rusku, lidé se hned zvědavě ptali, odkud a kam jedu. Ale je pravda, že na muslimském Kavkazu platí jiná pravidla. Musel jsem mít dlouhé kalhoty stažené bezpečně pod kolena. Když je venku přes čtyřicet stupňů a na slunci více než padesát, je to v tom sedle očistec. Ale respekt k místní kultuře je základ, bez toho na takovou cestu nemůžete vyrazit. Odměnou mi bylo i to, že spaní ve stanu kousek od silnice přímo ve stepi bylo naprosto bezpečné a bezproblémové. To o něco dále, v ruských stepích, mě potkaly i nepříjemnosti.

Ulička v Dagestánu

Co se přihodilo?
Stalo se to 200 kilometrů za Vladikavkazem. Vjel jsem do oblasti, kde byl vstup zakázán, jenže nikde nebylo vůbec nic napsané, žádná cedule. Najednou mě stopla policie a zadržela mě. Jednali se mnou ale korektně. Dostal jsem malou pokutu, musel město a danou oblast okamžitě opustit a bylo hotovo.

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Projel jste obrovské liduprázdné stepi, kde nebylo živáčka i 100 kilometrů. Jak náročné to bylo na psychiku a na plánování zásob, když k tomu připočteme teploty přes 40 stupňů a neustálé hrozby defektů?
Když jedete obrovskou rovinou, fouká ostrý protivítr a kolem vás je 100 kilometrů pustina, testuje to vaši psychiku na maximum. Takhle to vypadalo třeba kolem kalmyckého města Elista, což je fascinující asijská oblast plná buddhistů. Nakupování potravin bylo ve městech bez problému, měli všechno. Klíčové ale bylo myslet dopředu a udělat si obří zásoby vody a jídla na úseky, kde desítky kilometrů nepotkáte ani živáčka. K tomu ty defekty – v těchto stepních oblastech roste takové malé, zákeřné trní. Bylo všude.

V Elistě s buddhistickým mnichem

Na trase vás potkalo zhruba 40 defektů, měnil jste tři pláště. Který technický nebo fyzický moment byl pro vás za celých osm tisíc kilometrů nejkritičtější?
Těch 40 defektů a neustálé lepení člověku samozřejmě berou psychické síly. Nejhorší technický problém mě ale potkal těsně před bulharskými hranicemi, když mi praskl celý ráfek kola. To byla chvíle, kdy se vám sevře žaludek. Naštěstí se mi podařilo dostat do servisu, kde mi dali úplně nový, a mohl jsem pokračovat. Fyzicky nejnáročnější byl návrat přes Turecko. Čekalo tam na mě obrovské překvapení v podobě dvou masivních a strmých pohoří. Následovalo asi 40 tunelů za sebou podél jednoho krásného říčního údolí. Byly sice moderní a osvětlené, ale za celou dobu jsem v nich nepotkal jediného dalšího cyklistu. Tam si člověk sahá na dno.

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Když srovnáte moderní turecké tunely, divoký Kavkaz a skalnatý Balkán – s jakým největším poznáním jste se vrátil zpět domů?
Gruzie cestou nazpět byla divoká, plná toulavých psů – naštěstí byli většinou neškodní. V Turecku mě nadchla pohostinnost, i když před Istanbulem jsem kvůli brutálnímu provozu musel zase sednout na autobus. V Srbsku mě dostal úžasný, dnes už neobydlený klášter Gornjak vytesaný přímo ve skalách. Když jsem pak přejel Maďarsko, kde mě na hranicích zdrželi jen pár minut, a dorazil na Slovensko, uvědomil jsem si jednu věc: svět je sice plný hranic, přísných pravidel, psů a prasklých ráfků, ale všude na světě žijí dobří lidé, kteří vám pomůžou, když jste v nouzi. Domů jsem se vrátil s vědomím, že lidskost hranice nemá. A taky s tím, že na vlak domů už jsem sedal s velkou úlevou.

Přespání u Dunaje, Srbsko
Ulička v Dagestánu
Zpět přes Gruzii
V Elistě s buddhistickým mnichem
Stanování v Gruzii
10 fotografií
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