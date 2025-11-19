Od světelných instalací v zámku přes živé betlémy až po jarmarky – advent v Koruně Vysočiny má mnoho podob. Ať už hledáte inspiraci, odpočinek, nebo zážitky s rodinou, Žďársko a jeho okolí nabízejí v adventním období hned několik míst, kde se na svátky krásně naladíte.
Dotkněte se světla v Zámku Žďár nad Sázavou
V Zámku Žďár se od 27. listopadu až do 4. ledna uskuteční výjimečný program Dotkněte se světla, který propojuje umění, světlo a společný čas. Světelné instalace reagující na pohyb i dotek si můžete sami vyzkoušet, tvarovat nebo se jimi jen nechat okouzlit. Návštěvníci si také vytvoří svůj vlastní videomapping, který si pak promítnou na žďárský zámek. Po loňském úspěchu světelného adventního kalendáře byla výstava rozšířena o tvůrčí dílny, projekce a zážitkové večery.
Instalace najdete v části pod prelaturou, na 3. a 4. nádvoří, v jablečném sadu a v Santiniho konírnách. Otevřeno je každý čtvrtek, pátek a neděli od 16 do 19 hodin, soboty patří Hvězdnému programu s dílnami, ohněm a hudbou. Chybět nebude svařák, čaj ani horký punč.
Živý betlém na náměstí Republiky
Tradiční a každoročně oblíbený živý betlém rozzáří Žďár nad Sázavou 8. prosince od 16 hodin. Studenti Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické spolu s římskokatolickou farností připomenou biblický příběh o narození Ježíše.
V centru města ožije betlémská scéna, zazní zpěv koled a ulicemi se rozšíří atmosféra pospolitosti. Krátké, ale silné představení každoročně připomíná, že Vánoce jsou především o lidech a sdílení.
Zubříkovo vánoční putování v Bystřici nad Pernštejnem
Pokud dáváte přednost zážitkům pod širým nebem, vydejte se na Zubříkovo vánoční putování, které začne 29. listopadu a potrvá až do 10. ledna. Centrum Bystřice a jeho okolí se opět promění v kouzelnou světelnou stezku, kterou provází maskot Zubřík. Letos stezka poprvé nabídne dva okruhy – kratší (1,5 km) a nový tříkilometrový.
Na trase potkáte světelný betlém, anděla na rozcestí, nasvícený traktor u zemědělské školy, soby s kočárem nebo bránu do pohádkové aleje. Trasu si můžete projít kdykoli, letáky budou k dispozici v informačním centru nebo na webu města.
A budete-li mít chuť se ohřát, navštivte například městské muzeum, kde 2. prosince začíná výstava S betlémy kolem světa – sbírka více než sta betlémů ze čtyř kontinentů, která ukazuje, jak různě se dá ztvárnit jeden příběh.
Vánoce v muzeu a trhy v Novém Městě na Moravě
V sobotu 13. prosince ožije Nové Město na Moravě vánoční atmosférou. Na Vratislavově náměstí a v přilehlém parku proběhne tradiční vánoční jarmark spolu s posledním letošním farmářským trhem. Stánky nabídnou regionální potraviny, med, sýry, sušené houby, bylinky, pečivo nebo vánoční ozdoby – jde o ideální místo, kde nakoupíte jedlé dárky a podpoříte místní výrobce.
Jen kousek odtud, v Horáckém muzeu, na vás čeká program Vánoce v muzeu. Od 9 do 16 hodin si můžete prohlédnout výstavu řemesel, ručně vyráběných ozdob a betlémů a zapojit se do tvořivých dílen pro děti i dospělé. Adventní náladu doplní hudba, vůně vosku a perníčků – a hlavně pocit, že Vánoce mohou být stále poctivé a upřímné. Vánoce v Horáckém muzeu nabídnou i tematickou vánoční výstavu hraček – k vidění bude od 2. prosince do 8. února 2026.
Horácké Vánoce zažijete v Regionálním muzeu města Žďár nad Sázavou
Od 29. listopadu do 11. ledna zve Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou na výstavu Horácké Vánoce, která představí svátky tak, jak je slavily generace před námi. Nahlédnete do chalup, kde se pekly perníčky, zdobily stromečky ručně vyráběnými ozdobami a věštilo se z olova. Děti výstavou provede hravá postava vánočního vlašského oříšku, připraveny jsou i dílničky a fotokoutek s vůní jehličí a starých časů.
Dál za vánoční atmosférou
Ve Svratce otevře své dveře městské muzeum s výstavou Vánoce v době temna a naděje. Od 26. do 30. prosince letošního roku ukáže, jak se slavily svátky ve 40. a 50. letech 20. století.
A pokud máte rádi tradiční betlémy, nenechte si ujít výstavu betlémů v kapli sv. Barbory ve Žďáře – od 17. prosince do 1. ledna nového roku 2026 tam bude k vidění několik desítek betlémů z různých materiálů. Ve vánočním čase můžete navštívit i poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památku UNESCO, kde od 26. do 31. prosince můžete obdivovat rozsáhlý žďárský městský betlém vyřezaný farníky a sklo Anny Martínkové.
Více tipů najdete stránce korunavysociny.cz.