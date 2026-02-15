9. den ZOH 2026: Adamczyková znovu v akci. Neděle nabídne snowboardcross i hokejový nervák

Program 9. dne zimních olympijských her nabídne řadu českých nadějí. Eva Adamczyková se představí v týmovém snowboardcrossu, na start půjdou biatlonisté i curleři a hokejisty čeká rozhodující duel základní skupiny proti Švýcarsku. Kdy zapnout TV?
Eva Adamczyková se vrací na scénu. V pátek získala v snowboardcrossu olympijské stříbro a radost by ráda divákům udělala i dnes. Češi budou mít v nedělním týmovém závodě (od 13:45) ve snowboardcrossu navíc poprvé ve hře hned dva výběry. „Evku“ doplní Kryštof Choura. Druhý tým tvoří Karolína Hrůšová a Radek Houser.

Curling, slalom i biatlon

Nedělní program toho nabízí ale mnohem víc! Do obřího slalomu nastoupí ženy. Závod startuje už v deset dopoledne. Fanoušky čeká také dvojitá porce biatlonu – stíhací závod pojedou muži i ženy.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Konečně vyhrát by chtěl český mužský curlingový tým. Ten včera podlehl favorizované Velké Británii 4:7. Pro Čechy šlo už o čtvrtou prohru na turnaji. Dnes je čeká od 19:05 domácí Itálie, která je zatím na olympijském turnaji jediným přemožitelem právě Velké Británie.

Švýcarům bude chybět Fiala

Asi nejvíc jsou ale dnes fanoušci zvědaví na hokej. Češi budou hrát na olympijském turnaji v Miláně svůj závěrečný zápas ve skupině A. V souboji o druhé místo vyzvou Švýcarsko. To v pátek přišlo o jednu ze svých hvězd. Kvůli zranění ze zápasu s Kanadou odstoupil útočník Kevin Fiala. Úvodní buly důležitého zápasu je na programu ve 12:10.

Kompletní český program i harmonogram najdete níže.

Program 9. dne ZOH – neděle 15. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 6. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom žen - 1. kolo (Labaštová, Negri)
10:00-12:50BobyMonobob ženy - 1. a 2. jízda
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - dvojité boule
11:00-12:30SnowboardingKvalifikace smíšených týmů - snowboardcross
11:15-12:00BiatlonMuži - stíhací závod na 12,5km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta mužů 4x7,5km
12:10-14:40Lední hokejMuži - skupina: Švýcarsko – Česko
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom žen - 2. kolo (?)
13:30-14:50SnowboardingFinále smíšených týmů - Adamczyková/Choura, Hrůšová/Housek
14:05-17:05CurlingŽeny - 6. kolo
14:45-16:00BiatlonŽeny - stíhací závod na 10km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - týmová stíhačka, kvalifikace
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - 500m: Zdráhalová?
16:40-19:10Lední hokejMuži - skupina: Kanada – Francie
18:00-20:00SkeletonSmíšené týmy
18:45-21:05Skoky na lyžíchŽeny - velký můstek jednotlivci (Jenčová, Indráčková, Ulrichová)
19:05-22:05CurlingMuži - 7. kolo: Itálie – Česko
19:10-21:40Lední hokejMuži - skupina: Dánsko – Lotyšsko
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - big air
19:45-22:25KrasobrusleníKrátký program dvojic
21:10-23:40Lední hokejMuži - skupina: USA – Německo

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

