Eva Adamczyková se vrací na scénu. V pátek získala v snowboardcrossu olympijské stříbro a radost by ráda divákům udělala i dnes. Češi budou mít v nedělním týmovém závodě (od 13:45) ve snowboardcrossu navíc poprvé ve hře hned dva výběry. „Evku“ doplní Kryštof Choura. Druhý tým tvoří Karolína Hrůšová a Radek Houser.
Curling, slalom i biatlon
Nedělní program toho nabízí ale mnohem víc! Do obřího slalomu nastoupí ženy. Závod startuje už v deset dopoledne. Fanoušky čeká také dvojitá porce biatlonu – stíhací závod pojedou muži i ženy.
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Konečně vyhrát by chtěl český mužský curlingový tým. Ten včera podlehl favorizované Velké Británii 4:7. Pro Čechy šlo už o čtvrtou prohru na turnaji. Dnes je čeká od 19:05 domácí Itálie, která je zatím na olympijském turnaji jediným přemožitelem právě Velké Británie.
Švýcarům bude chybět Fiala
Asi nejvíc jsou ale dnes fanoušci zvědaví na hokej. Češi budou hrát na olympijském turnaji v Miláně svůj závěrečný zápas ve skupině A. V souboji o druhé místo vyzvou Švýcarsko. To v pátek přišlo o jednu ze svých hvězd. Kvůli zranění ze zápasu s Kanadou odstoupil útočník Kevin Fiala. Úvodní buly důležitého zápasu je na programu ve 12:10.
Kompletní český program i harmonogram najdete níže.
Program 9. dne ZOH – neděle 15. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 6. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen - 1. kolo (Labaštová, Negri)
|10:00-12:50
|Boby
|Monobob ženy - 1. a 2. jízda
|10:30-12:05
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - dvojité boule
|11:00-12:30
|Snowboarding
|Kvalifikace smíšených týmů - snowboardcross
|11:15-12:00
|Biatlon
|Muži - stíhací závod na 12,5km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
|12:00-14:00
|Běh na lyžích
|Štafeta mužů 4x7,5km
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: Švýcarsko – Česko
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen - 2. kolo (?)
|13:30-14:50
|Snowboarding
|Finále smíšených týmů - Adamczyková/Choura, Hrůšová/Housek
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 6. kolo
|14:45-16:00
|Biatlon
|Ženy - stíhací závod na 10km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Muži - týmová stíhačka, kvalifikace
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - 500m: Zdráhalová?
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - skupina: Kanada – Francie
|18:00-20:00
|Skeleton
|Smíšené týmy
|18:45-21:05
|Skoky na lyžích
|Ženy - velký můstek jednotlivci (Jenčová, Indráčková, Ulrichová)
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 7. kolo: Itálie – Česko
|19:10-21:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: Dánsko – Lotyšsko
|19:30-21:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - big air
|19:45-22:25
|Krasobruslení
|Krátký program dvojic
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: USA – Německo
