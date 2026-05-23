9. den na MS v hokeji 2026: Česko čeká derby se Slovenskem, v plánu je i severský souboj

Lukáš Karbulka
Sport   10:13
Sobota 23. května nabídne na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší pozornost českých fanoušků bude směřovat k derby se Slovenskem. Přinášíme kompletní program dne, časy zápasů i podrobnější pohled na jednotlivé duely.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – sobota 23. května

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v sobotu 23. května devátým hracím dnem základních skupin. Fanoušci se mohou těšit na tradiční derby Česka se Slovenskem, důležitý duel USA s Lotyšskem i večerní vystoupení Švédska. Blížící se konec skupinové fáze navíc znamená, že každý bod může výrazně zamíchat postupovou matematikou.

Skupina A – Curych

  • 12:20 | USA vs. Lotyšsko

Američané budou chtít potvrdit roli favorita a upevnit si pozici mezi nejlepšími týmy skupiny. Lotyši však tradičně patří mezi velmi nepříjemné soupeře, kteří dokážou překvapit. Pro oba týmy půjde o důležitý duel směrem k čtvrtfinále.

  • 16:20 | Švýcarsko vs. Maďarsko

Domácí Švýcaři nastoupí před vlastními fanoušky proti Maďarsku jako jasný favorit. Švýcarsko zatím na turnaji potvrzuje vysoké ambice a chce pokračovat v boji o první místo ve skupině.

  • 20:20 | Německo vs. Rakousko

Večerní duel nabídne zajímavý souboj dvou sousedních zemí. Němci budou usilovat o další důležité body v boji o postup mezi nejlepší osmičku. Rakousko ale v posledních letech ukazuje výrazné zlepšení a proti favoritům dokáže být velmi nebezpečné.

Skupina B – Fribourg

  • 12:20 | Dánsko vs. Slovinsko

Dánové budou chtít proti Slovinsku potvrdit papírové předpoklady a udržet kontakt s postupovými příčkami. Slovinci naopak potřebují body především v boji o udržení mezi elitou. Očekává se vyrovnaný a velmi bojovný zápas.

Hlavní tahák sobotního programu. Tradiční federální derby mezi Slovenskem a Českem pravidelně patří k nejsledovanějším zápasům základní části mistrovství světa. Čeští hokejisté budou chtít navázat na dosavadní výkony a přiblížit se postupu do čtvrtfinále, Slováci zase potřebují body do tabulky a budou spoléhat na podporu početných fanoušků ve Fribourgu.

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Porazí čeští hokejisté Slovensko?

  • 20:20 | Švédsko vs. Norsko

Švédové vstoupí do zápasu jako jasný favorit a budou chtít potvrdit svou sílu proti severskému rivalovi. Norsko se však tradičně prezentuje bruslivým a důrazným hokejem, který může favorita potrápit zejména v osobních soubojích.

Kde sledovat dnešní zápasy?

Vybrané zápasy vysílá stanice ČT sport, další utkání budou dostupná také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.20 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.20 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.20 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.20 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.20 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.20 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.20 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20 – 2:6
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.20 – 4:0
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.20
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.20
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.20
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.20
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.20
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.20
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.20 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.20 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.20 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.20 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.20 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.20 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.20 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.20 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.20 – 6:0
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.20 – 3:1
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.20 – 0:3
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.20
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.20
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.20
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.20
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.20
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.20
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

