ADHD, EEG a také terapie. Česká hra Star Focus propojuje léčbu s hraním

Jsou mladí, šikovní a mají nápady, které vás pobaví i poučí. Jmenují se Bell Hat Games a po třech letech vývoje představili terapeutickou ADHD hru Star Focus. Deník Metro se sešel s kreativním šéfem týmu Matějem Hesem, jenž se rozpovídal o spolupráci s psychiatrickou ordinací či o tom, které části hry má nejraději.
Hru si můžete volně stáhnout na platformách Android a iOS. | foto: Metro.cz

ADHD, psychiatrie, terapie, to vše zabalené do interaktivní hry – jak se tenhle „šílený“ nápad zrodil?
Vlastně docela náhodou. Naskytla se nám příležitost zúčastnit se Plzeňského inovačního fondu BIC, kde jsme představili prototyp hry, který jsme dělali pod Západočeskou univerzitou v Plzni pro naše nadšení z EEG technologie. Vytvořili jsme hru Star Focus, ve které tím, že se soustředíte, lovíte hvězdy z moře.

Matěj Hes

Já připomenu, že EEG je diagnostická metoda používaná k záznamu elektrické aktivity mozku pomocí elektrod umístěných na pokožce hlavy.
Uvědomili jsme si, že EEG není jen technologie k zajímavému hraní, nýbrž běžně používaná technologie v terapii. Když jsme byli rozhodnutí jít tímhle směrem, přemýšleli jsme, na koho bychom měli se hrou cílit, a byly to právě děti s ADHD, které mají se soustředěním největší problémy. Zároveň nám také připadají jako nejohroženější dnešní dobou, která bojuje o vaši pozornost a rozmělňuje ji.

Na hře jste pracovali tři roky. Jak se během té doby její koncept proměňoval?
Už od počátku designu a vývoje hry jsme si dali za úkol vytvořit hru, která bude mít terapeutické efekty a využití. Snažíme se celou hru postavit jako rehabilitaci, ke které se děti budou opakovaně vracet. Zároveň musíme vyzdvihnout speciální verzi aplikace pro terapeuty, která je kompatibilní s EEG. Terapeuti tak mohou během toho, co děti hrají hru, sledovat, jak se mění jejich soustředění a relaxace. Může to pak sloužit k ukázání dlouhodobého zlepšení rodičům s hraním hry nebo jen jako nástroj na měření soustředění obecně.

Pětičlenný tým

  • Matěj Hes se věnuje hernímu designu, tedy tomu, jak bude hra fungovat a jak se bude hrát, grafickému zpracování hry, marketingu.
  • Jan Purkart se taktéž věnuje hernímu designu hry, ale především hlavnímu programování hry, byznysu a produkci. Hubert Doubek se věnuje programování a celému audiu hry, muzice i zvukovým efektům. Nikol Oleksiienko tvoří do hry grafiku a veškeré digitální malby. Michaela Kosařová tvoří obsah na sociální média.

Jaký aspekt hry či jakou minihru máte nejraději?
Nejraději mám asi minihru „dýchání do čtverce“, kdy hráč následuje prstem bod a přitom dýchá jako nafukovací rybka. Celá minihra je vlastně adaptované papírové rehabilitační cvičení a jsme moc spokojeni s tím, jak jsme ho dokázali audiovizuálně hezky adaptovat. Zároveň když si při vývoji hry musíte udělat dechové cvičení, máte hned lepší den.

Váš tým je složený čistě z programátorů a designérů. Kde jste však načerpali potřebné povědomí o principu terapií a práci terapeuta?
Terapeuty jsme kontaktovali bez předchozí známosti e-mailem a naše spolupráce se postupně sblížila. Nejcennější pro nás u designu hry bylo, když některá cvičení do hry navrhli i samotní terapeuti z pražské Psychoterapie Vacek. Takhle se ve hře objevila i cvičení jako třeba audio minihra, kde hráč rozpoznává výšku tónu. Zároveň pro nás bylo důležité terapeutům přizpůsobit funkcionalitu EEG čelenky se hrou, aby se jim co nejlépe pracovalo.

Vnitřní neklid

  • ADHD patří mezi vrozené neurovývojové poruchy. Projevuje se již od raného dětství, nejvíce ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % případů symptomy přetrvávají do dospělosti. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, přetrvává impulzivita a porucha pozornosti.

