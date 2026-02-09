Český mužský curlingový tým se na ZOH 2026 kvalifikoval přímo, ziskem dostatečného počtu bodů ze světových šampionátů v letech 2024 a 2025. V mixu bojuje český pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, který překvapivě vyhrál kvalifikační turnaj v Kanadě. Češky se na hry neprobojovaly.
Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|4. 2. 19:05
|Kanada vs. Česko
|10:5
|5. 2. 10:05
|Švédsko vs. Česko
|7:4
|5. 2. 19:05
|Česko vs. Velká Británie
|7:8
|6. 2. 14:35
|Česko vs. USA
|1:8
|7. 2. 14:35
|Česko vs. Korea
|9:4
|7. 2. 19:05
|Česko vs. Švýcarsko
|3:10
|8. 2. 10:05
|Norsko vs. Česko
|3:6
|8. 2. 14:35
|Itálie vs. Česko
|8:2
|9. 2. 10:05
|Česko vs. Estonsko
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách proběhne od 11. do 21. února 2026. Turnaj v mixu začíná už zítra.
Program českých zápasů v curlingu (muži):
|Datum
|Čas
|Zápas
|11. 2. 2026
|19:05
|USA vs. Česko
|13. 2. 2026
|09:05
|Švýcarsko vs. Česko
|13. 2. 2026
|19:05
|Česko vs. Norsko
|14. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Velká Británie
|15. 2. 2026
|19:05
|Itálie vs. Česko
|16. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Kanada
|18. 2. 2026
|14:05
|Čína vs. Česko
|19. 2. 2026
|09:05
|Švédsko vs. Česko
Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:
- Skip: Lukáš Klíma
- Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
- Druhý kámen: Martin Jurík
- Lead: Lukáš Klípa
- Náhradník: Radek Boháč
Manželé Paulovi
Velkou reklamu curlingu udělali v Česku manželé Paulovi, kteří závodili na olympiádě v Pekingu v roce 2022. Zuzana a Tomáš Paulovi byli totiž první čeští curleři na hrách.
|
Jak se hraje curling? Máme stručný přehled pravidel zimního sportu gentlemanů
Amaterští sportovci si museli dokonce vzít kvůli olympiádě volno v práci. Rozhodně se ale neztratili. V turnaji smíšených dvojic skončili šestí. Díky jejich úspěchu se v Česku zvedl zájem o curling.
Jak se hraje curling:
Týmy
Průběh hry
Bodování
Olympijský formát
Důležité taktické pojmy
Kde sledovat curling
České curlingové zápasy se bude vysílat v televizi na Čt Sport, případně Čt Sport plus.