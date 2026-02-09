Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.
Pondělí 9. února
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová bude závodit na kilometrové trati. Na středním můstku se do akce vydá skokan na lyžích Roman Koudelka a na své si přijdou i příznivci krasobruslení. Dva české páry čekají rytmické tance. Lyžaři Jan Zabystřan a Marek Müller se pustí do týmové kombinace.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 13. kolo Česko - Estonsko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|týmová kombinace muži (sjezd)
|Jan Zabystřan
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|týmová kombinace muži (slalom)
|Marek Müller
|17:30
|Rychlobruslení ⛸
|1000 m ženy FINÁLE
|Nikola Zdráhalová
|19:00
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:20
|Krasobruslení⛸️
|tance na ledě rytmické tance
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
|20:12
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka
|21:10
|Hokej ženy 🏒
|skupina A: Kanada - Česko
|Český tým žen
Úterý 10. února
Běžce na lyžích čekají sprinty, akrobatický lyžař Matyáš Kroupa se pokusí prorazit v jízdě v boulích a českých vrcholem bude vytrvalostní závod biatlonistů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:15
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy kvalifikace
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|09:55
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži kvalifikace
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy sjezd
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízda
|Matyáš Kroupa
|13:30
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLE
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|13:25
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy FINÁLE
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|13:30
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži FINÁLE
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy slalom
Středa 11. února
Jana Zabystřana čeká Super obří slalom, ve kterém v prosinci šokoval triumfem na SP v italské Val Gardeně. V biatlonu se ve vytrvalostním závodě předvedou ženy, na programu je také severská kombinace a začíná mužský turnaj v curlingu.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G muži FINÁLE
|Jan Zabystřan
|13:45
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km běžecká část FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLE
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|19:05
|Curling muži🥌
|týmy 1. kolo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
Čtvrtek 12. února
Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková pojede závod na 5000 metrů a poprvé budou v akci čeští hokejisté. A hned proti největšímu favoritovi turnaje Kanadě. A jak si povede na lyžích Ester Ledecká v superobřím slalomu?
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 1. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 2. jízda
|Matyáš Kroupa
|10:55
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži 2. rozřazovací kolo
|Radek Houser, Kryštof Choura
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G ženy FINÁLE
|Ester Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová
|13:00
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně ženy FINÁLE
|Barbora Havlíčková, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
|13:30
|Snowboarding🏂
|snowboardcross muži FINÁLE
|Radek Houser, Kryštof Choura
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|5000 m ženy FINÁLE
|Martina Sáblíková
|16:40
|Hokej muži🏒
|skupina A: Česko - Kanada
|Český tým mužů
Pátek 13. února
Do boje jde Eva Adamczyková ve snowboardcrossu, hokejisté vyzvou Francii, rychlobruslař Metoděj Jílek se ukáže v závodě na deset kilometrů, v jízdě na skeletonu se můžete těšit na Annu Fernstädtovou. Biatlonisty uvidíme ve sprintu na 10 kilometrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|10:55
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně muži FINÁLE
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|13:30
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy FINÁLE
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|14:00
|Biatlon🎯
|Sprint 10 km muži FINÁLE
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|16:00
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 1. jízda
|Anna Fernstädtová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|10 000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek
|16:40
|Hokej🏒
|Skupina A: Francie – Česko
|Český tým mužů
|17:48
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 2. jízda
|Anna Fernstädtová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 4. kolo, Česko – Norsko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
Sobota 14. února
Jan Zabystřan a Marek Müller pojedou obří slalom, pokračuje mužský turnaj v curlingu. Biatlonistky mají na programu sprint a Anna Fernstädtová absolvuje další jízdy ve skeletonu. Roman Koudelka si zaskáče na velkém můstku.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 1. kolo
|Jan Zabystřan, Marek Müller
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Jan Zabystřan, Marek Müller
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká Británie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Sprint ženy 7,5 km - FINÁLE
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|18:00
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 3. jízda
|Anna Fernstädtová
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:44
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLE
|Anna Fernstädtová
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka
Neděle 15. února
Obří slalom pojedou také ženy v čele s Martinou Dubovskou. Čeká nás dvojitá porce biatlonu – do stíhacího závodu vyrazí muži i ženy. Hokejisté se střetnou se Švýcarskem, na velkém můstku si zaskáčou tři české skokanky a curleři vyzvou Itálii.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|11:15
|Biatlon🎯
|Stíhací závod muži
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|12:10
|Hokej🏒
|Skupina C: Švýcarsko - Česko
|Český tým mužů
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
|14:45
|Biatlon🎯
|Stíhací závod ženy
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek ženy 1. kolo
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 7. kolo: Česko – Itálie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek ženy FINÁLE
|Klára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
Pondělí 16. února
Lyžař Marek Müller se pokusí o dobrý výsledek ve slalomu. Snowboardisté mají na programu slopestyle, ve kterém uvidíme Lauru Záveskou a Jakuba Hroneše. Curleři si zahrají proti Kanadě.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 1. kolo
|Marek Müller
|10:30
|Snowboarding🏂
|Slopestyle ženy kval. 1. jízda
|Laura Záveská
|11:35
|Snowboarding🏂
|Slopestyle ženy kval. 2. jízda
|Laura Záveská
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Marek Müller
|14:00
|Snowboarding🏂
|Slopestyle muži kval. 1. jízda
|Jakub Hroneš
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 8. kolo: Česko – Kanada
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|15:05
|Snowboarding🏂
|Slopestyle muži kval. 2. jízda
|Jakub Hroneš
Úterý 17. února
Na programu jsou závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Předvedou se i akrobatičtí skokané Adéla Měrková a Nicholas Novák. Štafetu poběží biatlonisté.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 9. kolo: Česko – Německo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízda
|Adéla Měrková
|11:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízda
|Adéla Měrková
|13:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák
|13:45
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák
|14:30
|Biatlon🎯
|Štafeta mužů
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
Středa 18. února
Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Martina Dubovská se pustí do slalomu, běžci na lyžích zabojují v týmovém sprintu. Ale pozor, štafeta čeká české biatlonistky!
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:45
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint ženy volně kvalifikace
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská
|10:15
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint muži volně kvalifikace
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy muži
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Štafeta žen 4x6km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
Čtvrtek 19. února
Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 12. kolo: Švédsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m muži - FINÁLE
|Metoděj Jílek
Pátek 20. února
Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová pojedou závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|20. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - rozřazovací kolo
|Diana Cholenská, Lucie Krausová
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - FINÁLE
|? Diana Cholenská, Lucie Krausová
|14:15
|Biatlon🎯
|Muži - hromadný start na 15 km
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|20. 2. 16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m ženy -FINÁLE
|Nikola Zdráhalová, Martina Sáblíková
|20. 2. 20:15
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – čtvrtfinále ženy
|Petra Vaňková
|20. 2. 21:56
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A
Sobota 21. února
Předposlední den velkolepého svátku si užije akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|21. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|Daniel Paulus
|21. 2. 12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|?Daniel Paulus
|21. 2. 11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|21. 2. 15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek
Neděle 22. února
Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|22. 2. 10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|Sandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
|20:30
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava
Nový sport na ZOH 2026
Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.
Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.