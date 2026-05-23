9. den na MS v hokeji 2026: Česko zvládlo derby Slovenskem, v plánu je i severský souboj

Lukáš Karbulka
Sport   19:21
Sobota 23. května nabídne na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší pozornost českých fanoušků poutalo derby se Slovenskem. Přinášíme kompletní program dne, časy zápasů i podrobnější pohled na jednotlivé duely.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – sobota 23. května

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v sobotu 23. května devátým hracím dnem základních skupin. Fanoušci se mohli těšit na tradiční derby Česka se Slovenskem i večerní vystoupení Švédska v severském derby. Blížící se konec skupinové fáze navíc znamená, že každý bod může výrazně zamíchat postupovou matematikou.

Skupina A – Curych

  • 12:20 | USA vs. Lotyšsko (2:4)

Hokejisté Lotyšska porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku 4:2 obhájce titulu USA a druhou výhrou na turnaji oživili šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curyšské skupiny A vystřídali svěřenci trenéra Harijse Vitolinše právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně.

Lotyši porazili na světovém šampionátu Spojené státy v normální hrací době po 12 letech. Hrdinou zápasu byl jejich gólman Kristers Gudlevskis, jenž zlikvidoval 45 střel. Tři body za dva góly do prázdné branky a přihrávku zaznamenal Sandis Vilmanis.

  • 16:20 | Švýcarsko vs. Maďarsko (9:0)

Hokejisté Švýcarska na domácím mistrovství světa deklasovali po suverénním výkonu 9:0 Maďarsko a šestou výhrou si udrželi stoprocentní úspěšnost v curyšské skupině A. Hattrickem během necelých pěti minut rozdělených první přestávkou se blýskl obránce Roman Josi. Brankáři Leonardovi Genonimu stačilo ke 14. čistému kontu na šampionátech deset zákroků.

  • 20:20 | Německo vs. Rakousko

Večerní duel nabídne zajímavý souboj dvou sousedních zemí. Němci budou usilovat o další důležité body v boji o postup mezi nejlepší osmičku. Rakousko ale v posledních letech ukazuje výrazné zlepšení a proti favoritům dokáže být velmi nebezpečné.

Skupina B – Fribourg

  • 12:20 | Dánsko vs. Slovinsko (4:0)

Hokejisté Dánska porazili na mistrovství světa Slovinsko 4:0. V pátém utkání skupiny B ve Fribourgu si čtvrtý tým loňského šampionátu připsal první body.

Vítězný gól vstřelil v čase 34:11 v přesilovce Joachim Blichfeld. Dvakrát skóroval Patrick Russell, jenž si navíc připsal asistenci. Čtyřmi body za gól a tři nahrávky se zaskvěl Mikkel Aagaard, na tři branky přihrál Nick OIesen. Čisté konto uhájil Mads Soegaard, potřeboval na něj 13 zákroků.

Hlavním tahákem sobotního programu bylo tradiční federální derby mezi Slovenskem a Českem pravidelně patří k nejsledovanějším zápasům základní části mistrovství světa. A ani v tomto případě nebyl tento duel jiný. Čeští hokejisté nakonec byli v koncovce šťastnější. V pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa ve Fribourgu udolali Slovensko 3:2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2:2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

  • 20:20 | Švédsko vs. Norsko

Švédové vstoupí do zápasu jako jasný favorit a budou chtít potvrdit svou sílu proti severskému rivalovi. Norsko se však tradičně prezentuje bruslivým a důrazným hokejem, který může favorita potrápit zejména v osobních soubojích.

Kde sledovat dnešní zápasy?

Vybrané zápasy vysílá stanice ČT sport, další utkání budou dostupná také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.20 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.20 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.20 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.20 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.20 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.20 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.20 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20 – 2:6
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.20 – 4:0
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.20 – 2:4
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20 – 9:0
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.20
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.20
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.20
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.20
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.20
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.20 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.20 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.20 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.20 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.20 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.20 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.20 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.20 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.20 – 6:0
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.20 – 3:1
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.20 – 0:3
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.20 – 4:0
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.20
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.20
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.20
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.20
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.20
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.20
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

