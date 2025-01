A co kdyby to bylo památnější? Třetí řada seroše od Marvelu je právem tou poslední

Přitom jde o závěr úspěšné série, na který se mnozí fandové skutečně aktivně těšili celý rok. Slibná upoutávka s Winter Soldierem a Red Guardianem, které známe z předchozích marvelovských počinů (hlavně z filmů o Kapitánovi Amerika a Black Widow), klábosících v autě, na brzký návrat oblíbených hrdinů na obrazovky vnadila již začátkem minulého roku. Bohužel je epizoda s názvem Co kdyby... Red Guardian zastavil Winter Soldiera?, z níž krátký spot vycházel, tím jediným, co bych komiksové akce chtivých divákům z aktuální řady Co kdyby…? se stoprocentní jistotou doporučil. Škoda.

Závěrečná řada Co kdyby…? nicméně i tak nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Odvážný projekt, jenž jsme si zamilovali

Pokud byste výše zmíněný animovaný seroš vůbec neznali, bylo by dobré vrátit se zpět do roku 2021. Tehdy Marvel svůj vůbec první z odvážnějších seriálových projektů – animované What If…?, tedy Co kdyby…? představil poprvé. Seriál si komiksové fandy, a koneckonců i barevnými sešity nepolíbené diváky, obratem namazal na chleba. Začínalo se pozvolna, a to poměrně jednoduchou překopávkou příběhu prvního Avengera, v níž Stevea Rogerse nahradila v modro-červeno-bílém kostýmu hrdiny s kovovým frisbeem v rukou britka Peggy Carter.

Red Guardian překazí misi Winter Soldiera, který má zabít Howarda Starka.

Následně seriál, tentokráte již mnohem akčněji a zábavněji, zkoumal záměny dalších hrdinů, a to T’Chally (Black Panther) za Star-Lorda (normálně ze Strážců galaxie). Nebo se tvůrci zaměřovali na zápletky odehrávající se v o něco pokroucenějších světech. Došlo tedy na thrillerový detektivní příběh s Nickem Furym a umírajícími Avengers. Sázelo se i na divácky oblíbenou a i na komiksovém papíře velice vděčnou zombie apokalypsu. Kdo, stejně jako já, nějaké ty Marvel zombíky četl, ten se mnou bude souhlasit, že to tvůrci nezprasili. Naopak.

Legendární Shang-Chi a Kate Bishopová hledají na Divokém západě zloducha Kápi.

Když si divák už už potřeboval trochu vydechnout, došlo na primitivní kratochvíle nezodpovědného Thora, a také na velice temný příběh tragického (nejvyššího) Doctora Strange, jehož epizoda byla tím nejsilnějším, co tvůrci v první sérii nabídli. Tento fakt dokreslilo i dvojdílné finále první řady, v němž se příběhy z různých realit provázaly, a do jisté míry na něm parazitovala i řada druhá.

Peggy Carter je srdcem seriálu.

Podruhé do stejné řeky

Série číslo dva, ač jde ve srovnání s aktuální trojkou o majstrštyk, měla proti jedničce několik much. První řada byla totiž jak se patří epická, akční a především osudová. Musím vypíchnout roli (bez)mocného Pozorovatele, kterého v původní anglickém originále ztvárňuje perfektní Jeffrey Wright. Druhá série není špatná, ale všechno je o malinko horší než minule. Právě na tehdy čerstvě sebeparodickém Pozorovateli, který si chodil pokecat za některými postavami klidně i do vězení či kavárny, to bylo vidět a cítit nejvíc. Příběh Nebuly, která rozšířila řady jednotky Nova Corps, byl příjemná rozjezdová noirovka. Epizody věnované postavám Petera Quilla a Happyho Hogana byly zase spíše nijak neurážející jednohubkami, jejichž existenci jsem si musel připomenout opětovným proklikáním jednotlivých dílů. Do paměti se mi naopak zaryly zábavné epizody Iron Man u velmistra, a také vše s Kapitánkou Carter, která v závěru společně s mohanskou hrdinkou Kahhori čelily již zmíňovanému zlému Doktorovi Strangeovi z první řady.

Storm jako Thor dává celkem smysl.

Třikrát a dost

Seriál What If...? odjakživa vyžadoval důkladnou znalost marvelovského vesmíru a do jisté míry i docenění různých lehce překopaných zvratů, odkazů a hlášek. A to se divákům v případě prvních dvou řad líbilo. V případě té aktuální, třetí, se však obávám, že tomu tak bude jen v málo případech.

Do stejné škatulky bych rovnou hodil první díl s názvem Co kdyby... Hulk bojoval s Robo-Avengers?, druhý, jenž nese název Co kdyby... Agatha hrála v Hollywoodu?, a epizodu Co kdyby... se kačer Howard oženil?. Všechny zmiňované díly jsou podle mého zábavné, některé postavy za alternativních okolností představují velice zdařile, a až na poněkud laxně nahozenou romanci Darcy z filmů o Thorovi a seriálu WandaVision s Kačerem Howardem, kterého současní mladí diváci mohou znát prakticky jen díky jeho cameo roličce ve Strážcích galaxie, vše funguje téměř bezvadně.

Co kdyby... zasáhl Nejvyšší Strange?

Co tu máme dál? Ach ano, již zmiňované Co kdyby... Red Guardian zastavil Winter Soldiera?. Ruský supervoják Red Guardian v této epizodě na začátku překazí misi Winter Soldiera, který chce zabít Howarda Starka. Následně se z nich stanou kámoši, kteří se musejí probojovat z nejedné šlamastiky. No, neberte to. Pak jsou tu ještě temné díly Co kdyby... Zrození zničilo Zemi? a Co kdyby... 1872? Oba jsem, při vší úctě k tvůrcům, prozíval. Riri Wiliams je slabý odvar Iron Mana, Shang-Chimu klobouk sice slušel, předvídatelný příběh už ale ne.

Co kdyby... Happy Hogan zachránil Vánoce?

Nu a pak tu máme dvoudílné emotivní finále, kdy je v sázce nejen osud mnohovesmíru, ale i samotného Pozorovatele, který se ve třetí řadě rozhodl být v zasahování do osudů lidí ještě o něco méně nápadný. Závěr se tedy nese v duchu obřího fightu, v němž dojde na filosofování, emoce a proudění petrobarevné energie vzduchem. Určitě se najdou tací, kterým tohle finále ke štěstí stačí. Já mezi ně, bohužel, nepatřím. Proto si i já pokládám otázku: Co kdyby...?