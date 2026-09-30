Znáte film Pane, vy jste vdova? Miloš Kopecký v něm svému nedbalému asistentovi na klinice vyhrožuje slovy: „Abych z vás neudělal nezaměstnaného!“ V dobách reálného socialismu, kdy měl povinnost pracovat každý a nezaměstnanost byla oficiálně jen na západ od našich hranic, vyvolávala tato věta v kinech zasloužený smích.
Protože lidé věděli, že řada lidí, kteří brali plat, aniž by dělali cokoli užitečného, nebo vůbec něco dělali, bylo v komunistickém hospodářství dost a dost.
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Jenže už je kapitalismus a podobnou větu by nyní mohla místo herců na plátně pronášet umělá inteligence. Už proto, že každý osmý obyvatel Česka otevřeně přiznává, že se novým podmínkám, kdy by mohla AI převzít jeho práci, přizpůsobuje obtížně.
Značná část lidí u nás ale spoléhá, že bouře způsobená umělou inteligencí sice přijde, ale že ji, jako vždy, nějak přečůráme. Většina Čechů a Češek proto přistupuje k technologické transformaci s klidem. 55 procent zaměstnanců a podnikatelů nevěří, že by jejich profesi mohl v budoucnu nahradit stroj nebo umělá inteligence.
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Jejich sebedůvěra se však ne vždy opírá o odpovídající dovednosti. „Sebedůvěra, schopnost adaptace a ochota pustit se do neznámého budou v příštích letech nepochybně velmi důležité. Samy o sobě však nestačí. Rozhodující bude, zda se opírají o skutečné dovednosti a ochotu průběžně je rozvíjet. Propast mezi sebedůvěrou a skutečnou aktivitou může být větším rizikem než samotná proměna trhu práce,“ říká Dita Formánková z Nadace České spořitelny.
Yarda je tu pro vás, Yarda ví všechno?
Mnohé z pozic, které známe, totiž už AI bez problémů nahrazuje. U jednoho z velkých developerů se už při hledání konkrétního bydlení podle požadavků nemusíte proklikávat jednotlivými parametry objektu. Na zadané otázky odpoví téměř vyčerpávajícím způsobem umělý asistent Yarda. Klient už nemusí vědět, ve které sekci webu má informaci hledat ani jaký filtr nastavit.
Yarda zná projekt i jeho aktuální nabídku a se zájemcem komunikuje přirozeným jazykem. Dokáže odpovídat na konkrétní otázky týkající se projektu, lokality i jednotlivých bytů, navazovat na předchozí dotazy a pomoci klientovi zorientovat se ještě předtím, než se rozhodne kontaktovat prodejce.
Pokud už zájemce ví, co hledá, může Yardovi jednoduše říct například: „Hledám 3+kk pro rodinu, chci lodžii, nechci přízemí a mám rozpočet 15 milionů.“ AI se může doptat na další preference, projde aktuální nabídku a doporučí konkrétní byty, které požadavkům odpovídají.
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Pokud chce klient pokračovat, může prostřednictvím Yardy projevit zájem také o osobní schůzku. Jeho požadavek následně převezme prodejní tým, který se s ním spojí a domluví další postup.
S Yardou lze zatím komunikovat jen v písemné formě, jak se ale budou technologie vyvíjet, může za čas s klienty komunikovat i hlasem.
Předčasný optimismus, ale tvrdý náraz do zdi?
Jen malý příklad toho, že sebevědomí je krásný věc, ale třeba považovat digitální dovednosti za odpovídající nebo dokonce vyšší, než vyžaduje současná pozice, není u 80 procent zaměstnanců problém. Právě oni by mohli být zaskočeni, pokud se nezačnou vzdělávat. Vzhledem k rychlosti technologických změn však může být takový optimismus předčasný.
Za nízkými obavami z nástupu technologií může stát také omezená profesní zkušenost s jejich využíváním. Celkem 45 procent zaměstnanců a podnikatelů při práci téměř vůbec nepoužívá počítače, stroje ani umělou inteligenci. Když už se lidé s AI setkávají, častěji jim slouží jako pomocník v každodenních situacích než jako pracovní nástroj. Pravidelné využívání AI v soukromém životě uvádí 75 procent respondentů, v zaměstnání ji pravidelně používá 56 procent z nich.
„Dokud lidé využívají digitální nástroje především k zábavě, nevnímají je jako něco, co by mohlo ohrozit jejich práci. Jakmile je ale mají sami začít používat v profesním životě, jejich jistota klesá. Podle průzkumu si při zavádění nového digitálního nástroje nebo technologie do praxe věří pouze 30 procent Čechů a Češek,“ doplňuje Formánková.
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Yarda je téměř dokonalý
„Digitalizace prodeje nemovitostí se dlouho soustředila především na to, kolik informací dokážeme klientovi zobrazit online. Umělá inteligence tento přístup mění. Klient už nemusí vědět, kde přesně má informaci hledat nebo vyfiltrovat. Jednoduše řekne, co hledá, stejně jako by to řekl našemu prodejci,“ vysvětluje Aleš Svatoň, generální ředitel Cresco Real Estate, která AI asistenta Yardu přivedla na svět.
Právě schopnost vést přirozenou konverzaci odlišuje Yardu od klasických chatbotů založených na předem připravených otázkách a odpovědích. AI pracuje s kontextem rozhovoru, reaguje na konkrétní potřeby klienta a dokáže propojit informace o projektu s aktuální nabídkou bytů.