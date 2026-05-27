Legendy nejsou jen o naleštěných autech a silných motorech. Letošní ročník nabídne i rozsáhlý program pro celou rodinu včetně interaktivní zóny záchranářů, ukázek první pomoci, sanitních vozů nebo simulátorů resuscitace. Na Výstavišti v Praze se od 29. do 31. května propojí svět automobilů, adrenalinu i důležitých dovedností, které mohou zachránit život.
První pomoc živě
Návštěvníci si letos nebudou jen prohlížet auta za miliony korun. Velkou novinkou programu je sekce zaměřená na záchranáře a první pomoc, kterou připravuje Asociace dobrovolných záchranářů ČR. Chybět nebudou simulátory resuscitace, trenažéry zástavy krvácení, ukázky sanitních vozidel ani technika pro vyprošťování lidí z havarovaných aut. Program je navržený tak, aby bavil děti i dospělé a zároveň měl edukativní přesah.
Také pro děti
Právě důraz na rodiny je letos jedním z hlavních témat celé slavnosti. Organizátoři chtějí, aby si den užili nejen automobiloví nadšenci, ale i rodiče s dětmi nebo návštěvníci, kteří si chtějí užít atmosféru festivalu, hudbu a doprovodný program. Legendy tak kombinují svět techniky, zábavy i bezpečnosti na jednom místě.
|
Tváří se jako normální auto, ale jakmile šlápnete na plyn, katapultuje vás dřív, než zašeptáte Audi
O auta nepřijdete!
Samozřejmě nebudou chybět ani hlavní hvězdy akce – supersporty, historické legendy, motorky, offroadové speciály nebo premiéry nových modelů automobilek. Výstaviště zaplní stovky unikátních vozů od ikonických veteránů až po hypersporty značek jako Ferrari, Lamborghini nebo Pagani.
Součástí programu budou také testovací jízdy, offroad polygon, motorsportové ukázky, zóny pro děti nebo food festival. Legendy tak potvrzují, že dávno nejsou jen automobilovou výstavou, ale celodenním zážitkem pro všechny generace.