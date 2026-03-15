Oscar 2026: Hříšníci trhají rekordy, na sošky útočí také Jedna bitva za druhou s DiCapriem

Blíží se 98. ročník cen Academy Awards, které budou slavnostně předány v neděli 15. března v Los Angeles. Nejvíce nominací letos posbíral film Hříšníci, a to hned šestnáct. Mezi hlavní favority patří také drama Jedna bitva za druhou s Leonardo DiCaprio, které získalo třináct nominací. Které další snímky mají největší šanci proměnit nominace ve slavné zlaté sošky?
Nejvíce nominací na Oscara posbíral americký thriller Hříšníci (Sinners). Má hned 16 šancí, což je nový rekord. Favorizované drama Jedna bitva za druhou (One Battle After Another) Leonardem DiCapriem v hlavní roli získalo o tři méně. Celkem na cenu pro nejlepší film za rok 2025 kandiduje deset filmů. Vedle Hříšníků a Jedna bitva za druhou to jsou filmy F1, Frankenstein, Hamnet, Bugonia, Citová hodnota, Tajný agent, Sny o vlacích a Velký Marty.

Oscara za hlavní roli si mezi herečkami odnese jedna z pětice Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudsonová, Renate Reinsve či Emma Stone. O sošku za vedlejší roli se pak utkají Elle Fanningová, Inga Ibsdotterová Lilleaasová, Amy Madiganová, Wunmi Mosaku a Teyana Taylorová.

Mezi herci mají v hlavní roli šanci Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan a Wagner Moura. Ve vedlejší roli pak Benicio del Toro, Sean Penn, Jacob Elordi, Delroy Lindo a Stellan Skarsgard.

  • Slavnostní předání cen se uskuteční v Los Angeles 15. března.
  • Moderovat bude již podruhé herec a komik Conan O’Brien.
  • Jak sledovat Oscary 2026 v České republice? Veřejnoprávní Česká televize opět zakoupila práva a nabídne přímý přenos se simultánním překladem i původním zvukem. Start přenosu je v Česku 16. března 2026 v 01:00 na ČT2.

České šance?

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se v kategorii zahraniční film nedostal ani do užšího seznamu. Český krátkometrážní film Hurikán režiséra Jana Sasky byl na prvním předvýběru nominací, takzvaném shortlistu, do finální pětice nominovaných se ale nedostal.

Kdo získal Oscary 2025

Vítězem 97. ročníku Oscarů je Anora s pěti cenami, herecké sošky mají Adrien Brody za film Brutalista a Mikey Madisonová za Anoru, ve vedlejší roli Kieran Culkin za Opravdovou bolest a Zoe Saldaña za Emilii Pérez.

Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, uspěly také Franz, Studna i Raději zešílet v divočině

Oscara za nejlepší zahraniční film získala Brazílie se snímkem Navždy s vámi režiséra Waltera Sallese. Vypráví o snaze manželky levicového poslance Rubense Paivy, který byl unesen za vlády vojenské junty v 70. letech, dozvědět se pravdu o osudu svého muže.

Oscara za nejlepší kreslený film získal lotyšský snímek Kočičí odysea od režiséra Gintse Zilbalodise. V postapokalyptickém snímku bez dialogů se kočka a další zvířata snaží přežít ve světě zdánlivě bez lidské přítomnosti před stoupající hladinou vody.

Výsledky 97. ročníků udílení filmových Oscarů

Nejlepší film: Anora

Režie: Sean Baker (Anora)

Herec v hlavní roli: Adrien Brody (Brutalista)

Herečka v hlavní roli: Mikey Madisonová (Anora)

Herec ve vedlejší roli: Kieran Culkin (Opravdová bolest)

Herečka ve vedlejší roli: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Neanglicky mluvený film: Navždy s vámi (Brazílie)

Nejlepší animovaný film: Kočičí odysea (Lotyšsko)

Kamera: Lol Crawley (Brutalista)

Původní scénář: Sean Baker (Anora)

Scénář podle předlohy: Peter Straughan (Konkláve)

Hudba: Daniel Blumberg (Brutalista)

Nejlepší píseň: El Mal (Emilia Pérez)

Nejlepší efekty: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe a Gerd Nefzer (Duna: Část druhá)

Zvuk: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett a Doug Hemphill (Duna: Část druhá)

Kostýmy: Paul Tazewell (Čarodějka)

Masky: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillonová a Marilyne Scarselli (Substance)

Výprava: Nathan Crowley a Lee Sandales (Čarodějka)

Dokument: Žádná jiná země (Palestina/Norsko)

Krátký dokument: Jediná dívka v orchestru

Krátký animovaný film: Ve stínu cypřiše (Írán)

Krátký hraný film: Nejsem robot (Nizozemsko)

Členy akademie se například automaticky stávají všichni, kteří byli alespoň jednou nominováni na Oscara. Mezi akademiky tak byli nebo jsou i čeští tvůrci, například Franz Planer, Ivan Jandl, Miloš Forman, Jiří Menzel, Jan Pinkava, Miroslav Ondříček, Theodor Pištěk nebo Jan Svěrák.

Mezi držiteli filmového Oscara jsou i čeští tvůrci. Držitelem filmové ceny je režisér Miloš Forman za filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus. V poválečných letech získal cenu za roli v dramatu Poznamenaní Ivan Jandl. Oscara za nejlepší cizojazyčný film převzali i tvůrci snímku Ostře sledované vlaky. V roce 1985 získal Oscara za kostýmy k filmu Amadeus Theodor Pištěk. Režisér Jan Svěrák vyhrál v roce 1989 studentského Oscara za film Ropáci. Cenu za nejlepší cizojazyčný film pak získal za snímek Kolja, nominován byl i za film Obecná škola. Oscara za americký krátký film Geriho hra má Jan Pinkava. V roce 2007 získala ocenění Markéta Irglová společně s Glenem Hansardem za píseň Falling Slowly v irském filmu Once.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

