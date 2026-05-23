Program MS v hokeji 2026 – sobota 23. května
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v sobotu 23. května devátým hracím dnem základních skupin. Fanoušci se mohli těšit na tradiční derby Česka se Slovenskem i večerní vystoupení Švédska v severském derby. Blížící se konec skupinové fáze navíc znamená, že každý bod může výrazně zamíchat postupovou matematikou.
Skupina A – Curych
- 12:20 | USA vs. Lotyšsko (2:4)
Hokejisté Lotyšska porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku 4:2 obhájce titulu USA a druhou výhrou na turnaji oživili šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curyšské skupiny A vystřídali svěřenci trenéra Harijse Vitolinše právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně.
Lotyši porazili na světovém šampionátu Spojené státy v normální hrací době po 12 letech. Hrdinou zápasu byl jejich gólman Kristers Gudlevskis, jenž zlikvidoval 45 střel. Tři body za dva góly do prázdné branky a přihrávku zaznamenal Sandis Vilmanis.
- 16:20 | Švýcarsko vs. Maďarsko (9:0)
Hokejisté Švýcarska na domácím mistrovství světa deklasovali po suverénním výkonu 9:0 Maďarsko a šestou výhrou si udrželi stoprocentní úspěšnost v curyšské skupině A. Hattrickem během necelých pěti minut rozdělených první přestávkou se blýskl obránce Roman Josi. Brankáři Leonardovi Genonimu stačilo ke 14. čistému kontu na šampionátech deset zákroků.
- 20:20 | Německo vs. Rakousko
Večerní duel nabídne zajímavý souboj dvou sousedních zemí. Němci budou usilovat o další důležité body v boji o postup mezi nejlepší osmičku. Rakousko ale v posledních letech ukazuje výrazné zlepšení a proti favoritům dokáže být velmi nebezpečné.
Skupina B – Fribourg
- 12:20 | Dánsko vs. Slovinsko (4:0)
Hokejisté Dánska porazili na mistrovství světa Slovinsko 4:0. V pátém utkání skupiny B ve Fribourgu si čtvrtý tým loňského šampionátu připsal první body.
Vítězný gól vstřelil v čase 34:11 v přesilovce Joachim Blichfeld. Dvakrát skóroval Patrick Russell, jenž si navíc připsal asistenci. Čtyřmi body za gól a tři nahrávky se zaskvěl Mikkel Aagaard, na tři branky přihrál Nick OIesen. Čisté konto uhájil Mads Soegaard, potřeboval na něj 13 zákroků.
- 16:20 | Slovensko vs. Česko (2:3)
Hlavním tahákem sobotního programu bylo tradiční federální derby mezi Slovenskem a Českem pravidelně patří k nejsledovanějším zápasům základní části mistrovství světa. A ani v tomto případě nebyl tento duel jiný. Čeští hokejisté nakonec byli v koncovce šťastnější. V pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Fribourgu udolali Slovensko 3:2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2:2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20 – 3:1
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20 – 2:3
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
- 20:20 | Švédsko vs. Norsko
Švédové vstoupí do zápasu jako jasný favorit a budou chtít potvrdit svou sílu proti severskému rivalovi. Norsko se však tradičně prezentuje bruslivým a důrazným hokejem, který může favorita potrápit zejména v osobních soubojích.
Kde sledovat dnešní zápasy?
Vybrané zápasy vysílá stanice ČT sport, další utkání budou dostupná také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.20 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.20 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.20 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.20 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.20 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.20 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.20 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.20 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.20 – 9:0
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.20 – 2:6
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.20 – 4:0
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 2:4
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.20 – 9:0
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.20
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.20
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.20
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.20
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.20
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.20
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.20 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.20 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.20 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.20 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.20 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20 – 3:1
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.20 – 6:0
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.20 – 3:1
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.20 – 0:3
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 4:0
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20 – 2:3
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.20
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.20
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.20
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
